HGTV est l’un des favoris des téléspectateurs depuis des années, mais l’une des émissions qui a touché la corde sensible des téléspectateurs est sa série de rénovation mère-fille, Good Bones! Avec la série basée à Indianapolis qui a livré sa saison la mieux notée de l’année dernière, Good Bones est devenu un favori solide et constant parmi les fans du style de vie et du réseau domestique. Mettant en vedette Karen Laine et Mina Starsiak Hawk alors qu’ils rénovent des maisons dans le centre de l’Indiana, la série de rénovation domiciliaire a connu un grand succès pour la paire et d’autres à venir!

Après son classement de cinquième saison parmi les 5 meilleurs programmes câblés parmi le groupe des 25 à 54 ans, l’émission a tellement à aimer avec ses stars humbles et sympathiques à la pointe de la rénovation de la maison. Alors que le duo est sur le point de terminer leur cinquième saison et tourne maintenant pour la saison 6, le réseau partage que les femmes ont réhabilité leur première maison en 2007, formant l’entreprise de rénovation domiciliaire Two Chicks & a Hammer, qui a depuis ouvert son propre magasin à Indy appelé, District Co.

Au moment où les deux hommes avaient commencé à filmer le pilote de leur émission en 2016, ils avaient rénové une vingtaine de maisons à Fountain Square, une banlieue du centre-ville d’Indianapolis. Leur expérience est clairement visible dans l’émission, avec les compétences de conception du couple et leur lien familial se combinant pour créer un nouveau succès pour le réseau. Poursuivez votre lecture pour découvrir huit choses que vous ne saviez peut-être pas sur le duo dynamique!

Ils viennent d’une GRANDE famille

Les femmes ont expliqué leur arbre généalogique compliqué dans cette vidéo des coulisses, mais la ventilation de base est la suivante: le père de Starsiak Hawk, Casey et Laine ont eu trois enfants ensemble avant de divorcer. Laine a ensuite épousé Randy, et les deux ont eu sa fille Kelsy. Pendant ce temps, Casey a épousé une femme nommée Cheryl et le couple a accueilli deux enfants, Jess et Tad.

Cheryl est décédée et Tad a eu une brouille avec Casey, et Tad travaille maintenant sur les chantiers de Starsiak et Laine. Avant Casey, Cheryl était mariée à un homme nommé Lenny, et les deux ont divorcé avant d’épouser Casey. Casey et Cheryl ont divorcé et Cheryl s’est remariée avec Lenny avant sa mort. Après son décès, Lenny a épousé une femme nommée Ginger et il travaille maintenant comme entrepreneur général de Good Bones.

Le couple est voisin

En plus d’être mère et fille, le couple vit également l’un à côté de l’autre, a déclaré Starsiak Hawk à l’Indy Star. «Nous vivons l’un à côté de l’autre», dit-elle. “Nous sommes maman, fille et amis aussi.”

Les deux hommes vivent dans un quartier dans lequel ils font beaucoup de rénovations. “C’est là que nous vivons actuellement, et le quartier est notre maison. Je ne peux vraiment pas imaginer vivre ailleurs”, a déclaré Starsiak Hawk.

Ils ont le meilleur lien!

Leur lien étroit leur permet également de résister à tous les conflits liés au tournage de la série. “C’est la valeur d’être mère et fille – elle ne va pas me perdre”, a déclaré Laine. “Je vais toujours l’aimer et penser qu’elle est géniale et la soutenir. Je sais que c’est notre position par défaut. Ce n’est pas comme deux partenaires commerciaux qui peuvent simplement se séparer.”

Dans une interview avec Laine l’été dernier, la matriarche de Good Bones poursuit en affirmant, parmi les critiques des fans, que sa fille de créatrice est tout sauf “impolie” car de nombreux fans pensent qu’elle lui donne une “attitude” pendant les rénovations. Alors que Laine aborde la critique dans une exclusivité avec PopCulture.com, elle se moque du prétendu “sass” que certains téléspectateurs supposent qu’il existe.

“Tout d’abord, je pense que c’est gentil que les gens veuillent me protéger. Je pense que cela vient d’un lieu de gentillesse. C’est comme ça que je vais le voir, que ce soit vrai ou non, c’est ma position”, Laine a déclaré à PopCulture. “[But] ils devraient savoir en me voyant dans la série que je peux gérer ça, et quand mes enfants m’ont sassée, je ne me suis jamais, jamais fâché contre ça – c’est un signe de leur intelligence. Ils utilisent leur cerveau pour comprendre: «Oh, que dois-je dire ici? Ne me frappant pas ou ne lançant rien, ils utilisent leur esprit et leur voix. “

Ils pensaient que leur appel HGTV était une blague

Alors que Laine avait toujours pensé que le duo ferait une excellente télévision – Starsiak Hawk a déclaré à PopSugar que sa mère avait écrit une lettre au réseau des années auparavant – les dames ont d’abord pensé que l’intérêt du réseau était une blague. “Elle n’arrêtait pas d’appeler mon téléphone portable, et je pensais que c’était quelqu’un qui me dérangeait en premier et essayait d’obtenir nos informations commerciales”, a déclaré Starsiak Hawk. “Mais ensuite j’ai entendu dire que c’était [a casting agent] . . . et nous avons commencé une conversation pour savoir si c’était quelque chose qui nous intéresserait. Nous nous sommes dit: «Le son, c’est comme une fête. Faisons le!’ “

Une fois qu’elles ont obtenu le feu vert pour un épisode de test, les femmes l’ont filmé avec une flip-cam et le reste était de l’histoire. «Ils l’ont magnifiquement édité, mis en musique et envoyé à HGTV», a expliqué Starsiak Hawk.

Ils soulèvent la communauté

Les femmes cherchent à améliorer leur quartier et à l’aider à atteindre son plein potentiel. En rénovant des maisons abandonnées que d’autres n’auraient peut-être pas donné une seconde chance, Laine et Starsiak Hawk contribuent à insuffler une nouvelle vie à leur communauté. Le duo s’assure également de respecter l’histoire architecturale des maisons, en préservant l’intégrité des propriétés et en conservant leur caractère.

“Nous ne retournons pas les maisons – ce n’est pas ce que nous faisons”, a déclaré Laine à l’Indy Star. «Nous sommes vraiment en train de réhabiliter les quartiers. Si nous retournions, nous ne nous déshabillerions pas en poteaux, n’installerions pas de nouvelles installations électriques, un nouveau système de CVC, une nouvelle plomberie ou tout ce qui doit être fait. C’est de la réadaptation. programme.”

Ils sont autodidactes

Starsiak Hawk et Laine ont appris par eux-mêmes tout ce qu’ils savent sur la rénovation, en lisant, en regardant des vidéos YouTube et en lisant des instructions. “C’est la clé – c’est incroyable ce que vous pouvez apprendre en lisant les instructions”, a déclaré Laine à l’Indy Star. «Nous sommes au 21e siècle, toutes les informations sont disponibles, la question est de savoir si vous avez les compétences et êtes-vous prêt à prendre le temps de faire des efforts? Nous faisons nos preuves en réussissant les inspections de la ville, en faisant en sorte que nos maisons atteignent code. Ce sont notre bonne foi si vous voulez. “

Avant de démarrer Two Chicks & a Hammer, Laine était avocate, partage PEOPLE, mais a fermé son cabinet pour se concentrer sur les activités de rénovation. Depuis septembre dernier, Laine a maintenant pris sa retraite de l’entreprise – à ne pas confondre avec la série, disant à PopCulture.com que tout est «vraiment simple».

“J’ai pris ma retraite de la société, Two Chicks & a Hammer, car il arrive un moment où vous devez laisser la prochaine génération gérer les choses”, a déclaré Laine à PopCulture, confirmant qu’elle était toujours à l’émission HGTV avec sa fille. “Une chose cruciale à savoir pour un fondateur est quand il est temps de prendre du recul et de laisser les enfants faire ce que les enfants vont faire. Cela fait partie de la hiérarchie des besoins de Maslow. Vous arrivez à un point, et l’une des choses que vous Vous êtes censé faire de la générativité, c’est-à-dire que vous avez créé quelque chose, et maintenant vous pouvez passer à autre chose. “

Leur style est vintage contemporain

Les deux travaillent dur pour maintenir le charme d’origine d’une maison tout en la modernisant pour les temps modernes. De nombreux looks incluent la paire ouvrant des espaces pour des touches pratiques et pragmatiques avec Laine disant qu’il s’agit d’utiliser une approche fonctionnelle. «Lorsque vous entrez à l’intérieur, nous avons des lignes très épurées, nous utilisons tous les matériaux modernes», a déclaré Laine, selon Pop Sugar, partageant davantage comment le look est la plupart du temps confortable et intime. “Me sentir comme chez moi me semble vintage. Pas de napperons lacés sur les bras des canapés, cependant – rien de tout ça.”

Ils ont leur propre magasin, District Co.

Avec le spectacle maintenant dans sa cinquième saison sur le réseau, Starsiak Hawk a travaillé pour se développer en dehors de la série avec sa sœur cadette, Kelsy Gray et leur équipe Two Chicks & a Hammer pour leur propre espace de vente au détail, combinant un magasin avec un bistro pittoresque en le quartier Bates-Hendricks appelé Two Chicks District Co.

Gray, qui est également le chef des affaires de la société et responsable du projet, a contribué à mettre en valeur la ville de manière positive avec son magasin de détail de 1224 pieds carrés, dominant près de la moitié de l’espace avec des articles de décoration pour la maison présentés sur la saison en cours de Good Bones et un bistrot élégant de 600 pieds carrés.

Dans une exclusivité PopCulture.com à propos du magasin, Starsiak-Hawk et Gray se sont montrés francs au sujet de leur nouvelle entreprise, qui propose une large sélection d’articles comme des ustensiles de cuisine, des oreillers, de la literie et des cadres. Les articles changeront également notamment deux fois par an pour rester au courant de la série télévisée bien-aimée.

“Nous sommes tellement excités parce que nous voulons faire cela depuis environ quatre ans”, a déclaré Starsiak Hawk. «Nous voulons que ce soit là où vous pouvez entrer, et tout le monde peut repartir avec quelque chose. Nous avons des meubles, des tables d’appoint, des chaises d’appoint, des tapis, des articles de toilette et de la literie, mais aussi vraiment cool, des chandeliers et des vases, des bijoux et chaussettes drôles. “

La femme de 35 ans ajoute à quel point il est parfait que tout se soit réuni et admet qu’elle est incroyablement fière de la «croissance de la société» qui s’est épanouie depuis la création de l’émission il y a plus de quatre ans. «C’est vraiment cool de voir en quoi l’entreprise est devenue», a-t-elle déclaré.

Le propre magasin de Karen, ‘Karen’s Corner’

Laine tient ses abonnés Instagram au courant de son dernier projet: «Karen’s Corner». La créatrice de renom a acheté un nouvel espace à Indianapolis en tant que «magasin combiné, atelier et vente au détail» pour ses projets de rénovation domiciliaire. Les fans s’émerveillent toujours de la capacité de travail de Laine, même à la retraite.

Le 1er octobre, Laine a annoncé qu’elle et son mari, Roger, avaient acheté un bâtiment dans la section South Village d’Indianapolis connu sous le nom de «Monuments by Wearly». L’ancienne entreprise était ouverte depuis 1899, elle convient donc parfaitement à l’esthétique rustique et récupérée de Laine.

