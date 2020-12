La mannequin et actrice Paulina Gretzky a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps à la lumière de son fiancé Dustin Johnson qui a remporté le Masters en novembre dernier. La fille de la légende du hockey Wayne Gretzky était à l’Augusta National du 12 au 15 novembre pour soutenir Johnson. Quand il a gagné, Gretzky a partagé une tendre étreinte avec Johnson et s’est rendu sur Instagram pour partager un message pour lui.

«À la fin de 2011, ma mère a joué avec Dustin dans le mercredi pro-am au tournoi de Tiger à Sherwood», a déclaré Gretzky à Golf Digest en 2014 en parlant de sa relation avec Johnson. “Elle a parlé à Dustin de sa fille, bla-bla-bla, et l’a invité à la maison ce soir-là. Je suis sûr qu’il roulait des yeux, tout comme moi quand ma mère m’a invité à rencontrer ce golfeur rencontré. Alors je me présente comme un ragamuffin complet, et voici ce type vraiment mignon. “

Gretzky est une chanteuse, actrice et mannequin. Elle s’est fiancée à Johnson en 2013 et le couple a deux enfants ensemble. Gretzky a publié un peu plus sur son compte Instagram après être restée silencieuse sur les réseaux sociaux toute l’année. Et lorsqu’elle publie sur Instagram, elle reçoit beaucoup de retours de fans et de followers. Voici quelques-unes des photos les plus chaudes de Gretzky à ce jour!

Bare It All

Ceci est le dernier article de Gretzky et cela pourrait être son article le plus populaire pour des raisons évidentes. Le message a reçu plus de 107 000 likes et plus de 2 000 commentaires. Un fan a écrit: “DJ a gagné plus que Masters …”

Se prélasser dans la piscine

Gretzky profite du temps printanier en se prélassant dans une piscine en bikini. Dans la légende, Gretzky a déclaré qu’elle était “en distanciation sociale avec [Funboy]», et les fans ont adoré la photo. Un utilisateur d’Instagram a écrit:« Cela me donnerait la possibilité de gagner les maîtres aussi. »

En vacances

De nombreux fans ont adoré cette photo et Gretzky est vu en bikini tout en regardant la vue depuis Saint Barthélemy. Il y a eu des commentaires négatifs pour le message avec une personne qui a écrit: “Est-ce approprié puisque vous avez 2 jeunes enfants?”

Cheveux et lingerie

La plupart des fans regardent peut-être la lingerie que porte Gretzky, mais elle montre vraiment ses cheveux. Dans la légende, Gretzky a écrit: “Vous aimez mes cheveux? Merci, je viens de les acheter …”

L’heure du bain

Gretzky profite de son temps dans la baignoire sur cette photo. Nous ne savons pas à quoi pense le joueur de 31 ans, mais un fan a écrit: “Une si belle photo dramatique et artistique de vous.”

L’amener sur

Gretzky rend hommage au film à succès de 2000 Bring It On dans cet article. C’était son costume d’Halloween de l’année dernière, mais certains fans ne semblent pas l’avoir compris comme une personne a écrit: “Je me sens tellement mal pour ton père … C’est vraiment triste.”

Vie de plage

Gretzky adore son séjour aux Bahamas sur cette photo. Il est très probable qu’elle et Johnson feront leur part de vacances une fois la saison de golf terminée.

Aux Bahamas

Gretzky a célébré son 32e anniversaire avec un voyage aux Bahamas et a donné un aperçu des festivités sur les médias sociaux, qui comprenait une photo d’elle-même devant les eaux cristallines. Gretzky portait une robe de couleur arc-en-ciel pour l’événement, qui a été créée avec des matériaux uniques.

‘Goûte l’arc-en-ciel’

La mannequin et actrice vit aux Bahamas pour célébrer son 32e anniversaire et a posté une photo en bikini arc-en-ciel pendant ses vacances à la plage. «Goûtez à l’arc-en-ciel», a-t-elle sous-titré le cliché estival, ce qui a conduit un certain nombre de fans à répondre avec admiration.

