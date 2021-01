je

Si vous en avez assez des regrets blues du dimanche et d’une journée perdue sur le canapé à ressentir les effets de la veille, ce sont les produits et les pratiques qui vous aideront à vous sentir comme vous-même.

Alors que nous recherchons tous cette solution rapide, nous détestons vous dire que le remède ultime contre la gueule de bois n’existe pas, attendez-vous à ne pas boire en premier lieu, MAIS il existe des moyens de gérer les symptômes.

À mesure que nous vieillissons, les maux de tête, les nausées, la fatigue, les étourdissements et la déshydratation se sentent plus aigus et notre endurance autrefois illimitée commence à diminuer – faire éclater un ibuprofène ou de l’aspirine peut ne pas être une solution efficace (et ne doit jamais être pris à jeun. ).

Pourquoi avons-nous la gueule de bois et quels sont les meilleurs remèdes?

D’abord et avant tout, le sommeil est toujours le meilleur remède car l’alcool peut altérer votre activité cérébrale pendant que vous frappez le foin, ce qui entraîne un sieste perturbé. Il est également important de tapisser votre estomac et de rester hydraté. L’alcool est un diurétique et vous devez donc toujours boire un verre d’eau pour chaque boisson alcoolisée que vous consommez pour contrer la déshydratation. Contrairement aux croyances populaires, les poils du chien ne guérissent pas votre gueule de bois et ne retarde que les effets.

Il existe également quelques vitamines et minéraux qui agissent pour faire le plein de votre corps et lutter contre les excès pour rendre le lendemain un peu plus facile. Nous avons consulté les experts – et essayé et testé nous-mêmes (c’était un travail difficile mais quelqu’un devait le faire) pour trouver les meilleurs moyens de lutter contre ce sentiment de gueule de bois.

Biocol Labs – Foie

Il est bien connu que votre foie prend le plus gros de la consommation d’alcool et cette capsule pratique aide à apaiser l’effet post-nocturne avec une combinaison de chardon-Marie, d’artichaut et de choline.

Dioralyte

Cette formule en poudre essentielle est idéale lorsque vous voyagez dans des endroits exotiques pour contrer les maux de ventre, car il est recommandé de remplacer le sel et les minéraux perdus – et il en va de même pour la gueule de bois.

Shamir Patel, pharmacien et fondateur de Chemist 4 U explique: «Cela peut vous aider à vous sentir mieux et à avoir plus d’énergie, et ceci est particulièrement efficace si vous avez été malade ou nauséeux.» Cela est également confirmé par Lily Soutter, la principale nutritionniste de Londres, qui ajoute que «la solution électrolytique aidera à réhydrater le corps et à remplacer les liquides perdus après avoir bu.

Capsules de chardon-Marie Over Indulgence

Prenez ces capsules de chardon-Marie deux fois par jour pour maximiser les effets de l’ingrédient anti-gueule de bois. Selon la nutritionniste Lily Soutter, «des études ont montré que les composants actifs du chardon-Marie peuvent aider à soulager l’inflammation du foie et favoriser la réparation cellulaire.» Cela explique pourquoi le remède à base de plantes est utilisé pour stimuler votre foie et le protéger des substances comme l’alcool.

Berocca

Longtemps un élément de base de la trousse de guérison après la nuit, Berocca réintroduit les électrolytes et les vitamines et minéraux essentiels dans votre corps, y compris la vitamine C et B.Rachel Clarkson, diététicienne chez The DNA Dietitian explique que la formule « donne une forte dose de vitamine C – un antioxydant puissant qui combat les radicaux libres qui peuvent être causés par la consommation d’alcool. “

Kit SOS Rescue & Recovery Post Party

Facile pour l’estomac et bon pour le foie, prenez ce cours de trois jours de gélules et de poudres créées par Gabriela Peacock, une mannequin devenue nutritionniste, qui contiennent du zinc, des vitamines B, de la vitamine D et de la choline pour soutenir votre système immunitaire avant, après et tout au long une grande nuit de beuverie.

Le kit de suppléments quotidiens – contenant des oméga 3 végétaliens et du curcuma biologique – est un autre best-seller de la marque et une bonne option comme supplément quotidien.

Jus de cornichon

Boire du jus de cornichon sur une gueule de bois peut être considéré comme une vieille histoire d’épouse, mais enregistrée, Rachel Clarkson, confirme que la solution fonctionne pour «reconstituer vos électrolytes parce que c’est un mélange d’eau, de sucre et de sel».

Récupération du matin

Améliorez votre réhydratation avec cette boisson de More Labs. La formule contient de la dihydromyricétine – dérivée du raisinier japonais – et, aux côtés de l’extrait de figue de barbarie, soutient votre foie et renforce sa capacité naturelle à décomposer l’alcool. Le supplément végétalien, sans gluten, sans soja et sans noix est disponible dans le monde entier.

Huile de CBD

Le marché du CBD a explosé avec de nouvelles marques apparaissant à gauche, à droite et au centre affirmant que la partie non hallucinogène de la marijuana peut guérir toute une série de maux. En plus de l’inflammation et de l’insomnie, il s’agit notamment des nausées, des maux de tête et de l’anxiété qui deviennent plus aigus après avoir bu.

Avocat écrasé Holy Moly

L’ingrédient de petit-déjeuner préféré du pays peut avoir plus d’avantages pour votre gueule de bois que vous ne le pensiez. Le pharmacien Shamir Patel révèle que «les avocats ont une teneur élevée en potassium, ce qui peut aider à rétablir vos niveaux de consommation d’alcool et à lutter contre la déshydratation» et lorsqu’ils sont associés à du pain grillé, c’est encore mieux. «Même si un estomac mal à l’aise peut vous dissuader, vous devriez vraiment essayer de faire le plein de nourriture. Les glucides vous garderont rassasiés et les graisses aident à remplacer les acides perdus en buvant », ajoute Patel.