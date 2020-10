9 parfums Katy Perry, sûrement un vous correspond | .

Connu comme Katy Perry La chanteuse à succès d’origine américaine Katheryn Elizabeth Hudson, est aujourd’hui l’une des plus grandes célébrités des États-Unis, le simple fait d’entendre son nom est synonyme de beauté, de talent et d’intelligence.

Katy Perry a rejoint la guilde des célébrités qui ont lancé leurs parfums, l’auteure-compositrice-interprète “Roar” a connu un tel succès qu’elle a déjà lancé environ neuf parfums.

comme vous le savez Katy Perry Elle est récemment devenue une nouvelle maman avec son partenaire Orlando Bloom depuis l’annonce de sa grossesse, ses followers et d’autres personnalités ont applaudi la chanteuse car tout au long de sa vie, elle avait eu des altercations avec ses ex-partenaires. Il le voit très content de sa famille.

Pour une femme, une partie de sa vanité comprend son arôme, actuellement sur le marché il existe une infinité de parfums inspirés par la beauté, l’audace, l’intelligence et toutes les qualités de la femme et de la nature, imprimés dans un flacon léger qui contient les arômes les plus doux.

Des marques exclusivement dédiées à la production de parfums, des célébrités et autres personnalités se sont consacrées à ravir le nez de millions de personnes parmi cette guilde. Katy Perry.

Vous pouvez l’année 2010 qui a commencé avec sa ligne de parfums eux-mêmes qui sont devenus très populaires sur le marché pour leurs parfums.

Si vous voulez connaître le contenu de leurs parfums, la famille florale et quelques autres détails, vous ne pouvez pas manquer cette note, continuez à lire pour votre propre plaisir.

un

Ronronner

C’était le premier parfum que la chanteuse a lancé en 2010, selon le portail Arome Mexico les notes de ce parfum sont:

Notes de tête:

Gardénia, bambou, pêche (pêche) et pomme rouge

Notes de cœur:

Notes de fond:

Musc, bois de santal, ambre, vanille, noix de coco et orchidée

Vous pouvez utiliser ce parfum à n’importe quelle saison de l’année et de préférence pendant la journée, mais vous pouvez également l’utiliser la nuit.

deux

Miaou!

Un an après avoir lancé son premier parfum, Katy Perry a décidé de lancer Meow!, Connaissez ses notes selon le portail Fragrantica.

Notes de tête:

Gardénia, jasmin, mandarine et poire

Notes de cœur:

Fleur d’oranger d’Afrique, chèvrefeuille et muguet (muguet)

Notes de fond:

Musc, bois de santal, ambre et vanille

Ce parfum peut être utilisé au printemps et de préférence pendant la journée.

3

La reine tueuse

2013 a accueilli Killer Queen, un vrai succès puisque plusieurs arômes en sont sortis par la suite, selon le portail Fragrantica

Notes de tête:

Prune, bergamote et baies

Notes de cœur:

Jasmine Sambac (sampaguita) frangipanier (plumeria, plumaría et atapaima) et célosie (crête de coq)

Notes de base:

Praliné, cachemire et patchouli

Ce parfum peut être utilisé en automne et j’investis aussi bien le jour que la nuit, même s’il sent encore mieux la nuit.

4

Killer Queen: Oh si pure

Cette nouvelle version “Killer Queen: Oh So Sheer” est sortie en 2014, en raison de la forte acceptation de la première version a décidé d’en sortir une seconde, note selon le portail Fragrantica

Notes de tête:

Fruits des bois, baies blanches, cassis et prunes

Notes de cœur:

frangipanier (plumeria, plumaría et atapaima) et célosie (crête de coq), jasmin et freesia.

Notes de base:

Cachemire et patchouli, pré-doublé et caramel

Ce parfum peut être utilisé au printemps, en été et en automne de préférence pendant la journée.

5

Killer Queen: Révolution royale

En 2014, cette nouvelle version a également été lancée, selon le portail Fragrantica ce sont les notes de ce nouveau parfum Katy Perry:

Notes de tête:

Notes de cœur:

Jasmin, fleur d’oranger et bois de santal

Notes de base:

Orchidée vanille, cuir, musc et prunellier

Vous pouvez utiliser ce parfum en toute saison de l’année, à la fois la nuit et pendant la journée, mais peut-être un peu plus pendant la journée.

6

Killer Queen: règne du printemps

Pour 2015 l’interprète de “Tenage dream” a lancé son parfum Killer Queen: Spring Reign, selon le portail Fragrantica ce sont ses notes:

Notes de tête:

Fleur de freesia rose, violette et cassis

Notes de cœur:

Rose de mai, gardénia et abrótano

Notes de fond:

Cèdre, cachemire et benjoin

Ce parfum est recommandé de le porter au printemps et en été pendant la journée.

7

Potion folle

Pour 2015 il lance à nouveau deux parfums «Mad potion», ce nouveau parfum selon le portail Fragrantica ce sont ses notes:

Notes de tête:

Orchidée pivoine, pomme et vanille

Notes de cœur:

Jasmin, musc et vanille bourbon

Notes de base:

Ambre, vanille et musc

Ce parfum est recommandé de l’utiliser en hiver et éventuellement en automne de jour comme de nuit.

8

Amour fou

Apparemment, l’un des parfums les plus appréciés est “Mad love” lancé en 2016, ce nouveau parfum selon le portail Fragrantica ce sont ses notes:

Notes de tête:

Pomme, sorbet, fraise et pamplemousse rose

Notes de cœur:

Notes de jasmin, de pivoine et de fleurs

Notes de fond:

Musc, bois de santal et noix de coco

Ce parfum est recommandé que vous l’utilisiez au printemps de préférence pendant la journée.

9

INDI

2017 a été la dernière année où Katy Perry a décidé de lancer un parfum, selon le portail Fragrantica, ce sont ses notes:

Notes de tête:

Thé blanc, prune et bergamote

Notes de cœur:

Cyclamen (violette persane), muguet (muguet) et extrait de cèdre blanc

Notes de fond:

Ambre, fève de tonka, musc, musc blanc, musc noir, musc égyptien et musc égyptien

Ce parfum est recommandé de l’utiliser en automne, de préférence pendant la journée.