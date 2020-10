Halloween est à un peu plus d’une semaine, et si vous avez besoin d’un costume de dernière minute, nous avons ce qu’il vous faut pour vous aider à saupoudrer un peu de magie le jour le plus effrayant de l’année. Que vous souhaitiez canaliser votre princesse ou super-héros Disney intérieure, un costume Disney est un choix parfait pour les vacances.

Cette année, Halloween ne tombe pas seulement un samedi, et pas seulement à la pleine lune – ce qui la rend encore plus festive – mais il arrive également à tomber la nuit avant la fin de l’heure d’été, ce qui signifie que vous pouvez faire la fête toute la nuit tout en une heure supplémentaire de sommeil. Bien sûr, il est important de se rappeler de procéder avec prudence cet Halloween en raison de la pandémie de coronavirus. Que vous envisagiez de tromper ou de traiter ou de participer à une activité, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) considèrent une activité à plus faible risque, comme une fête costumée à la maison avec ceux de votre ménage, trouver le costume parfait est un must.

Un rapide défilement dans la liste ci-dessous vous donnera quelques idées parfaites pour tous les membres de votre famille, des adultes aux enfants et même à l’animal de la famille. Faites défiler vers le bas pour voir certains des costumes les plus magiques pour Halloween 2020.

(Photo: ShopDisney.com)

Donnez à votre enfant le costume le plus cool du quartier avec ce costume d’Elsa. Inspiré du personnage bien-aimé de Frozen, cet ensemble permettra aux enfants de profiter de «fortes rafales de bonheur» en annonçant «Let it Go». L’ensemble complet comprend une robe, des chaussures, une perruque, des bijoux et un bandeau, avec des prix pour chaque pièce allant de 8,97 $ à 32,97 $. Plus d’informations sont disponibles sur la boutique Disney ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Laissez votre petit super-héros assembler son meilleur look de héros pour Halloween et rendez hommage au regretté Chadwick Boseman, avec ce costume lumineux de Black Panther. Bien qu’ils ne fassent peut-être que rôder dans le quartier des bonbons, ce costume donnera aux enfants l’impression de rôder dans le royaume de Wakanda avec cet authentique costume Marvel qui comprend le body Black Panther, avec des jantes de poitrine lumineuses et un masque facial. Vendue généralement à 49,99 $, elle est actuellement en vente à 29,99 $. Voir plus de détails ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Vous avez un petit Rey à vous? Laissez la Force grandir en eux avec ce costume de Rey inspiré de Star Wars: The Rise of Skywalker. Parfait pour des aventures épiques à travers la galaxie, ou simplement dans votre propre jardin, ce costume comprend une tunique à capuche, un pantalon, des ceintures attachées et des bracelets amovibles avec des manches partielles. Coûtant généralement 49,95 $, il est en vente pour 34,96 $ sur la boutique Disney. Pour plus d’informations, consultez-le ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Laissez votre tout-petit aller à l’infini et au-delà avec ce costume et accessoires Buzz Lightyear. Inspiré par le personnage de Toy Story, et parfait pour la nuit d’Halloween et le jeu d’habillage imaginatif à la maison, cette collection de costumes permettra à votre jeune Space Ranger de revêtir le casque du personnage, avec des lumières clignotantes rouges et vertes, le body complet de Buzz, des ailes et des gants et chapeau. Les ailes, qui s’allument, et la plaque de poitrine sont détachables. Le casque est actuellement en vente au prix de 13,99 $, le reste du costume coûtant 38,49 $. Pour plus de détails, consultez-le sur la boutique Disney ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Tout comme avec d’autres détaillants, la boutique Disney comprend un certain nombre de costumes inclusifs, comme cette housse de fauteuil roulant de l’entraîneur de Cendrillon qui fera en sorte que tout le monde se sente comme une princesse Disney. Inspirée de l’entraîneur emblématique de Cendrillon, cette housse de fauteuil roulant se décline en six morceaux de feutre et comprend un passepoil en plastique pour plus de stabilité. Bien qu’il coûte généralement 49,99 $, il est actuellement en vente au prix de 39,99 $. Pour plus de détails, consultez-le sur la boutique Disney ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Mettez un sort sur la nuit en enfilant l’ensemble de nul autre que Winifred Sanderson elle-même. Au prix de 38,99 $, une forte réduction par rapport au prix typique de 64,99 $, ce costume pour adultes comprend la robe verte signature de Winifred avec un corsage à lacets dorés et un jupon en satin vert et violet. Le costume est parfait pour les fans de longue date de Hocus Pocus. Plus d’informations sont disponibles ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Restez au chaud et à l’aise cet Halloween tout en vous habillant dans ce pyjama une pièce Chewbacca pour adultes. Avec des traits du visage Chewbacca brodés sur la capuche, ce maillot une pièce dispose également d’une cartouchière en cuir simulé avec des caractéristiques d’impression et d’une pochette en daim simulé, et est fait de tissu polaire à fourrure, permettant de glisser “dans la peau de la« boule de poil »préférée de tout le monde” ” aussi confortable que jamais. Le fait que cela se double d’un costume et d’un pyjama, ce qui donne la possibilité de rêver d’une galaxie lointaine, très lointaine, rend l’affaire encore plus agréable, car elle ne se vend que 30 $. Plus de détails sont disponibles sur la boutique Disney ici.

(Photo: ShopDisney.com)

Montrez à quel point votre famille est incroyable en vous déguisant comme les Indestructibles. Cette collection de costumes de famille permettra à tous les membres de la famille de se sentir puissants alors qu’ils canalisent leur intérieur M. Incredible, Mme Incredible, Violet, Dash et Jack-Jack. Sûr d’apporter «action, aventure et plaisir à tous les héros de votre maison», les costumes de cette collection varient en prix de 22,49 $ à 34,99 $ chacun. La collection comprend également un clin d’œil au mode Edna préféré des fans, ainsi qu’une housse de fauteuil roulant “Incredimobile”. Pour plus de détails sur toutes les pièces de cette collection de costumes de famille, consultez plus d’informations sur la boutique Disney.

(Photo: ShopDisney.com)

Laissez tous les membres de la famille participer à la fête d’Halloween et rendez votre meilleur ami à fourrure incroyablement plus mignon, avec ce costume pour animal de compagnie de l’enfant ou de bébé Yoda. Inspiré du personnage bien-aimé The Mandalorian qui a pris d’assaut Internet, votre chien aura l’air aussi mignon que jamais qu’il ou elle enfile la robe. Le costume, destiné aux compagnons canins, comprend également un col en fausse fourrure et une fermeture en tissu auto-adhésive, ce qui facilite l’enfilage et le retrait. Ayez votre propre bébé Yoda pour seulement 26,99 $. Plus d’informations sont disponibles sur la boutique Disney ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les prix et promotions indiqués sur les liens de clic sont susceptibles d’être modifiés par le détaillant. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux.