UNE

Le chef d’entreprise londonien a déclaré aux députés que le niveau de soutien gouvernemental disponible pour les entreprises du centre de la capitale était «risible» et ne tenait pas compte des coûts supplémentaires de fonctionnement dans des zones telles que le West End.

Ros Morgan, directeur général de la Heart of London Business Alliance, qui représente les entreprises dans et autour de Piccadilly, Leicester Square et St James’s, a déclaré que l’aide offerte jusqu’à présent par Rishi Sunak «ne répond pas aux réalités des affaires dans le centre de Londres». .

Donnant des preuves à l’enquête du comité des communes sur le logement, les communautés et les collectivités locales sur le soutien aux rues principales, Mme Morgan a appelé le Trésor à abandonner son approche «taille unique» et à allouer des subventions «pour refléter les différences entre les domaines, les secteurs et les besoins au sein du communauté des entreprises ».

Les entreprises du centre de Londres s’inquiètent particulièrement du fait que la distribution de la première vague de subventions discrétionnaires était basée sur la population locale plutôt que sur le nombre d’entreprises, ce qui a entraîné des distributions moins importantes dans des domaines tels que la ville de Londres et Westminster.

Cela a abouti à des entreprises de Westminster recevant en moyenne 100 £ chacune. Mme Morgan a déclaré: «C’est risible. Je sais que l’intention était juste, mais le calcul est faux.

Le dernier cycle de financement de 4,6 milliards de livres sterling annoncé ce mois-ci pour soutenir les entreprises à travers le verrouillage actuel des coronavirus “ est un pas dans la bonne direction car il est basé sur une valeur imposable, mais c’est loin du soutien financier dont ces entreprises ont besoin, en particulier. dans le centre de Londres, s’ils veulent survivre », dit-elle.

en relation

Il est plafonné à 9 000 £ pour une entreprise d’une valeur imposable de 51 000 £ ou plus, mais Mme Morgan a déclaré que dans la région de Heart of London, la valeur moyenne imposable était de 600 000 £.

Elle a demandé au Trésor de réviser la façon dont cette subvention est calculée en ajoutant: «Ce que nous voulons que le Trésor fasse, c’est supprimer le plafond et le remplacer par quelque chose qui reflète cette relativité et de faire des affaires dans le centre de Londres.»

Les entreprises à Londres sont de plus en plus alarmées par ce que l’on considère comme un «bord de falaise» à la fin du mois de mars, lorsque l’allègement des taux, les reports de TVA et les transferts de loyer prendront fin. Ils commenceront également à devoir effectuer des remboursements et payer des intérêts sur les prêts d’urgence garantis par le gouvernement contractés au début de la pandémie.

Mme Morgan a appelé la chancelière à remédier à la compression potentielle plus tôt que le budget de printemps prévu pour le 3 mars.