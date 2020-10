Cela fait peut-être 30 ans que Beverly Hills, 90210 a fait ses débuts, mais le drame autour de la série s’est poursuivi jusqu’à nos jours. La dernière controverse, faute de meilleur terme, survient après que Jessica Alba ait affirmé avoir été informée sur le plateau de ne pas établir de contact visuel avec l’une des stars de la série. Alba est apparu dans deux épisodes au cours de la saison 8.

Christine Elise est le dernier membre de la distribution de l’émission à venir défendre la série et dénoncer les mensonges d’Alba. Apparaissant sur le podcast de Beverly Hills, 90210 Show, Elise a déclaré qu’il y avait «un putain de mensonge» et s’est demandé si Alba était ou non «fou». Elle a expliqué que les acteurs s’entendaient tous et étaient très accueillants envers tous les invités qui apparaissaient dans chaque épisode. Elise se demandait également pourquoi, après toutes ces années et après être devenue une «bazillionnaire», Alba ressentirait le besoin d’en parler. Les commentaires originaux de l’actrice affirmaient que lorsqu’elle apparaissait dans la série à l’adolescence, quelqu’un lui aurait dit sur le plateau qu’elle serait rejetée si elle établissait un contact visuel avec l’une des stars.

Sur ce même podcast avant la venue d’Elise, Joel Feigenbaum a nié que quelque chose de ce genre se produirait un jour, estimant qu’elle avait peut-être mal interprété une blague faite par quelqu’un comme étant un fait. Le réalisateur a ajouté qu’aucun acteur ou membre de la production ne dirait jamais quelque chose comme ça à un invité.

D’autres membres de la distribution ont également pris la parole, y compris Jason Priestley. Dans l’émission The Roz and Mocha Show de KISS 92.5, Priestley a nié l’affirmation d’Alba et a déclaré que «ce n’était jamais un décret qui a été imposé à notre émission». Il a présenté ses excuses à Alba si elle avait effectivement entendu cela de quelqu’un sur le plateau et a ajouté qu’il ne savait pas quelle était son expérience, mais rien de tel ne s’était jamais produit auparavant.

De même, Jennie Garth, qui était en fait dans de nombreuses scènes avec Alba pendant ces deux épisodes, a déclaré pendant son podcast et celui de Tori Spelling qu’elle n’était jamais au courant de ce qui se passait. Les deux membres de la distribution ont dit qu’ils aimaient avoir Alba sur le plateau et se sentaient «super talentueuse» dès son plus jeune âge. Pendant son bref passage dans la série, Alba a joué le rôle de Leanne en 1998. C’était l’une de ses premières apparitions à la télévision, sa première apparition dans Le monde secret d’Alex en 1994.