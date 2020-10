Christine Elise s’excuse après avoir critiqué l’affirmation de Jessica Alba selon laquelle elle n’était pas autorisée à établir un contact visuel avec les Beverly Hills, 90210 pendant son séjour dans la série un mensonge. L’actrice, qui a dépeint Emily Valentine dans le drame emblématique pour adolescents, a d’abord abordé l’allégation d’Alba depuis son passage dans la saison 8 de l’émission lors de l’épisode de podcast de mercredi à Beverly Hills 90210 Show, affirmant qu’il n’y avait “aucun moyen” que ce soit vrai.

“Paul Waigner a dit:” Les filles ne sont peut-être pas gentilles, les gars ne sont peut-être pas gentils “, mais c’est aussi mauvais que ça!” elle a dit du producteur de l’émission. “Ce casting est très gentil et s’ils ne vous aiment pas, ils s’en vont. Tout ce” ne pas regarder dans les yeux “est – je vais l’appeler comme il est – c’est un mensonge.”

Plus tard sur Instagram, Elise s’est excusée d’avoir traité Alba de «menteuse», notant qu’elle ne l’avait «jamais rencontrée, mais qu’elle avait toujours admiré son travail». L’actrice a souligné que le souvenir d’Alba “ne ressemble pas au plateau sur lequel j’étais”, ajoutant qu’elle écrivait à la fois pour la série et vivait avec un autre membre de la distribution et alors petit ami Jason Priestley à l’époque, donc “une telle culture a évolué sur ce plateau – je suis certain que j’en serais conscient. “

“Peut-être a-t-elle été mal citée ou la remarque a-t-elle été sortie de son contexte, mais – laissée sans réponse – cela implique que toute la distribution s’est livrée à un comportement de diva non professionnel et qu’elle n’a pas été accueillie par les stars invitées. Je pense que c’est une représentation inexacte et injuste de beaucoup des gens que je considère comme mes amis », a écrit Elise. “Le fait demeure que peut-être quelqu’un – un extra ou autre – lui a donné cet avertissement. Cela ne veut pas dire que c’était, en fait, quelque chose que le casting exigeait.”

Alba a partagé son expérience sur le plateau 90210 lors d’un nouvel épisode de Hot Ones. «Sur le tournage de 90210, je ne pouvais même pas établir de contact visuel avec aucun des membres de la distribution, ce qui était vraiment étrange lorsque vous essayez de faire une scène avec eux», a-t-elle déclaré. “C’était comme: ‘Vous n’êtes pas autorisé à établir un contact visuel avec l’un des membres de la distribution ou vous serez expulsé du plateau.'”

Plusieurs des stars de l’émission, dont Jennie Garth, Tori Spelling, Priestly, Brian Austin Green et Ian Ziering, ont toutes répondu à ses affirmations depuis lors, niant qu’elles connaissaient une politique permettant un contact visuel avec elles. Garth et Spelling ont déclaré sur leur podcast 90210MG iHeartRadio qu’ils se demandaient “s’il y avait un mémo sympa qui ressemblait à des producteurs ou des AD et nous ne savions même pas.”

Spelling a ajouté qu’elle était “horrifiée” d’apprendre que l’expérience d’Alba était négative. “Je ne sais pas ce que l’expérience de Jessica Alba allait suivre dans notre émission en tant que guest star. Je sais que je ne lui aurais certainement jamais fait ressentir cela”, a déclaré Priestley sur The Roz & Mocha Show de KiSS 92.5. “Je ne pense même pas avoir travaillé avec elle. … Mais je suis désolé que cela lui soit arrivé et cela semble vraiment incongru avec tout ce qui s’est passé dans notre émission.”