A 51 ans, Jennifer Aniston montre son corps avec envie

L’actrice Jennifer Aniston, 51 ans, a posé pour les caméras pour une campagne publicitaire où il a montré sa silhouette tonique provoquant une grande impression parmi ses millions de followers sur les réseaux sociaux en les laissant la bouche ouverte.

Une fois de plus, Jennifer Aniston lui a montré physique dans une production impressionnante où l’actrice de 51 ans a exposé son corps tout en démontrant quelques mouvements de yoga et en faisant une course.

En plus de devenir le visage de la campagne de la marque Vital Proteins en décembre prochain, Aniston assumera également le rôle de directeur créatif pour Vital Proteins.

Il est à noter que les photographies, l’actrice qui prépare actuellement le retour de “Friends” au petit écran, porte diverses tenues de sport qui révèlent son anatomie travaillée.

Jennifer a annoncé qu’elle s’associerait à la marque mercredi dernier avec un La photographie Sur son compte Instagram officiel où il a montré tous ses produits Vital Proteins et c’est ainsi que la star hollywoodienne a annoncé qu’il s’aventurait dans cette nouvelle entreprise.

Notre force commence de l’intérieur, donc je choisis une bonne nutrition et les bons suppléments pour commencer ma journée », a déclaré le célèbre dans des déclarations au magazine People.

Comme si cela ne suffisait pas, l’année dernière, Leyon Azubuike, l’entraîneur personnel d’Aniston, a partagé des détails derrière les muscles toniques de l’actrice.

C’était une interview réalisée pour le magazine américain Women’s Health, où Azubuike a révélé qu’Aniston pouvait s’entraîner jusqu’à sept jours par semaine.

Si je sais que Jen n’enregistre rien, c’est très différent de ce que je sais qu’elle sera occupée à filmer ou à recevoir un prix. Je ne vais pas lui détruire les jambes au gymnase la veille », a commenté l’entraîneur.

Il ne fait aucun doute que les abdos sont la vedette de la routine de l’actrice et qu’elle inclut également le spinning, le Pilates et le yoga dans ses entraînements.

Il aime les avocats, l’huile de coco, le saumon, l’huile de poisson; tout ce qui est des graisses saines », a ajouté Azubuike à propos du plan de repas.

L’ex de Brad Pitt démontre ainsi aux femmes de son âge qu’avec de la discipline et une bonne alimentation, on peut montrer le secret de la jeunesse tout en conservant un visage impeccable.

Il est important de mentionner que pendant des années, la célèbre “Rachel” a défendu une vie saine et son physique parle de lui-même quand elle veut prendre son style de vie au-delà d’une photo.

Finalement Jennifer Aniston C’est la preuve que vouloir c’est pouvoir, et qu’il n’est pas impossible de retarder les signes du vieillissement et d’avoir l’air fabuleux en même temps.

Jennifer Joanna Aniston a déménagé à Hollywood, Los Angeles, Californie, et a décroché ses premiers rôles à la télévision en 1990, dans la série Molloy et dans le téléfilm Camp Cucamonga.

C’est ainsi que dans les années 1990, elle a acquis une reconnaissance mondiale en jouant Rachel Green dans la série télévisée “Friends”, un rôle qui lui a valu un Emmy Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Award, et que De plus, au cours des deux dernières saisons, il facturera un million de dollars par épisode.

En outre, sa présence médiatique significative dans la série télévisée également en raison de sa coupe de cheveux emblématique, connue sous le nom de “The Rachel”, qui a fait sensation et était très populaire parmi les femmes de l’époque, qui imiteraient sa coiffure pendant plusieurs années, et également publié par le magazine Rolling Stone sous le titre “America’s Best Hair”.

