À 61 ans, Maribel Guardia détruit Ninel Conde sur Instagram | Instagram

La toujours belle Maribel Guardia a prouvé maintes et maintes fois que l’âge n’est qu’un nombre et pas seulement à cause de sa beauté, ressemblant à une jeune fille ou à sa vitalité, mais à cause de la façon dont elle sourit à la vie; mais cette fois, il l’a démontré en renversant la belle Ninel Condé en maillot de bain.

Maribel Guardia a partagé sur Instagram une photo en maillot de bain trois tons dans lequel elle a l’air vraiment spectaculaire, elle a décidé de poser d’une manière qui rayonne d’énergie, de vitalité et beaucoup de vie.

D’autre part, El bombón, Ninel Conde, a partagé une photo en maillot de bain deux pièces d’un yacht dans lequel elle est vraiment belle, mais Instagram n’a pas pardonné et les réactions ont indiqué que Garde Maribel elle était encore plus belle.

Cela peut vous intéresser: Pati Chapoy critique Ninel Conde pour avoir vendu son mariage exclusif

La belle animatrice de spectacles comme Muévete y Hoy a posé en sautant pour la caméra avec ses cheveux en l’air et les trikini en noir, gris et rose; La belle Maribel Guardia était près de la piscine et célébrait quelque chose de très spécial, car la célèbre femme a partagé qu’elle était plus qu’heureuse d’avoir testé négatif pour Covid-19.

L’ex de Joan Sebastián avait été un hôte invité du programme Hoy à plusieurs reprises quand Andrea Legarreta a été testée positive pour Covid-19 et la production a effectué des tests sur le casting et le personnel; c’est pourquoi la belle Garde Maribel J’étais plus qu’heureux de ne pas avoir à affronter le virus.

REGARDEZ LES BELLES MARIBEL ET NINEL ICI ET ICI

La publication a été partagée sur le compte Instagram officiel de la belle Maribel le 2 septembre et a dépassé 270 mille réactions. Les bons voeux pour le chauffeur et la joie de ses partisans face au résultat négatif ont été immédiats.

D’autre part, la belle Ninel Condé a partagé une photo sur le célèbre réseau social dans lequel elle pose avec un petit maillot de bain deux pièces blanc qui vous permet de voir beaucoup de sa silhouette sinueuse et la rend vraiment belle. L’actrice et chanteuse a posé depuis un yacht avec la mer en arrière-plan, les cheveux en l’air et ses lunettes de soleil.

L’actrice a obtenu plus de 62 mille réactions sur Instagram et la publication date du 7 octobre; En dépit d’être 17 ans plus jeune, Guardia était écrasant en nombre.

Ninel Conde a accompagné l’image d’une réflexion profonde, qui a été très applaudie par ses adeptes.

Personne ne peut vous offenser sans votre permission ❤️ Je t’aime, a écrit El Bombón à côté de la photo.

Ninel Conde compte plus de 4 millions et demi d’abonnés, tandis que Maribel Guardia en compte plus de 6 millions sur le célèbre réseau social.

Les deux célébrités sont à la mode sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Garde Maribel Beaucoup l’ont souligné après avoir dit qu’Eleazar Gómez a toujours semblé être un bon garçon et qu’il ne pouvait pas croire ce qui s’était passé et en a demandé la preuve. Les internautes ont accusé l’hôte de soutenir le comportement de l’acteur et l’ont attaquée. Après cela, la célèbre femme a donné son visage avec une vidéo en Instagram qui a souligné qu’il ne soutenait pas du tout ce type d’attitudes à l’égard des femmes.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

D’autre part, Ninel Conde a commencé à être la propriétaire des notes de l’émission depuis que sa relation avec l’homme d’affaires Larry Ramos est devenue connue. Beaucoup disent que Ramos est un profiteur et qu’il a commis une fraude contre Alejandra Guzmán.

Malgré tout, El bombón a défendu son partenaire et est resté à ses côtés. Le tollé s’est intensifié après qu’on a appris que le chanteur voulait épouser l’homme d’affaires. Ce mariage a bien eu lieu et sera transmis en ligne, les accès sont déjà en cours de vente.