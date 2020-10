A 61 ans, Maribel Guardia pose dans une robe chatoyante | Réforme

Actrice costaricaine Garde Maribel Elle a impressionné ses millions d’adeptes en montrant sa silhouette incroyable dans une robe moulante, indiquant clairement que malgré son âge, elle peut faire l’envie de nombreuses personnes.

Maribel Guardia est l’une des plus belles femmes du show business qui s’est avérée être comme de bons vins.

Une fois de plus l’hôte magnifique et acclamé de Televisa, Garde Maribel, était en charge de voler des milliers de regards et de soupirs sur les réseaux sociaux en ressemblant à une jeune fille de 20 ans.

Ceci avec une photographie exaspérante dans laquelle elle apparaît montrant la beauté incroyable et incomparable qui l’a toujours caractérisée ainsi que son corps incroyable et sculptural.

C’est via son compte Instagram officiel que l’audacieuse costaricaine a partagé la photo dans laquelle elle peut être vue en train de poser pour la caméra tout en portant une belle robe blanche à imprimé fleuri.

#happy # Tuesday Rends grâce pour tout ce que tu es. Pour tout ce que vous avez et pour la vie qui coule en vous », a écrit le chanteur.

Comme il fallait s’y attendre presque immédiatement, les fidèles fans et admirateurs de Garde Maribel Ils étaient présents dans la publication pour la remplir d’innombrables compliments et compliments dans lesquels il était souligné à quel point elle était belle depuis sa création dans le monde du divertissement.

Avec une seule journée de partage de la photo jusqu’à présent, la publication compte près de 100 000 likes.

Précieux “,” Jolie belle jolie “,” Poupée en porcelaine tu es belle “,” Comme tu es belle Maribel, j’ai adoré cette robe, salutations, bon mardi “,” Quelle déesse “Tu es toute belle! “,” Délicieux, drôle, une reine, une diva. Salutations de Lima au Pérou, “étaient certains des commentaires.

Maribel del Rocío Fernández García, dit Garde Maribel a commencé sa carrière comme mannequin en participant au concours “Miss Costa Rica” au début de 1978, à l’âge de 19 ans, où elle a réussi à obtenir le titre et, avec lui, le droit de représenter son pays natal la même année en le concours international de Miss Univers basé à Acapulco, au Mexique, où elle a remporté le titre de “Photogenic Miss” puis décerné par la presse internationale et mexicaine réunie lors de l’événement.

C’est ainsi que la société de télévision mexicaine Televisa lui a offert, à la suite de la reconnaissance obtenue pour sa participation à “Miss Univers”, une bourse pour étudier le théâtre, le chant et la danse à l’Académie Sergio Bustamante, aujourd’hui le Centre d’éducation artistique.

Lorsqu’il a terminé ses études artistiques, il n’a malheureusement pas réussi à se lancer dans la télévision, mais il l’a fait au théâtre, jouant en 1980 dans sa première pièce “Les chevaliers de la table ronde”.

Après avoir participé à plusieurs pièces de théâtre et plusieurs castings pour le grand écran, elle réussit à s’aventurer dans le cinéma mexicain de l’époque, faisant ses débuts en tant qu’actrice dans le film “Como México no hay dos” en 1981.

Il est à noter que sa carrière cinématographique est à la hausse depuis lors et qu’elle a réussi à obtenir “La Diosa de Plata” comme meilleure actrice principale du Mexique dans le film de 1985 “T3rror y lacejes negros” réalisé par Luis Alcoriza.

Ce succès a une fois de plus attiré l’attention de la société Televisa, qui l’a embauchée comme artiste exclusive pour jouer dans plusieurs feuilletons, le premier d’entre eux “S3duction” en 1986, qui a été suivi par de nombreux autres, dont certains pour enfants.

Sans aucun doute Garde Maribel Ex-épouse de l’auteur-compositeur-interprète Joan Sebastian, elle a maintenu au fil des ans une silhouette que même les jeunes de 20 ans envient.

