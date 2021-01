A bord d’un yacht, Natti Natasha accueille l’année en maillot de bain | Instagram

Le chanteur et compositeur dominicain Natti Natasha une fois de plus, il est le centre d’attention et pas seulement pour sa voix unique, mais pour sa silhouette exquise, car il a choisi les cinq meilleures photographies selon son goût avec lequel il a reçu l’année.

Il ne fait aucun doute que Natti Natasha a clôturé une année pleine de succès musicaux, de collaborations, de projets télévisés et est devenue l’une des voix féminines les plus célèbres et les plus influentes de l’industrie de la musique latine.

Et c’est ainsi que le reggaeton et la bachatera ont beaucoup à célébrer pour cette étape qui se termine et ils l’ont fait à travers leurs réseaux sociaux avec des poses spectaculaires qui ont volé le souffle à plus d’un adepte.

De cette façon et en bonne caribéenne, la chanteuse a dit au revoir à l’année, mais pas à 2020, mais à 2019 avec ses amis et sa famille profitant du beau temps que j’apprécie sur les plages de Porto Rico et de cet environnement, a partagé une séance photo sur son compte Instagram officiel dans lequel il apparaît posant en bikini et se vanter d’une figure de crise cardiaque.

Mon top 5 de fin d’année! Quel est votre top 5? », A déclaré l’artiste avec ses photographies.

Comme on peut le constater, Natti Natasha Elle a attendu 2020 dénuée de tout artifice et de bronzage avec un maillot de bain sexy deux pièces en noir qui n’est pas passé inaperçu parmi ses admirateurs.

C’est ainsi que la dominicaine a dit au revoir à 2019 assez légèrement habillée, et elle l’a donc laissé voir sur son compte Instagram où elle compte plus de 21 millions de followers qui sont au courant de ce qu’elle publie 24 heures sur 24.

Tu m’as laissé sans voix “,” Tu es une déesse “,” Mon Dieu, quelles courbes perdre “,” Tu es certainement le plus dur des plus durs “,” Comme c’est beau “,” Tu es parfait “,” Manquer de contrôle d’Instagram à n’importe quelle date , pas comme ça »sont quelques-uns des commentaires que ses fans lui ont faits.

Avec la mer en arrière-plan, Natti a montré sa belle silhouette sur un yacht, sans aucun doute sa taille est l’un de ses attributs les plus forts car elle a l’air spectaculaire en bik1ni.

Cliquez ici pour voir les photos de Natti Natasha.

D’autre part, aussi, le même jour, elle a été encouragée à partager une photo sans maquillage en profitant de l’île de Culebra, à Porto Rico, que beaucoup ont commentée en la félicitant d’avoir osé montrer sa beauté naturelle.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

A cette époque l’interprète de “Sans pyjama” en a profité pour passer Noël entouré de Daddy Yankee et de sa femme, qu’il considère comme sa famille et était également accompagné de son manager, et on pense que c’est son partenaire d’alors Raphy Pina, mieux connu sous le nom de Pina Records.

Sans aucun doute Natti Natasha Elle fait partie des dominicaines à la conquête du médium artistique, avec son grand talent et sa beauté, elle a constitué une large base de followers qui la suivent sur ses réseaux sociaux et ne perdent pas le détail de chaque photo qu’elle partage.

La sensualité de Natti Natasha est quelque chose que beaucoup de ses fans ont toujours aimé, mis à part son grand talent musical et pour lui donner plus de raisons d’admirer.

Natti est une célébrité qui est aujourd’hui aux yeux du monde, musicalement parlant, puisqu’avec ses chansons il a réussi à toucher le public dans la plupart des pays et est déjà connu dans le monde entier.

Et c’est que cette belle chanteuse au fil des années a parfaitement su gagner le cœur de millions de personnes tant pour sa beauté que pour son grand talent musical.

Cela peut vous intéresser: Natti Natasha vante sa figure sculpturale au bord de la piscine