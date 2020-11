Michael J. Fox est devenu une star grâce à son rôle de Marty McFly dans “Retour vers le futur” (“Retour vers le futur”, en espagnol). Sa carrière venait à peine de commencer quand il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson au début des années 1990. L’acteur de 59 ans s’est ouvert sur les problèmes de mémoire dont il souffre à cause de son état et comment cela l’a affecté. sa carrière.

«Ma mémoire à court terme est détruite», a-t-il admis dans une interview accordée au magazine People. «J’ai toujours eu une grande capacité pour les phrases et la mémorisation. Et j’ai eu des situations extrêmes parce que dans les deux derniers emplois que j’ai occupés, j’ai joué des rôles avec beaucoup de mots. J’ai eu des problèmes pendant les deux », a-t-il reconnu.

Bien que la mémorisation soit devenue difficile avec le temps, Fox consacre ses talents à l’écriture. Le 17 novembre, «Pas le temps comme l’avenir: un optimiste considère la mortalité», ses nouveaux mémoires, seront publiés.

«Mes compétences en guitare ne sont pas bonnes. Mon dessin n’est plus bon, ma danse n’a jamais été bonne et le jeu devient plus difficile. Tout se résume donc à l’écriture. Heureusement, j’aime vraiment ça », dit-il.

En plus de souffrir de la maladie de Parkinson, l’artiste a récemment subi une grave chute. «C’était définitivement mon moment le plus sombre», a-t-il déclaré à propos de l’accident. Pendant le temps qu’il a fallu pour récupérer physiquement, Fox a compris que «l’optimisme est enraciné dans la gratitude».

«L’optimisme est durable lorsque vous revenez à la gratitude, et ce qui suit est l’acceptation. Acceptez que cela s’est produit et acceptez-le pour ce qu’il est. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous pousser à changer. Cela ne signifie pas que vous devez l’accepter comme une punition ou une pénitence, mettez-la simplement à sa place », a-t-il conseillé.

“Ce n’est pas que je n’étais pas honnête avant, mais ma gratitude est plus profonde maintenant, pour avoir traversé les moments les plus sombres”, a agité la star. «Les deux dernières années ont été les plus difficiles. Mais j’ai des choses qui m’ont été bénies et qui sont tout simplement incroyables. La vie est riche. La vie est belle », a-t-il déclaré.