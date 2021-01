À Hawaii! Aislinn Derbez est vue avec son nouveau copain | Instagram

L’actrice controversée Aislinn derbez Elle a fait sensation après avoir été capturée avec son supposé idiot pendant ses vacances à Hawaï, et maintenant tout indique que son amour va de plus en plus fort et que tout le monde est intrigué.

Il ne fait aucun doute que la belle actrice Aislinn Derbez reçoit 2021 de la meilleure façon, car bien qu’elle n’ait pas partagé qu’elle était avec son nouvel idiot Jesh De Rox, certaines publications sur le réseau social Instagram ont laissé entendre que son amour aller de force en force.

Et il s’avère que la fille d’Eugenio Derbez a partagé il y a quelques heures qu’elle profite de quelques jours à Hawaï, le même endroit où elle est aussi Jesh de Rox, puisque c’est ainsi qu’il l’a partagé sur ses réseaux sociaux.

En fait, dans ces publications, ils admirent tous les deux les dauphins, alors les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas cessé de commenter qu’ils sont heureux qu’Aislinn se donne une nouvelle opportunité en amour.

On adore voir Aislinn amoureuse »,« Ils sont ensemble à Hawaï »,« Ils accueillent l’année ensemble »,« Ils font un beau couple »sont quelques-unes des réactions.

Il est important de mentionner que Mauricio Ochmann Pour le programme “Suelta la Sopa”, il a clairement fait connaître sa position après les rumeurs selon lesquelles son ex-femme aurait une nouvelle idole.

Ais n’a pas besoin de mon approbation pour commencer. Ais a le droit de reconstruire sa vie chaque fois qu’elle le veut et ce sera le moment où elle le décidera ».

D’un autre côté, sans aucun doute, 2020 a été l’une des années les plus compliquées pour tout le monde et même les célébrités n’ont pas pu s’échapper et c’était le cas d’Aislinn Derbez, qui a eu une année assez difficile après avoir annoncé son divorce. par Mauricio Ochmann en mars dernier.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Kailani était le fruit du mariage Ochmann-Derbez, l’un des plus aimés des médias.

Sa fréquentation a toujours semblé sortir d’un conte de fées pour tous ses partisans et son mariage était l’un des plus discutés en 2016 et personne n’a jamais annoncé que tant d’amour prendrait fin.

Cependant, apparemment les différences ont commencé à apparaître avec la naissance de la petite Kailani, dont Aislinn a vécu une situation compliquée avec sa grossesse, un processus qu’elle a documenté sur ses réseaux sociaux, afin que ses fans puissent l’accompagner à chaque étape pendant les 9 mois. .

Et est-ce que malgré le fait que sa maternité était assez publique, personne n’imaginait que la relation entre Aislinn derbez et Mauricio Ochmann pourrait terminer.

Cependant, la réalité du couple a été mise en évidence dans le projet du patriarche Eugenio Derbez, où toute sa famille s’est aventurée dans une série sur la vie quotidienne de tous ses membres.

La production De Viaje con los Derbez a révélé les grandes différences entre Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann, en particulier dans les décisions concernant la manière de prendre soin de leur fille Kailani.

Et c’est ainsi que les adeptes du couple ont commencé à se segmenter, certains ont soutenu Mauricio pour son rôle altruiste avec sa fille, et d’autres ont soutenu Aislinn, à propos de sa maternité plus détendue dans la série télévisée.

Puis un autre aspect très mal commenté de la série En voyage avec les Derbez, a été le manque d’inclusion de Mauricio dans la famille et sa tension croissante avec Eugenio Derbez.

Une série d’aspects très visibles pour les téléspectateurs, ce qui a fait que la rumeur de la séparation devenait de plus en plus grande.

Finalement, Aislinn derbez et Mauricio Ochmann ont annoncé leur séparation en bons termes en mars 2020 et Aislinn s’est accrochée à une vie plus calme et plus réfléchie.

