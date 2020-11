À la plage! Margot Robbie montre sa compagnie au bord de la mer | .

Jusqu’à présent, l’une des actrices de Hollywood Le plus aimé et reconnu pour sa beauté, il a captivé pendant des années les internautes et encore une fois, c’est la belle Margot Robbie, qui a partagé une tendre photo en prenant un bain de soleil sur la plage accompagnée d’une personne très spéciale.

La belle Australienne de 30 ans est devenue l’une des plus belles femmes du grand écran, notamment pour ses récentes apparitions dans des longs métrages en tant que Harley Quinn irrévérencieuse et captivante dans Suicided Squad.

Une autre des actions qu’il avait Margot Robbie Dans les films, elle était celle avec laquelle, grâce à elle, elle a rapidement atteint la renommée, cela s’est produit lorsqu’elle a co-vedette aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film “Le loup de Wall Street” où elle a joué sa deuxième femme, une femme extrêmement coquette et belle telle et comme elle.

Dans la publication qu’elle a réalisée le 14 juillet 2014, elle apparaît vêtue d’un maillot de bain qu’on ne peut malheureusement pas distinguer s’il est complet ou en deux pièces, car elle est assise et les genoux légèrement tirés contre sa poitrine, malgré tout elle a l’air extrêmement adorable et surtout coquette.

Ce moment gênant lorsque vous essayez de sortir du tournage de Vanity Fer avec les accessoires en direct. Qui a le numéro de ce mois-ci? a écrit Margot Robbie à l’époque.

Margot Robbie Elle est assise sur la plage sur une serviette rayée blanche et marine, est accompagnée d’un coussin similaire avec des carrés rouges et blancs, dans la scénographie de la séance photo il y a un parapluie rayé blanc et noir, sûrement ce look vous donnera Cela rappelle les années soixante-dix, ce qui est vraiment charmant, c’est le tendre compagnon qui porte un adorable chiot golden retriever dans ses bras.

En fait, la belle actrice hollywoodienne a besoin de très peu de réparations car sa beauté ressort trop, cette fois même si elle porte ses lèvres peintes d’un gloss entre le rose et l’orange, son look est assez simple, elle porte ses cheveux naturels avec quelques boucles épaisses, qui semblent échevelées mais sont sans aucun doute extrêmement arrangées pour ressembler exactement à ça.

Malgré le fait qu’à l’époque, elle était assez critiquée parce que beaucoup pensaient qu’elle avait mérité ses rôles à Hollywood grâce à sa beauté et non à son talent, on disait qu’elle n’était pas une actrice talentueuse, malgré cela Margot Robbie Elle a montré avant toutes les circonstances qu’elle avait mérité chacun des rôles auxquels elle avait participé, elle a plus que montré à tous que son talent surpasse encore plus sa beauté.

Depuis 2016, elle a contracté de ne pas être avec Tom Ackerley, bien qu’elle n’ait partagé aucun commentaire selon lequel si elle envisage de devenir mère bientôt, ce ne serait pas une surprise si un de ces jours elle partageait la nouvelle avec ses fans, ce qui nous ferait beaucoup. heureux de vous voir enceinte.

En plus d’être une actrice à succès Margot Robbie Elle est également productrice et mannequin, elle est également membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences depuis 2017, elle a été récipiendaire de plusieurs prix ainsi que de distinctions, Robbie a débuté sa carrière en 2007 de manière formelle.

Peut-être que le personnage de la curieuse Harley Quinn est celui qui l’a rendue extrêmement populaire ces dernières années, alors que DC Comics a assez bien saisi cette caractéristique de méchant et a même sorti un film basé sur sa vie après la fin de sa relation avec le Joker et apparemment, certaines rumeurs prétendent qu’il y aura une deuxième partie.

