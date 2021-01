W

Est-ce que c’est le premier signe de la pression sur Frank Lampard?

Pour sa défense, ce n’était pas exactement une crise. Mais cela indiquait que l’examen minutieux de sa position commençait à prendre effet.

Lampard a passé la semaine à dire à quiconque voudrait écouter qu’il est doué pour gérer la pression. Et même si appeler un journaliste n’est guère comparable au tristement célèbre «J’adorerais!» De Kevin Keegan! diatribe – cela a prouvé que le bruit autour de la crise actuelle de Chelsea se passait.

C’est tout à l’honneur de Lampard d’avoir continué à répondre à des questions sur son travail.

C’était une conférence de presse pour prévisualiser un match nul au quatrième tour de la FA Cup contre Luton, mais le club du championnat a à peine obtenu une mention. Il n’y avait pas non plus une seule question sur les blessures, bien que les joueurs clés N’Golo Kante et Olivier Giroud aient raté la défaite en milieu de semaine contre Leicester.

Non, avec Thomas Tuchel et Max Allegri parmi la liste croissante de noms liés à son travail au quotidien, Lampard aurait su précisément à quoi s’attendre de son dernier point de presse.

Il avouera plus tard qu’il était «peut-être un peu court avec certaines de mes réponses à certaines personnes aujourd’hui. Je sais que certains propos sont absurdes. “

Il a même révélé que sa femme, Christine, s’était moquée de lui après cette défaite punitive à Leicester.

En période non-Covid, ils peuvent réserver un bon déjeuner le lendemain d’un match.

«Il est clair que cela ne se produit pas,» dit-il. «Elle était plutôt heureuse. Elle a plaisanté en disant qu’elle était plutôt contente que nous n’ayons pas à annuler le déjeuner que nous avions prévu.

C’était plutôt le Lampard auquel nous nous sommes habitués. Mais ses sourires ne peuvent cacher la réalité de la situation dans laquelle il se trouve à un stade très précoce de sa carrière de manager.

Les managers de Chelsea ne durent pas longtemps lorsque les résultats les opposent.

Les 220 millions de livres sterling qu’il a été autorisé à dépenser en transferts l’été dernier étaient assortis d’une attente de trophées.

Son rôle dans l’époque la plus réussie de Chelsea est sa plus grande qualification pour le poste. C’est pourquoi, lorsqu’il dit qu’il peut gérer le travail sous l’un des propriétaires les plus exigeants du football mondial, Roman Abramovich, nous devons le prendre pour argent comptant.

Mais, qu’il veuille l’admettre ou non, des incidents tels que celui de vendredi seront utilisés comme preuve du contraire.

Lorsqu’on lui a demandé comment il évite les spéculations autour de son travail, il a répondu: «Je ne l’écoute pas. C’est seulement partout si vous voulez faire défiler les médias sociaux ou quelque chose comme ça, mais je ne fais pas ça. ”

Puis sa réponse à une question apparemment anodine à propos de Petr Cech: «Eh bien, pour être honnête, je pense que leur confiance (celle des joueurs) serait gâchée s’ils lisaient certaines de vos pièces que vous écrivez à la minute. biais de confirmation avec lequel vous réfléchissez aux jeux, c’est comme si les experts des médias sociaux essaient d’obtenir une réaction négative. »

C’est lequel alors? Soit il ignore ce qui est dit et écrit à son sujet – soit il le lit.

(Chelsea FC via .)

Il n’est pas le premier manager à être surpris de cette manière, mais cela mine son argument – et ne donne guère l’impression de quelqu’un de complètement imperméable aux pressions extérieures.

En vérité, il serait impossible pour Lampard d’ignorer la vague d’incertitude entourant son travail après cinq défaites en huit matchs.

La façon dont il gère cela est tout aussi importante que la façon dont il procède pour soulever un groupe de joueurs qui semblent dépourvus de confiance.

Bien qu’il ait passé une grande partie de la saison à appeler à la patience envers une jeune équipe, il a été moins question de sa propre courbe d’apprentissage au cours de sa troisième saison seulement en gestion.

«Je pense que lorsque nous gagnons des matchs et que nous sommes invaincus, c’est une bonne chose», a-t-il déclaré. «C’est excitant et jeune. Lorsque vous ne gagnez pas de parties, vous êtes trop jeune et inexpérimenté. J’ai cette perception.

«Il y a quelque temps, j’ai parlé à un manager vraiment, vraiment expérimenté et très performant qui a pris sa retraite maintenant et il m’a dit une fois que les gens parlent d’expérience et que c’est la chose la plus discutée en management.

«Il a senti qu’il devenait un pire manager en vieillissant alors qu’il commençait à remettre en question et à trop réfléchir, et toutes les expériences qu’il avait vécues se sont en quelque sorte dépassées.

«Je ne connais pas celui-là. Certains managers ont un grand succès à un jeune âge, d’autres moins et cela leur prend du temps. Le chemin de chacun est différent.

«Je suis un combattant avant tout. C’est ainsi que j’ai réussi à faire une carrière hors du jeu en tant que joueur. Quand j’ai fait mes valises, j’aurais pu facilement rester dans les médias ou sortir complètement du football.

«Je n’avais pas besoin de revenir. Je suis revenu avec le désir de réussir. Je n’avais pas d’œillères. Je savais qu’il y aura des moments difficiles et des choses que vous ne pouvez pas contrôler comme vous l’avez fait en tant que joueur.

«J’adore le travail et j’aime le fait que s’il y a des moments difficiles et que vous pouvez vous en sortir et je veux dire aussi les joueurs, parce que nous ne tirons pas, c’est la meilleure sensation dans le football. Cela ferait cette équipe talentueuse.

«Mais en même temps, le combat est un mot important dans le football, donc il ne fait aucun doute que nous devons mettre certaines choses de côté maintenant. Ce ne sera pas le 4-2-3-1 ou le 4-3-3 qui nous gagneront les matchs dont nous avons besoin pour gagner à court terme, ce sera la passion, le désir et la solidarité de l’équipe.

C’était peut-être un aperçu alléchant du combat de Lampard.