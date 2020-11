Lorsque l’influenceuse Lou Teasdale, 37 ans, a décidé de gravir les échelons de la propriété, elle a voulu trouver un réparateur qu’elle pourrait vraiment faire sienne.

Pendant le boom immobilier de Hackney en 2015, lorsque Teasdale dit qu’elle ne pouvait même pas avoir une visite pour voir beaucoup de maisons mises en vente, la maison était sur le marché depuis un certain temps, appartenant à un couple de personnes âgées qui l’avait décorée. avec papier peint et tapis roses, feux électriques, fenêtres UPVC et façade en galets.

«Je pense que cela a semblé assez effrayant pour beaucoup de gens», dit Teasdale. «Il fallait se déshabiller complètement et recommencer, mais il est orienté au sud et il a un bon débit car tout est sur un seul niveau, contrairement à beaucoup de terrasses dans l’est de Londres. Alors, elle l’a acheté pour 825 000 £.

Surtout, malgré la discorde décorative, le couple s’était également bien occupé de la maison afin que Teasdale ait pu emménager avec sa fille, Lux, maintenant âgée de neuf ans, alors qu’elle prévoyait une éviscération et une rénovation totales.

Après six mois, le couple a décampé dans la chambre d’amis de sa sœur jumelle pendant que les constructeurs effectuaient les principaux travaux de structure, de retirer l’arrière et le toit, d’ajouter une double conversion de grenier et un retour latéral et de changer le plan d’étage, obtenir une finition en plâtre avant. rentrer.

«Ensuite, j’étais tellement maigre que nous avons vécu ici pendant une autre année comme ça parce que j’avais besoin d’économiser. Il y a des photos de ce Noël où il y a juste un sol en béton nu ici, nous avions l’île mais rien d’autre. Mais je ne voulais pas le faire à bas prix et le refaire », dit Teasdale.

La décoration était un processus graduel, achevé au coup par coup au cours des quatre dernières années, avec l’essentiel – une salle de bain et la cuisine – terminé en premier et les touches finales ajoutées uniquement lors du premier verrouillage.

La cuisine est le cœur de la maison et fonctionne comme la salle familiale principale, ainsi que comme un espace de divertissement. Il a été acheté à Wren, avec les unités fonctionnelles regroupées à l’arrière de la pièce, la table à manger et les chaises d’un côté et un coin salon avec télévision et canapé de l’autre côté.

Coeur de la maison: la cuisine / salle familiale

«J’ai trouvé le choix de la cuisine tellement stressant parce que j’étais tellement pudique à l’époque que je devais la mettre sur les finances, mais je voulais qu’elle rende justice à la maison, donc elle devait être un peu plus spéciale qu’une Ikea. Beaucoup de gens le commentent parce que ça a l’air vraiment cher.

«Souvent, avec de grandes décisions comme celle-là, vous ne l’aimez pas assez quand il arrive enfin, mais je l’aime toujours vraiment», dit Teasdale.

Elle a obtenu le look sur mesure en dépensant un peu plus sur les touches de finition – l’équivalent d’ajouter un sac à main de créateur à une tenue de rue. Teasdale a éclaboussé sur des carreaux de marbre noir tapissant le mur du fond et sur la peinture texturée appelée Marrakech Walls pour l’effet «pas seulement un mur blanc». Toutes les garnitures sont dans le même laiton, qui lie le schéma de décoration ensemble.

«J’ai beaucoup de meubles de couleur crème, des chaises de salle à manger qui ne sont pas vraiment pour manger», plaisante-t-elle. «Je me transforme légèrement en l’une de ces mamans qui couvriront la chaise avant d’y asseoir un enfant. Ce sont juste de très belles chaises!

La cuisine s’ouvre directement par des portes en verre de style Crittall dans le jardin, qui, heureusement, a été achevé l’été dernier et était donc prêt à être utilisé tout au long de notre premier verrouillage ensoleillé.

Style d’Ibiza: le lit de jardin de style Shoreditch House, parfait pour se prélasser

«C’est notre pièce préférée. Je le voulais un peu à la marocaine avec toutes les terrasses et les carreaux plutôt que de l’herbe pour que je puisse simplement le laver au jet et il serait prêt à partir.

L’ex-petit ami de Teasdale a construit un lit double à partir de planches d’échafaudage pour qu’ils puissent recréer la joie de se prélasser à Shoreditch House. «Nous sortions la pataugeoire et prétendions être à Ibiza.»

La suite de la chambre principale a été inspirée par les nombreuses chambres d’hôtel dans lesquelles Teasdale a séjourné dans son ancienne vie en tournée en tant que coiffeuse et maquilleuse pour One Direction, le travail qu’elle attribue lui avoir donné «la possibilité d’acheter ma propre maison», dans une publication Instagram pour marquer leur dixième anniversaire.

Les prises de courant et les lampes sont judicieusement positionnées, et il y a un dressing séparé et une salle de bains privative, un grand lit confortable et une télévision – «tout ce dont vous avez besoin pour rester là toute la journée et regarder Netflix si vous le souhaitez.»

La brique apparente dans la chambre a été découverte par le constructeur de Teasdale, qui possède la marque de gymnases à la mode de l’est de Londres Blok, qui est aussi populaire pour son style de décoration hipster ex-industriel que pour ses cours de fitness.

Une autre chambre a des éclaboussures de peinture sur les planches de bois du moment où le beau-frère de Teasdale, le peintre Tomo Campbell, l’utilisait comme atelier. Plusieurs de ses tableaux traînent dans la maison, dont un grand au-dessus de la table à manger.

Éclectique: l’art de la maison est un mélange de peintures du beau-frère de Teasdale (vues ici au-dessus du canapé) et d’autres pièces significatives

«Ils ne sont pas à moi, il me permet de les accrocher parce que j’ai de la place et c’est plutôt sympa pour lui de les photographier ici parce que la lumière est bonne. Quand il les vend, beaucoup de gens ne sont pas prêts à les récupérer, donc ils les laisseront pendant un an. Ce sont de très belles peintures décoratives, elles font vraiment une pièce.

Un autre art mural de la maison est un mélange éclectique, d’un puzzle d’une publicité YSL de trois femmes en collants, achevée pendant le verrouillage et encadrée, aux photographies d’anciens albums indiens d’Afrique du Sud gonflés et imprimés sur toile.

La chambre de Lux est peut-être la chambre de neuf ans la plus cool de Londres. One Direction lui ferait leurs disques de platine parce qu’elle a tourné avec Teasdale et le groupe lorsqu’elle était bébé et plusieurs d’entre eux sont maintenant suspendus dans sa chambre. La photographe Misan Harriman a pris une photo de Lux avec son père lors d’une manifestation BLM cet été et elle a maintenant une impression agrandie de la photo sur son mur.

Avec cinq chambres à sa disposition, Teasdale a souvent des amis qui vivent avec elle en période de troubles. «Nous appelons cette maison une cure de désintoxication», dit-elle. «Les gens viennent quand ils ont rompu avec leur petit ami. Je ne bois pas donc c’est là que les gens viennent quand ils veulent se détendre, nous ferons un régime à base de jus et des masques et beaucoup de discussions. C’est très sain, nous faisons la fête depuis des années, donc c’est une belle maison de retraite.

Une retraite: la salle de bain aux carreaux verts de Marrakech Design

Après avoir dépensé 250000 £ pour les rénovations et mis la touche finale à la maison cette année pendant le verrouillage, Teasdale a eu le virus de la rénovation et se vend maintenant via The Modern House avec un prix demandé de 1395000 £, un bénéfice sain si elle l’obtient. .

«J’ai vraiment gagné de l’argent sur la propriété», dit-elle. Elle a acheté sa première maison, un appartement d’une chambre à Holloway, pour 150000 £ avec sa sœur quand ils avaient tous les deux 25 ans. Ils y vivaient ensemble, Teasdale dans le salon, sa sœur dans la chambre, jusqu’à ce qu’elle rachète sa sœur un quelques années plus tard.

«J’avais vu Sarah Beeny dire que vous deviez tout faire vous-même au moins une fois alors j’ai tout fait, le carrelage, j’ai installé la cuisine. Cela signifie que maintenant, quand je travaille avec des constructeurs, je sais de quoi je parle. “

Son prochain projet sera «plus petit, sur une meilleure route et plus axé sur la conception, travaillant probablement avec un architecte. C’est définitivement un endroit où je peux canaliser ma créativité. »

Le petit livre noir de Lou Teasdale