À près de 20 ans d’intervalle, Maribel Guardia surpasse Elizabeth Álvarez | Instagram

La belle animatrice Maribel Guardia a fini par éclipser la belle actrice Elizabeth Álvarez dans une photo qu’elle a partagée des deux sur son compte Instagram officiel.

Presque vingt ans d’intervalle, Garde Maribel Il a fini par éblouir par sa beauté et sa personnalité sur la photo qu’il a partagée sur Instagram pour promouvoir son émission en direct dans laquelle il a interviewé la belle épouse de Jorge Salinas.

Elizabeth Alvarez Elle était très belle avec une robe courte avec des manches transparentes noires et des bottes hautes; cependant, la beauté du conducteur a volé tous les yeux avec son palais bleu aux manches prononcées.

Cela peut vous intéresser: en jaune, Maribel Guardia et son superbe bonjour

Maribel Guardia avait une taille et un style formidable avec sa tenue, qui était accompagnée d’une énorme ceinture noire et de grandes boucles d’oreilles.

Avec cette photo à côté de la femme de Jorge Salinas la belle Maribel a invité ses followers à voir l’émission qu’elle partage sur les réseaux dans laquelle elle a interviewé l’actrice Elizabeth Álvarez, connue sous le nom de “Official Cuquita” sur les réseaux sociaux, et à la suivre sur sa chaîne “Cooking and Celebrating”.

Selon Maribel Guardia, l’actrice avait un talent assez caché avec la cuisine et est une experte si sûrement “ils se suçaient les doigts”.

L’animatrice a partagé la photo aux côtés de l’actrice de 43 ans il y a plus de 15 heures et a obtenu plus de 90000 réactions à sa publication sur le célèbre réseau social.

Elizabeth Álvarez n’a pas tardé à répondre à la publication de Maribel Guardia et l’a remerciée d’avoir toujours été aussi généreuse et belle.

Le beau Garde Maribel Elle est devenue une influenceuse, compte actuellement plus de 6 millions d’abonnés sur Instagram, où elle partage généralement des images de son quotidien, de ses projets, d’elle-même et de sa famille.

Sur son compte Instagram, où elle compte plus de 10 millions d’abonnés, la belle Maribel Guardia partage son Maribel Guardia Live les lundi, mercredi et vendredi à 15h00 au Mexique; dans le but d’être plus proche de ses partisans dans la pandémie actuelle de coronavirus.

Actuellement, de nombreuses célébrités ont été touchées par le coronavirus et ont perdu leur emploi; C’est pourquoi ils se sont diversifiés dans leurs professions et dans d’autres. Pour sa part, la belle Elizabeth Alvarez et Jorge Salinas ont avoué que ce temps passé à la maison a été assez lourd, mais cela leur a permis d’être plus avec la famille.

Le célèbre couple a été très critiqué après avoir fait savoir qu’ils avaient calandré les activités de leurs enfants à la maison; Cependant, cela fait des merveilles pour eux d’équilibrer les activités des mineurs de cette manière.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Elizabeth Álvarez a été caractérisée en ornant les feuilletons de Televisa de ses yeux clairs proéminents avec lesquels elle a tiré sur Jorge Salinas avec son “Fuego en la s @ ngre”, une telenovela mettant en vedette Adela Noriega et Eduardo Yañez.

De son côté, heureusement la conductrice Maribel Guardia n’a cessé de travailler pendant cette période, où elle a été vue très active à la télévision, notamment dans le Programme aujourd’hui en tant qu’hôte invité et sur d’autres projets personnels.

De plus, la belle animatrice a été assez occupée à soutenir la carrière musicale de son fils José Julián, qui s’est finalement lancé officiellement dans le genre régional mexicain, qu’il porte dans ses veines par héritage de Maribel et de son père Joan Sebastián.