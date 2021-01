Être une célébrité peut être synonyme de luxe et d’avantages, mais quand il s’agit de faire du shopping, ils ont l’air aussi normaux que n’importe qui d’autre.

Victoria Beckham et sa fille Harper étaient pressées de rentrer chez elles après s’être amusées à parcourir les boutiques de mode de Sydney.

Suki Waterhouse a fait un peu de thérapie de détail avec un look vintage à Nothing Hill. Son manteau de fourrure et ses chaussures confortables nous représentent.

Ariel Winter a décidé que c’était une meilleure idée pour son petit ami de l’attendre dans la voiture quand elle veut faire du shopping. Ainsi, elle essaie ce qu’elle veut et personne ne se désespère.

Winona Ryder a laissé derrière elle la controverse qu’elle a provoquée en prenant des objets et en ne les payant pas. Maintenant, il se mesure dans ses achats et s’amuse à West Hollywood.

Pour Scott Disick, être avec sa fille Penelope n’est pas un obstacle pour aller voir des magasins de vêtements. C’est ainsi qu’ils se ressemblent, père et fille, avec l’allure et l’élégance d’une célébrité.

Kate Beckinsale a choisi des styles de superposition pour le shopping. Bien qu’il puisse sembler que son apparence soit confortable, ne perdez pas de vue ses bottes hautes.

Qui fait du shopping dans un confort total, c’est Eva Longoria; Pourtant, elle continue de porter des accessoires comme ses lunettes noires et un sac Chanel classique.

Sofía Vergara fait ses courses en grand, au départ, elle ne porte pas ses propres sacs, mais prend un compagnon qui la soutient dans cette tâche.

Heather Locklear représente le look que tout le monde porterait s’il faisait du shopping dans une destination balnéaire; elle a tout le flair Malibu: glamour et bronzage naturel.

Camila Cabello est une célébrité qui a eu recours au shopping pour éliminer les ennuis et la tristesse, alors nous l’avons vue quelques jours après sa séparation de Matthew Hussey.

En revanche, Cara Delevigne fait généralement du shopping avec ses partenaires. Il l’a fait avec Ashley Benson alors qu’ils étaient à Milan, essayant de passer inaperçu.

Peu importe si Sara Sampaio est au milieu d’une séance de shopping, elle a du mal à se détacher de son téléphone portable. C’est peut-être là qu’il prend sa super liste.

Reese Witherspoon n’est pas désolée de sortir en sandales à Santa Monica. Pour elle, l’essentiel est d’être à l’aise et d’être à l’heure pour son cours de yoga.

On voit généralement Heidi Klum porter des lunettes, mais dès qu’elle entre à l’intérieur, elle arrête de cacher son regard. Confortable et stylé, il sait en tirer le meilleur parti.

Elle Fanning ne cache jamais sa beauté naturelle; Sans trop de dispositions (car vous n’en avez pas besoin), partez frais et libre pour faire vos courses de manière écologique.

Lourdes Leon a la capacité de s’adapter à l’environnement dans lequel elle se trouve, mais même ainsi, elle ne réussirait jamais à passer inaperçue parmi tant de célébrités.

Emma Roberts fait partie des acheteurs qui examinent chaque article en détail. Sait ce que vous voulez et fait des comparaisons pour et contre, comme la rentabilité.

Ellen Degeneres et Portia de Rossi sont le type d’acheteurs qui souhaitent favoriser les entreprises locales et discuter de ce qui pourrait fonctionner le mieux pour elles à long terme.

Il semble que Renée Zellweger souhaite qu’ils ne la reconnaissent pas, mais en réalité, elle ne fait que se méfier de sa santé. Parfois, son chien l’accompagne pour faire ses courses.

Jennifer Garner profite de la vie telle qu’elle est, elle ne se soucie pas de ce qu’ils vont dire et ne prend pas beaucoup de temps pour choisir ses tenues, elle est assez transparente avec son sentiment du jour.

D’un autre côté, Mariah Carey semble avoir besoin d’un peu d’attention. Elle ne cherchera jamais à se cacher et est toujours prête à être accueillie ou posée une question.

Rebel Wilson est tellement impliquée dans un changement radical dans sa vie qu’elle se donne beaucoup de mal pour choisir ses aliments. C’est assez net et cohérent.

Bien que Joe Jonas et Sophie Turner aient déjà accueilli leur bébé, ils prennent encore le temps de magasiner de temps en temps. Parfois, ils combinent leurs looks.

Bien qu’elle soit enceinte et que son ventre se montre déjà, Emily Ratajkoswki ne regrette pas de s’habiller et de toujours ressembler à un top model.

Lucy Hale est une célébrité qui aime les imprimés, et peu importe s’ils ne correspondent pas complètement, elle est sûre d’aller chez Whole Foods comme ça.

Qui respire le style à chaque étape, c’est Katie Holmes. Même si vous portez vos cheveux en chignon, manteaux et baskets, cela a toujours l’air impressionnant.

Charlize Theron cherche toujours à faire le moins de visites au supermarché au cours du mois. En une seule fois, remplissez votre panier de tout ce dont vous avez besoin pour ne pas revenir bientôt.

Natalie Portman serait son équivalent, bien que visiblement, elle consomme beaucoup plus de légumes. Confortable et frais, il se distingue toujours par sa beauté saine.

Jessica Alba a été vue plusieurs fois faire du shopping. Parfois, elle consomme des produits de sa propre marque (Honest) et cherche également à combiner ses accessoires.

John Legend et Chrissy Teigen forment le duo dynamique le plus parfait. Les deux vous aident à éliminer les choix d’achat et le budget inutiles.