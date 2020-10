Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Le président Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden devraient se rencontrer sur la scène du débat pour la première fois mardi soir alors que les États-Unis se préparent pour leurs prochaines élections du 3 novembre.

L’événement à Cleveland donnera à des millions de personnes qui se préparent à voter une première occasion de comparer les politiques et les personnalités des candidats alors qu’ils apparaissent côte à côte à la télévision nationale pendant 90 minutes.

Le débat offrira également une plate-forme massive à M. Trump et à M. Biden pour exposer leurs visions radicalement différentes d’un pays confronté à de multiples crises, y compris des manifestations pour la justice raciale et une pandémie qui a tué plus de 200000 Américains et coûté des millions d’emplois.

M. Biden montera sur la scène de Cleveland en détenant des leaders dans les sondages – important dans les enquêtes nationales, plus proche dans les États du champ de bataille – mais confronté à des questions sur son tour sous les projecteurs, en particulier compte tenu des attaques dévastatrices de M. Trump contre lui.

Et M. Trump, avec seulement quelques semaines pour changer le cours de la course, aura sans doute sa meilleure chance d’essayer de recadrer la campagne comme une élection de choix et non un référendum sur sa gestion d’un virus qui a tué plus de personnes en Amérique que toute autre nation.

Donc, pour ceux qui souhaitent suivre les procédures du Royaume-Uni, voici ce que vous devez savoir:

A quelle heure est le débat?

Le débat aura lieu à 21h HE mardi, soit 2h mercredi au Royaume-Uni.

Il s’agit du premier de trois débats présidentiels, les deuxième et troisième se déroulant respectivement les 15 et 22 octobre.

Un seul débat vice-présidentiel devrait avoir lieu le 7 octobre et verra le vice-président sortant Mike Pence et la vice-présidente de M. Biden, la sénatrice Kamala Harris, candidate démocrate à la vice-présidence, s’affronter.

Puis-je regarder le débat Trump vs Biden ce soir au Royaume-Uni?

Ceux qui souhaitent suivre le débat de mardi depuis le Royaume-Uni peuvent se connecter à CNN, BBC News et Sky News, qui présenteront à la fois l’événement principal et l’analyse des fonctionnalités.

Les téléspectateurs peuvent également suivre l’action via la diffusion en direct YouTube du réseau satellite américain C-Span, disponible ici.

L’événement sera également diffusé sur les services Amazon Fire, Android, Roku et Apple TV.

Quels sont les deux candidats prêts à discuter?

Le présentateur de Fox News Sunday, Chris Wallace, animera le débat, choisi par la Commission non partisane sur les débats présidentiels, et guidera les candidats à travers six sujets. Elles sont:

Les dossiers du président Trump et de M. Biden La Cour suprême Covid-19 L’économie Course et violence dans les villes américaines L’intégrité de l’élection

Il y aura 15 minutes de discussion sur chaque sujet, qui sont susceptibles de changer.

Mais au milieu d’une polarisation politique intense, il reste relativement peu d’électeurs indécis, soulevant des questions quant à savoir comment, ou si, le débat pourrait façonner une race qui a été définie par son amertume et, du moins jusqu’à présent, sa stabilité.

