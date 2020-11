L’ancien vice-président, M. Biden, dirige actuellement M. Trump dans les sondages, mais l’élection pourrait être décidée par une poignée d’États qui pourraient basculer pour l’un ou l’autre candidat.

On s’attend à ce que la plupart des électeurs se prononcent entre les candidats des démocrates (le parti libéral de gauche du centre) et des républicains (le parti conservateur de droite du centre).

M. Biden s’est engagé à être la force unificatrice qui peut «restaurer notre âme et sauver notre pays» tandis que M. Trump se concentre sur l’économie, avertissant les électeurs qu’ils ont le choix entre une «super reprise Trump» et «une dépression de Biden».

Quand ont lieu les élections américaines?

L’élection aura lieu le mardi 3 novembre 2020. Les élections présidentielles ont toujours lieu le premier mardi après le 1er novembre.

Le premier candidat à remporter une majorité de 270 voix électorales sur le total de 538 disponibles remporte la Maison Blanche

Le nouveau président sera inauguré le 20 janvier 2021.

Élections américaines 2020: Premier débat présidentiel Trump contre Biden

Comment fonctionne le vote?

Les citoyens américains se rendant aux urnes voteront pour des personnes appelées «électeurs» dans leur État qui voteront ensuite au nom des États pour la présidence – ce processus s’appelle le collège électoral.

Plus la population d’un État est élevée, plus cet État a d’électeurs. Les six plus grands États sont la Californie, avec 55 voix électorales, le Texas, avec 38, New York, avec 29, la Floride, également avec 29, l’Illinois, avec 20, et la Pennsylvanie, également avec 20.

Le vote populaire – le simple nombre de votes reçus par chaque candidat – n’a rien à voir avec la détermination du vainqueur des élections générales.

Les candidats perdants ont parfois remporté le vote populaire, mais ont perdu le vote électoral, comme cela est arrivé à Al Gore en 2000 et à Hillary Clinton en 2016.

Donald Trump se prépare à des contestations judiciaires concernant les votes par correspondance

Quand connaîtrons-nous les résultats de l’élection?

Des millions d’Américains qui n’ont pas voté par correspondance se rendront aux urnes mardi. La tâche de dépouillement des votes commencera ensuite plus tard dans la journée.

Les médias essaieront de prédire quel candidat a gagné, mais ces prévisions ne sont pas définitives tant que les bulletins de vote par correspondance sont toujours comptés.

M. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il pensait que le résultat des élections serait contesté devant la Cour suprême, ce qui retarderait une conclusion.

À la fin du récent débat, l’actuel président a déclaré que le résultat pourrait ne pas être connu avant des mois car l’élection serait «une fraude comme vous ne l’avez jamais vue».

Cela était lié aux affirmations que M. Trump a faites à plusieurs reprises sur la fraude au vote par correspondance, malgré peu de preuves.

Avec une augmentation du nombre d’Américains qui ont décidé de voter par courrier pendant la pandémie de coronavirus, il se pourrait que quelques jours après le jour du scrutin, les résultats soient officiellement annoncés.

Les résultats de l’élection présidentielle de 2016 ont été annoncés un jour après le jour du scrutin, le 9 novembre.

Les premiers États à annoncer leurs résultats à l’élection présidentielle de 2016 ont été l’Indiana, le Kentucky et le Vermont à 12h05 GMT.

Plusieurs heures plus tard, à 7h30 GMT, il a été annoncé que M. Trump avait remporté le Wisconsin, ce qui le mettait au-dessus du seuil des 270.

C’est à ce moment-là qu’Hilary Clinton a appelé M. Trump pour qu’il concède sa défaite.

Comment puis-je regarder les élections?

La plupart des grandes chaînes de télévision et des médias couvriront les progrès et les résultats du vote le jour du scrutin.

Suivez le standard.co.uk pour notre couverture en direct alors que l’élection se déroule mardi.