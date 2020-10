Hier, le ministère de la Justice et 11 États ont poursuivi Google pour violation de la loi antitrust. La plainte a fait valoir que Google était devenu «la passerelle incontestée vers Internet pour des milliards d’utilisateurs dans le monde», mais que son succès dépend d’un comportement injuste et monopolistique. À certains égards, l’affaire est une décision évidente et attendue depuis longtemps. Mais c’est aussi un premier test de la façon dont la loi antitrust américaine gérera les géants de la technologie de la décennie à venir.

Depuis la fin des années 1970, les affaires antitrust se sont généralement concentrées sur la démonstration des dommages causés aux consommateurs, comme une entreprise accaparant le marché du pétrole et faisant grimper les prix du gaz avec son pouvoir. Cela peut être moins simple avec des services gratuits comme la recherche Google, mais ce n’est guère impossible. L’affaire antitrust historique de Microsoft – sur laquelle cette plainte est calquée – a commencé lors de la sortie du navigateur Internet Explorer gratuit mais largement détesté, tout en étouffant le concurrent payant innovant Netscape Navigator et en limitant le marché global.

Google dit que ce n’est plus les années 90

Google a répliqué en disant que 2020 est une autre ère. «Ce ne sont pas les années 90 par ligne commutée, lorsque le changement de service était lent et difficile, et vous obligeait souvent à acheter et à installer un logiciel avec un CD-ROM», a-t-il déclaré dans un article de blog. «Aujourd’hui, vous pouvez facilement télécharger votre choix d’applications ou modifier vos paramètres par défaut en quelques secondes, plus rapidement que vous ne pouvez marcher jusqu’à une autre allée de l’épicerie.»

Le ministère de la Justice expose un argument à plusieurs volets pour expliquer pourquoi ce n’est pas juste. Il soutient que Google a fait pencher la balance sur les navigateurs Web, les appareils mobiles et les produits émergents tels que les appareils intelligents, garantissant que «tous les points d’accès de recherche orientent les utilisateurs dans une seule direction: vers Google». Il paie pour le placement en tant que moteur de recherche iOS par défaut de Safari – fournissant peut-être une grande partie des bénéfices d’Apple – et oblige les fabricants de téléphones Android à préinstaller les widgets de recherche sur leurs téléphones. Pendant ce temps, son navigateur Chrome détient environ 60% de la part du navigateur américain, ce qui donne à Google un autre moyen de promouvoir la recherche. «En utilisant des accords de distribution pour verrouiller l’échelle pour elle-même et la refuser à d’autres, Google maintient illégalement ses monopoles», indique la plainte.

Le dépôt aborde la façon dont cela pourrait affecter les consommateurs. Il note que certaines sociétés de recherche, comme la start-up axée sur la confidentialité DuckDuckGo ou le Neeva basé sur l’abonnement, pourraient attirer les consommateurs qui se méfient des politiques de publicité ciblée ou de collecte de données de Google. “Le contrôle par Google des points d’accès à la recherche signifie que ces nouveaux modèles de recherche se voient refuser les outils nécessaires pour devenir de véritables rivaux.”

“Tous les points d’accès de recherche orientent les utilisateurs dans une seule direction: vers Google.”

Google n’est pas d’accord en disant que les gens choisissent son produit de manière proactive, même si ce n’est pas la première option. En 2014, par exemple, Mozilla a commencé à proposer Yahoo comme moteur de recherche par défaut. «La plupart des Américains ont rapidement basculé leur moteur de recherche sur leur premier choix, Google, explique Google. Mozilla a finalement mis fin à l’accord tôt, citant «ce qui est le mieux pour notre marque, nos efforts pour fournir une recherche Web de qualité et une expérience de contenu plus large pour nos utilisateurs» comme raisons.

Certains critiques de la société ont proposé des contre-exemples, affirmant que les décisions de recherche de Google ne sont pas vraiment bonnes pour les utilisateurs. En 2015, Yelp et le juriste Tim Wu ont publié une étude affirmant que le carrousel d’avis de Google offre des résultats inférieurs de ses propres produits plutôt que des résultats plus pertinents provenant de sites tiers. Lorsqu’ils recevaient un plug-in avec des résultats alternatifs, les utilisateurs de Google cliquaient plus souvent sur les offres non Google.

Yelp et TripAdvisor ont ensuite lancé un site appelé Focus On The User, qui appelle Google à utiliser un «processus organique basé sur le mérite» au lieu de favoriser ses propres produits. Si cela offrait vraiment une meilleure expérience et que Google faisait face à plus de pression pour rivaliser, l’entreprise serait plus incitée à franchir cette étape. En conséquence, Yelp a salué la décision d’hier, le responsable des politiques publiques, Luther Lowe, la qualifiant de «premier pas critique pour faire face aux abus anticoncurrentiels de Google et au pouvoir de monopole de la recherche».

Mais il y a un facteur plus important en jeu: beaucoup de gens veulent renverser cette norme centrée sur le consommateur, en se concentrant sur une définition beaucoup plus large du préjudice. Et cette idée a eu un grand coup de pouce plus tôt ce mois-ci, lorsque le Congrès a publié son rapport global sur les pratiques monopolistiques en ligne. La majorité démocrate a appelé à l’établissement d’une norme juridique «conçue pour protéger non seulement les consommateurs, mais aussi les travailleurs, les entrepreneurs, les entreprises indépendantes, les marchés ouverts, une économie équitable et les idéaux démocratiques».

«L’impact négatif sur la société et la démocratie de leur modèle commercial de surveillance est bien pire.»

Les critiques de Google ont proposé des raisons pour lesquelles il correspond à ce projet de loi. «Alors que les pratiques anticoncurrentielles de Google nuisent à des entreprises comme nous, l’impact négatif sur la société et la démocratie de leur modèle commercial de surveillance est bien pire», a déclaré le fondateur et PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg après l’annonce. “La collecte de données sans fin et le ciblage comportemental créés par Google et imposés au monde par son monopole sur les moteurs de recherche ont conduit à la discrimination, à la polarisation et à la fausse croyance répandue selon laquelle il est difficile d’obtenir la confidentialité en ligne.”

Mais le ministère de la Justice attend que le Congrès adopte de nouvelles lois qui lui permettraient de se concentrer sur cette affaire. Selon certains rapports, le ministère de la Justice a également précipité l’affaire pour l’annoncer avant les élections. Cela fonctionne donc avec les lois existantes, du moins pour le moment.

Même ainsi, Charlotte Slaiman de Public Knowledge, qui a salué la plainte du ministère de la Justice, affirme que les processus peuvent se déployer en tandem. «Je ne pense pas que l’affaire nécessite des modifications de la loi antitrust pour réussir. Mais je pense que le Congrès et une affaire antitrust peuvent travailler en parallèle en même temps », dit Slaiman. Alors que le ministère de la Justice porte son dossier contre Google, le Congrès peut avoir une vision plus large de l’industrie – et potentiellement changer le cours des affaires antitrust à venir.