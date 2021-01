A Quiet Place Part II n’a pas non plus été épargné par la récente vague de retards de films à Hollywood en raison de la pandémie et a annoncé ce vendredi qu’il serait présenté en première le 17 septembre au lieu du 23 avril.

Ce film de Paramount devait initialement sortir en mars 2020, mais la crise des coronavirus l’a conduit, comme beaucoup d’autres films, à un cycle de reports pour l’instant sans fin.

John Krasinski revient en tant que réalisateur et Emily Blunt est la star de cette suite de A Quiet Place, un film d’horreur devenu l’un des succès les plus inattendus et retentissants du cinéma en 2018.

Krasinski et Blunt, qui sont mariés et ont deux enfants ensemble, retournent ainsi dans l’environnement sinistre de A Quiet Place dans lequel une famille tentait de survivre à des monstres sensibles au son.

De cette manière, la différence entre la vie et la mort pour les humains réside dans leur capacité à rester dans le silence le plus scrupuleux.

Avec un budget de 17 millions de dollars, A Quiet Place a rapporté 341 millions de dollars dans les salles du monde entier et a été salué à l’unanimité par la critique.

Source: Cependant