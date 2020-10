Le prochain événement d’automne d’Apple débutera demain à 13 h HE, lorsque la société devrait largement dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones iPhone 12. Les rumeurs nous ont donné une assez bonne image de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec ces nouveaux téléphones, et le slogan officiel d’Apple «Hi, Speed» pour l’événement suggère que l’une des principales fonctionnalités de l’iPhone 12 pourrait être la prise en charge des vitesses cellulaires rapides 5G.

Des rumeurs ont également circulé sur un certain nombre de produits potentiels dans le pipeline d’Apple, et il y a toujours une chance que l’entreprise puisse en montrer certains demain. Mais nous ne savons pas si Apple va rendre cet événement aussi ciblé que l’événement Apple Watch et iPad du mois dernier – qui a duré un peu plus d’une heure – il est donc difficile d’évaluer le nombre de produits que nous pourrions nous attendre à voir.

Lisez la suite pour en savoir plus sur ce qu’Apple pourrait révéler lors de l’événement de mardi.

La gamme iPhone 12 pourrait inclure quatre téléphones, un nouveau design et la 5G

La prochaine gamme d’iPhone d’Apple pourrait apporter de nombreux changements importants à la gamme de smartphones de l’entreprise. On s’attend à ce qu’ils obtiennent un tout nouveau design avec des bords plats, peut-être comme un iPad Pro, ou peut-être même les bien-aimés iPhone 4 et iPhone 5. Il est également censé y avoir quatre nouveaux modèles: un modèle de 5,4 pouces (qui serait une nouvelle taille plus petite que l’iPhone 11 Pro de 5,8 pouces), un modèle de 6,1 pouces, un modèle haut de gamme de 6,1 pouces et un modèle haut de gamme de 6,7 pouces (ce qui en ferait probablement le plus grand iPhone à ce jour) .

Tous les iPhones devraient prendre en charge les réseaux cellulaires 5G plus rapides (tant que la 5G est disponible dans votre région, bien sûr), et aux États-Unis, ils pourraient prendre en charge à la fois la 5G inférieure à 6 GHz et la plus rapide (bien que plus courte portée) mmWave 5G. . Les nouveaux iPhones d’Apple devraient également tous avoir des écrans OLED cette année, mais des rumeurs récentes indiquent qu’ils n’auront pas de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Nous avons également déjà des fuites qui indiquent les noms des nouveaux téléphones. Le modèle 5,4 pouces peut être l’iPhone 12 mini (qui serait le premier iPhone avec le mini surnom), l’iPhone 6,1 pouces standard pourrait être l’iPhone 12, la version haut de gamme 6,1 pouces pourrait être l’iPhone 12 Pro , et le modèle 6,7 pouces pourrait être nommé iPhone 12 Pro Max.

Le lancement de l’iPhone 12 pourrait également marquer le retour de la technologie de charge bien-aimée MagSafe d’Apple, dont vous vous souviendrez peut-être sur les anciens câbles de charge pour ordinateurs portables d’Apple, mais sous une nouvelle forme. Apple prévoit d’introduire un étui pour iPhone et des chargeurs sans fil avec aimants intégrés, et ces chargeurs pourraient être appelés le chargeur MagSafe et le chargeur MagSafe Duo, selon un leaker fiable nommé Kang.

Ce nom «Duo» semble suggérer la possibilité de charger deux appareils en même temps sur un même tapis. Ce ne serait pas tout à fait le rêve à trois appareils promis par l’AirPower désormais annulé, mais le potentiel de l’alignement assisté par aimant pourrait aider à rendre les chargeurs moins difficiles que d’autres sur le marché.

Apple pourrait également annoncer la date de sortie officielle d’iOS 14.2, qui devrait inclure de nouveaux emoji et un moyen d’utiliser Shazam pour identifier la lecture audio dans les applications sur votre iPhone.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui est attendu pour les nouveaux iPhones (qui, pour les deux modèles haut de gamme, pourraient inclure un capteur LIDAR), consultez notre tour d’horizon complet des rumeurs sur l’iPhone 12 ici.

Apple pourrait sortir un HomePod plus petit et de nouveaux écouteurs supra-auriculaires AirPods

Apple pourrait révéler un HomePod plus petit, qui est apparemment en préparation depuis un certain temps. L’appareil pourrait avoir moins de haut-parleurs que le HomePod de taille normale à 299 $, selon Bloomberg, et il pourrait être la moitié de la taille du HomePod actuellement disponible avec un design similaire à l’original, selon un autre rapport de Bloomberg.

Vendredi, Kang a partagé quelques détails supplémentaires sur ce que nous pourrions nous attendre à voir de ce nouveau HomePod supposé. Il pourrait s’appeler le HomePod mini, avoir un processeur S5 intégré (qui a fait ses débuts dans l’Apple Watch Series 5), coûter 99 $, être disponible en précommande le 6 ou 7 novembre et officiellement mis en vente le 16 ou 17 novembre. Si vous espériez une actualisation du HomePod pleine taille, cela n’est apparemment pas dans les cartes pour cette année, selon leaker @ L0vetodream.

Apple aurait développé de nouveaux écouteurs intra-auriculaires avec des pièces échangeables

Apple aurait également travaillé sur de nouveaux écouteurs supra-auriculaires haut de gamme depuis un certain temps, il y a donc toujours une chance qu’ils soient révélés mardi. Un aspect clé du produit pourrait être les pièces échangeables, y compris les coussinets d’oreille et les bandeaux qui se fixent magnétiquement au cadre du casque. Les écouteurs peuvent également avoir une suppression du bruit, des commandes Siri intégrées et des commandes tactiles intégrées.

Les nouveaux écouteurs pourraient également être en mesure de savoir quelle oreille est laquelle afin d’acheminer le son de manière appropriée, a rapporté . en mai. Ils pourraient également être en mesure de dire s’ils sont placés sur votre tête ou sur votre cou, selon .. Cela peut signifier qu’ils peuvent démarrer et arrêter automatiquement la musique selon qu’ils sont sur vos oreilles, de la même manière que les AirPod démarrent ou arrêtent la musique selon qu’ils sont dans vos oreilles. Et les écouteurs porteront apparemment la marque Apple au lieu d’être de la marque Beats.

Il convient également de souligner qu’Apple a récemment cessé de vendre des produits audio de Bose, Sonos et Logitech; maintenant, la section «Casques et haut-parleurs» d’Apple sur son site Web ne propose que des produits Apple. Cette décision aurait pu ouvrir la voie à Apple pour introduire mardi ces nouveaux produits audio selon les rumeurs.

Apple pourrait enfin révéler les AirTags, ses balises de suivi de type Tile

Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur un outil de suivi des éléments de type Tile fabriqué par Apple – des références à ces derniers sont même apparues dans le code bêta d’iOS 13 l’année dernière – et Apple pourrait enfin les révéler mardi. En théorie, les trackers, qui seront apparemment de petits disques circulaires, vous permettront de suivre des choses comme votre sac à dos ou votre portefeuille à l’aide de l’application Find My d’Apple.

Les AirTags pourraient également intégrer la puce ultra-large bande U1 d’Apple, ce qui pourrait signifier que vous pourrez les suivre plus précisément que s’ils utilisaient d’autres technologies sans fil. Apple a d’abord présenté la puce U1 avec la gamme iPhone 11, mais elle ne fait pas grand-chose pour le moment au-delà de vous permettre de profiter d’une version plus précise d’AirDrop.

Et je voudrais juste dire que l’invitation à l’événement d’Apple, que nous avons incluse plus tôt dans cet article, contient des images d’un petit disque circulaire qui semble émettre des signaux vers l’extérieur comme une balise de suivi. Intéressant.

Le nouvel iPad Air pourrait avoir une date de sortie

Apple a officiellement dévoilé un nouvel iPad Air qui ressemble à un iPad Pro lors de l’événement de septembre, mais il n’a pas donné de date de sortie plus précise que «octobre». Peut-être qu’Apple annoncera quand vous pourrez réellement acheter la nouvelle tablette lors de l’événement de mardi.

La nouvelle tablette dispose d’un écran de 10,9 pouces, contre 10,5 pouces de la génération précédente. Mais il n’y a pas de bouton d’accueil sur ce nouvel iPad Air – le capteur d’empreintes digitales Touch ID a été déplacé sur le bouton d’alimentation. La tablette est alimentée par le nouveau processeur A14 Bionic d’Apple, qui est une puce de 5 nm avec un processeur à six cœurs.

Le nouvel iPad Air est disponible en cinq couleurs et commence à 599 $.

On ne sait pas si nous verrons une nouvelle Apple TV

Apple n’a pas mis à jour sa boîte de streaming depuis la sortie de l’Apple TV 4K, sortie il y a plus de trois ans. Certaines rumeurs indiquent qu’une nouvelle Apple TV est en route, mais il est difficile de savoir si nous la verrons bientôt.

Une nouvelle Apple TV avec un processeur plus rapide ainsi qu’une télécommande «améliorée» pourraient être en préparation, a rapporté Bloomberg en août. Mais ce rapport indique également que la nouvelle boîte ne sera peut-être pas publiée avant l’année prochaine, jetant un peu d’eau froide sur le potentiel de la voir lors de l’événement de demain.

Et le leaker @choco_bit a suggéré qu’Apple pourrait avoir deux appareils Apple TV en préparation et un contrôleur pour les jeux, ce qui pourrait signifier qu’Apple pourrait positionner l’Apple TV pour prendre d’autres consoles de salon.

Apple Arcade reçoit beaucoup d’argent. Il y a actuellement des titres dans les travaux qui visent à rivaliser avec Breath of the Wild, c’est pourquoi de nouveaux A12X / Z AppleTV, AppleTV “A14X-like” et Controller sont en préparation. Certains jeux nécessiteront A13 et plus pour fonctionner ‍♀️ – Fudge (@choco_bit) 3 octobre 2020

Les rumeurs sur les nouvelles Apple TV restent obscures, il est donc difficile de parier sur la question de savoir si nous verrons des mises à jour de cette gamme de produits lors de l’événement d’Apple demain.

Le premier Mac basé sur ARM d’Apple ne fera probablement pas une apparition

Si vous attendiez le premier Mac basé sur ARM d’Apple qui tire parti du silicium personnalisé de l’entreprise, vous devrez malheureusement peut-être continuer à attendre. Apple n’est pas prêt à révéler ces Mac avant novembre, selon Bloomberg. Bien que cela puisse être décevant, Apple ne s’est engagé à publier son premier Mac en silicone Apple que d’ici la fin de cette année, de sorte que la société dispose encore de deux mois et demi pour respecter cette échéance.

Étant donné que nous pourrions attendre jusqu’en novembre pour un Mac basé sur ARM, il semble également peu probable qu’Apple mentionne quoi que ce soit à propos de la sortie de macOS Big Sur, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation du Mac, lors de l’événement de demain. Apple a déclaré que Big Sur arriverait cet automne, il est donc techniquement toujours dans les délais.