Amazon Prime Day 2020 est enfin là depuis que le géant de la vente au détail sur Internet a retardé son événement annuel de vente jusqu’au 13 et 14 octobre en raison de la pandémie de coronavirus. En règle générale, l’événement se produit généralement en juillet, mais l’événement a été retardé. À l’approche de la saison des achats des Fêtes, certains analystes pensent que c’est le véritable début de la saison, pas le Black Friday ou le Cyber ​​Monday. Prime Day a commencé à l’origine comme un événement d’une journée, mais il est progressivement passé à un format de deux jours pour 2020. Toutes les offres Prime Day ne sont éligibles que pour les abonnés Amazon Prime. Vous pouvez voir les détails d’un abonnement Prime et certaines des meilleures offres ici.

Comme d’habitude, Amazon garde ses offres proches de la veste avant le début de Prime Day, garantissant que les utilisateurs qui prévoient de dépenser se précipitent sur le site pour trouver constamment de nouvelles offres pendant l’événement de 48 heures. Nathan Burrow, l’expert des transactions pour The Wirecutter, a déclaré à CBS News que les consommateurs peuvent s’attendre à des remises moyennes d’environ 20%. Certains peuvent être annoncés comme des offres énormes, de 70 à 80%, mais elles peuvent ne pas être aussi bonnes que celles annoncées. Amazon vend certains produits à des prix inférieurs tous les jours, de sorte que les consommateurs peuvent utiliser CamelCamelCamel pour suivre l’historique des prix Amazon d’un produit pour voir si vous obtenez vraiment une bonne affaire.

Certains utilisateurs de médias sociaux sont souvent déçus le premier jour car la plupart des produits avec les meilleures remises sont les propres appareils d’Amazon. Par exemple, une offre anticipée est de 50 $ sur un abonnement Audible d’un an. Des produits de marque Amazon, comme les vêtements Amazon Essentials, seront en vente, a prédit Kristin Cook, rédactrice en chef de Ben’s Bargains.

Amazon essaie également de contourner les critiques selon lesquelles cela nuit aux petites entreprises. Cette année, ils offrent aux membres Prime un crédit de 10 $ lorsqu’ils achètent des produits auprès de petites entreprises avec des magasins Amazon. L’offre est valable jusqu’au 12 octobre. Une fois que Prime Day commence, les abonnés Prime peuvent utiliser le crédit de 10 $ sur n’importe quel produit du site.

Comme indiqué précédemment, seuls les abonnés Amazon Prime ont accès aux offres Prime Day. Il en coûte 119 $ pour un abonnement annuel ou 12,99 $ par mois. Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit d’un mois, après quoi votre carte de crédit est débitée pour la première fois. L’abonnement comprend également l’accès au contenu Amazon Prime Video sur les appareils de streaming.

