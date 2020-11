À quoi sert l’horloge WhatsApp qui apparaît dans vos contacts? | Pixabay

Dans les derniers jours, une nouvelle mise à jour de l’application de WhatsApp Et une horloge a émergé dans les contacts que peut-être beaucoup se demandent à quoi cela fonctionne, nous allons donc vous dire son but et comment cela fonctionne.

L’application de messagerie la plus connue au monde reste ferme dans sa volonté de continuer à améliorer son fonctionnement pour la meilleure utilisation de ses utilisateurs.

Parmi ses dernières actualités, WhatsApp Maintenant, il a incorporé une horloge qui apparaît dans le profil de vos contacts, mais maintenant beaucoup se demandent à quoi sert cette nouvelle fonction.

La signification de cette horloge est très simple, puisque maintenant l’application vous permet d’envoyer des messages temporaires qui s’autodétruisent.

Donc, si vous êtes un utilisateur actif de l’application Telegram, vous savez peut-être de quoi il s’agit, car la concurrence de WhatsApp l’utilise également depuis longtemps.

La seule différence avec l’application Telegram est que l’application Facebook vous permettra d’envoyer et de recevoir des messages qui s’autodétruisent au bout de sept jours, selon le portail spécialisé Wabetainfo.

Désormais, lorsqu’un utilisateur n’entre pas dans WhatsApp sept jours après avoir reçu un message temporaire, il sera automatiquement supprimé et ne sera visible que via les notifications de l’appareil mobile.

Une autre chose est qu’une fois que vous répondez à un message temporaire, il apparaîtra comme un message cité lorsqu’il a été supprimé.

Il est à noter que ces messages seront inclus dans les copies de sauvegarde de WhatsApp et les messages seront supprimés au moment de la restauration.

Ces messages peuvent être transférés vers une conversation avec l’outil désactivé et les messages seront conservés même si l’original est détruit.

Afin d’activer cette nouvelle fonction, la première chose à faire est de mettre à jour l’application avec sa dernière version déjà disponible pour les systèmes d’exploitation iOS et Android.

Ensuite, vous devrez entrer dans la conversation dont vous souhaitez activer la fonction et appuyer sur le nom, puis, sélectionner l’option Messages temporaires puis cliquez sur Continuer, pour terminer, cliquez sur l’option Activé.

En revanche, après la mise à jour de l’application WhatsApp, des messages temporaires atterrissent sur les autres applications Facebook, comme sur Instagram et Messenger.

Instagram et Messager ils ont rendu les messages temporaires, ne changeant que le nom pour qu’il offre une image plus jeune et plus insouciante, “Vanish Mode”.

Avec ce titre, il y a la possibilité de prendre n’importe quel chat que nous avons dans l’un des deux réseaux sociaux et d’éliminer tout ce qui y est écrit, de manière à ce qu’il n’y ait aucun enregistrement à partir de ce moment.

On peut considérer cela comme une fonction de chats des secrets bien plus travaillés que celui de l’application WhatsApp, puisque à cette occasion, cette élimination est effectuée une fois que ce que nous avons écrit a été lu et vice versa.

Une autre des nouvelles fonctions récentes que l’application a présentées est que WhatsApp prévoyait d’apporter son système de paiement dans notre pays, dans le but que les achats au sein de l’application soient un peu plus faciles et plus directs, donc à partir de là Mardi dernier, le bouton d’achat a été intégré pour les entreprises qui utilisent WhatsApp Business au Mexique.

Alors maintenant, lorsqu’un utilisateur sélectionne ce bouton qui simule un magasin, il sera redirigé vers le catalogue de produits ou services proposés par l’entreprise qui utilise l’application susmentionnée.

De même, ce bouton sera disponible pour tous les clients de WhatsApp Des affaires dans le monde entier, avec l’objectif total de fournir aux clients professionnels la possibilité de connaître les produits de chaque magasin de manière beaucoup plus rapide et plus simple.

Cela peut vous intéresser: WhatsApp peut consulter les chats des utilisateurs qui sont signalés