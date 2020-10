J

ake Brigance, un avocat doué pour convaincre les jurys mais pas pour gagner de l’argent, était la star du roman de Grisham en 1989, A Time To Kill. Il a fallu près de 25 ans avant que Grisham fasse entrer Brigance dans la salle d’audience de Clanton, dans le Mississippi, pour la deuxième fois à Sycamore Row, et maintenant, l’avocat talentueux est de retour pour une troisième affaire apparemment impossible. Mais alors que l’auteur et ses lecteurs ont eu plus de 30 ans pour réfléchir à la brillance juridique de Brigance, dans le comté fictif de Ford, nous sommes toujours en 1990. Jake s’appuie sur une ligne fixe, obtient ses nouvelles de l’hebdomadaire et attend nerveusement par le fax machine. Et Clanton est aussi raciste et conservateur qu’il l’était dans A Time To Kill, lorsque Brigance a défendu Carl Lee Hailey, un homme noir qui a tué les suprémacistes blancs qui ont violé sa fille.

Cette fois, Jake défend Drew, 16 ans, qui tire sur le petit ami de sa mère, Stuart Kofer, après que Kofer l’ait assommée. C’est la dernière d’une longue série d’attaques qui laissent Drew, sa sœur et sa mère craintifs pour leur vie, mais Kofer détient un atout même dans la mort: il était shérif adjoint – et tuait un officier de la loi, même en congé. , est une infraction capitale. Le Drew terrifié et immature sera jugé en tant qu’adulte, en tant que tueur de flic, et sera exécuté s’il est coupable.

Le livre s’ouvre la nuit du meurtre, donc la majorité du roman est passée avec Jake alors qu’il se débat pour savoir s’il doit ou non prendre l’affaire, non pas qu’il ait beaucoup de choix, et les implications de le faire. Le cadre historique est quelque peu distrayant; Les préjugés et le racisme auxquels Jake est confronté en 1990 sont-ils toujours répandus et si oui, dans quelle mesure?

Rien ne bouge rapidement à l’approche du procès, et de grandes sections des trois premiers quarts du roman traînent si votre investissement dans Clanton et ses habitants est limité. Grisham revient souvent à la question de savoir si un meurtre peut être justifié, mais ne lutte jamais vraiment avec les choses épineuses – il y a beaucoup de danse sur les bords. Bien sûr, les scènes d’audience sont excellentes. Mais une sous-intrigue d’adoption est mal gérée (ou au mieux, bizarrement) et un scénario de tribunal secondaire se fond dans le néant. Un pour les fans uniquement.