Bergwijn a tiré large et a frappé le poteau en seconde période avec le niveau des équipes à 1-1 et les Spurs ont payé le prix de leur débauche alors que Roberto Firmino a marqué un vainqueur à la 90e minute.

Bergwijn, 23 ans, a été contraint de limiter les commentaires sur sa page Instagram après une série d’abus à la suite des ratés et Mourinho a déclaré qu’aucun joueur du club ne devrait faire l’objet de critiques individuelles.

“Je ne sais pas ce que je peux faire à part le joueur sachant que dans ce club nous sommes tous ensemble”, a déclaré le manager de Tottenham.

“Je sais que dans certains clubs, avec certaines personnes, il y a la culture du” ils ont perdu ou on a dessiné mais j’ai gagné “. Ici, non. Ici, on perd, on gagne, on dessine tous ensemble. Donc, il a Et nous l’avons. Et en gros, c’est ça.

“Donc ici, nous ne ressentons aucune critique individuelle. Nous ne le ressentons jamais de cette façon. Nous pensons toujours que c’est toujours à propos de nous. Donc pas de problème.

“C’est l’un de mes garçons. Point final. Il n’y a aucune raison pour moi de m’individualiser. C’est un bon professionnel, il travaille dur pour l’équipe. Il donne tout ce qu’il peut. C’est tout.”

Mourinho, dont l’équipe hôte de Leicester dimanche, a également révélé que Benfica déciderait si Gedson Fernandes resterait à Tottenham au-delà du mois prochain.

Gedson, 21 ans, a rejoint les Spurs dans le cadre d’un contrat de prêt de 18 mois avec le club portugais en janvier dernier, mais n’a pas encore fait son apparition cette saison et a été exclu de l’équipe de la Ligue Europa du club – une situation qui, selon Mourinho, a laissé sa confiance “ brisée ”. .

“Il mérite tout notre respect et Benfica parce qu’en tant que club amical mérite notre respect”, a déclaré Mourinho.

“Donc, ce qu’ils décident est fondamental et ce qu’ils décideront prévaudra. La situation est triste car il était hors de la liste de la Ligue Europa et en étant hors de cette liste a réduit immédiatement une chance de neuf matches que nous avons déjà disputés en Ligue Europa, où nous avons beaucoup fait tourner les joueurs et nous pouvons amener 12 joueurs sur le banc.

“Etre hors de ces neuf matches, je pense que cela brise les niveaux de confiance et même la dynamique et les routines et a été très mauvais pour lui.

“En n’ayant en Premier League que jusqu’à présent six gars sur le banc et le gardien, je pense que c’est normal que vous choisissiez des joueurs avec plus de routine et de forme physique.

“Alors ces six mois sont devenus vraiment, vraiment mauvais pour nous et pour lui et en plus c’est un gamin, c’est incroyable ce que je vais dire, mais depuis son arrivée, il n’a pas manqué une seule minute d’une séance d’entraînement. donc il devient même dans un faible niveau de bonheur ou de motivation, il réussit à être un très bon professionnel.

“Donc j’espère que des jours meilleurs viendront pour lui et ils viendront à coup sûr, avec nous ou sans nous, mais des jours meilleurs viendront à coup sûr.”

Mourinho s’attend à ce que Gareth Bale soit “bien” pour affronter Leicester après que le Gallois a raté la défaite à Liverpool et fait match nul à Crystal Palace pour cause de maladie, tandis qu’Erik Lamela est revenu à l’entraînement de groupe mais reste indisponible. Japhet Tanganga est toujours mis à l’écart avec une blessure à l’épaule.

