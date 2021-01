Janvier 2021 est arrivé après une année généralement terrible, pour tout le monde dans le monde. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, Netflix a de grands projets pour déposer une tonne de nouveaux films et émissions de télévision sur sa plate-forme de streaming. Certains titres sont déjà arrivés le 1er janvier, et d’autres encore feront leur chemin vers le catalogue du géant du streaming tout au long du mois. Gardez les yeux ouverts pour votre série Netflix préférée de retour – comme Cobra Kai – et n’oubliez pas de rattraper d’autres titres dignes de frénésie que vous avez peut-être manqués ces dernières années.

Une fois que vous avez terminé de découvrir toutes les nouvelles émissions et films que Netflix a à offrir en janvier, rendez-vous pour voir ce qu’il y a sur le billot. Avec les guerres de streaming en plein effet, vous ne savez jamais quel classique Netflix pourrait laisser pour un autre streamer. Continuez à lire pour voir quelles émissions et quels films arriveront sur Netflix en janvier.

À VENIR 1/1

Relooking de la maison de rêve: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Guide de l’espace de tête pour la méditation – NETFLIX ORIGINAL

Les minimalistes: moins c’est maintenant – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Monarca: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Qu’est-il arrivé à M. Cha? – FILM NETFLIX

17 Encore (2009)

30 minutes ou moins (2011)

Abby Hatcher: Saison 1

Série bleue (1999)

Bonnie et Clyde (1967)

Je ne peux pas attendre (1998)

Arrête-moi si tu peux (2002)

Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009)

Cool Hand Luke (1967)

Le cerveau créatif (2019)

Les disparus (2006)

Entrez le dragon (1973)

Donne-moi un abri (2013)

Bons cheveux (2010)

Goodfellas (1990)

Gothika (2003)

Les Hathaways hantés: saisons 1-2

Dans la nature (2007)

Julie et Julia (2009)

Boue (2012)

Pizza mystique (1988)

Le pistolet nu: des fichiers de la brigade de police! (1988)

Eddie Murphy: Raw (1987)

Sexe et la ville: le film (2008)

Sexe et la ville 2 (2010)

Sherlock Holmes (2009)

Striptease (1996)

Superbad (2007)

Qu’est-ce qui mange Gilbert Grape (1993)

À VENIR 1/2 – 1/10

Profiter. 1/2/20:

Brûlure d’asphalte (Børning 3) – FILM NETFLIX

Profiter. 1/5/20:

Maison de poupée Gabby – FAMILLE NETFLIX

La fille au tatouage de dragon (2011)

Histoire des jurons – NETFLIX ORIGINAL

LA’s Finest: Saison 1

J’y suis arrivé! México: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 1/6/20:

Ratones Paranoicos: le groupe qui a secoué l’Argentine – FILM NETFLIX

Survivre à la mort – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Tony Parker: le dernier coup – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 1/7/20:

Morceaux d’une femme – FILM NETFLIX

Profiter. 1/8/20:

Charmant – FILM NETFLIX

Les Chroniques d’Idhun: Partie 2 – NETFLIX ANIME

Dans les prisons les plus difficiles du monde: Saison 5 – NETFLIX ORIGINAL

Lupin – NETFLIX ORIGINAL

Mighty Little Bheem: Festival Kite – FAMILLE NETFLIX

Pretend It’s a City – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Coincé (Azizler) – FILM NETFLIX

Profiter. 10/01/20:

Spring Breakers (2012)

À VENIR 1/11 – 1/19

Profiter. 11/01/20:

CRACK: Cocaïne, corruption et complot – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les Intouchables (2011)

Profiter. 12/01/20:

Dernier tango à Halifax: Saison 4

Profiter. 13/01/20:

Un meurtre imparfait

Night Stalker: À la recherche d’un tueur en série – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 15/01/20:

Bling Empire – NETFLIX ORIGINAL

Carmen Sandiego: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Désenchantement: Partie 3 – NETFLIX ORIGINAL

Double papa (Pai Em Dobro) – FILM NETFLIX

Henry Danger: Saisons 1-3

Crochet (1991)

Basketball de Kuroko: Saison 1

Les magiciens: Saison 5

En dehors du fil – FILM NETFLIX

Les pingouins de Madagascar: le film (2014)

Pinkfong et l’aventure spatiale de Baby Shark (2019)

Profiter. 16/01/20:

Un monstre appelle (2016)

Radium Filles (2020)

Profiter. 18/01/20:

Front de mer (2013)

Profiter. 19/01/20:

Hello Ninja: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

À VENIR 1/20 – 1/31

Profiter. 20/01/20:

Fille d’une autre mère (Madre solo hay dos) – NETFLIX ORIGINAL

Sans vue (2020)

Spycraft – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 21/01/20:

Appelez mon agent!: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 22/01/20:

Blown Away: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Busted!: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Destin: La saga Winx – NETFLIX ORIGINAL

Jurassic World: Camp Cretaceous Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Alors ma grand-mère est lesbienne! (Salir del ropero) – FILM NETFLIX

Le tigre blanc – FILM NETFLIX

Profiter. 23/01/20:

Amour (ft. Mariage et divorce) – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 26/01/20:

Go Dog Go – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 27/01/20:

Complice

Penguin Bloom – FILM NETFLIX

Profiter. 29/1/20:

Sous zéro (Bajocero) – FILM NETFLIX

The Dig – FILM NETFLIX

Trouver ‘Ohana – FILM NETFLIX

Nous sommes: les Brooklyn Saints – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 31/01/20:

Fatima (2020)

BIENTÔT DISPONIBLE:

50M2 – NETFLIX ORIGINAL

Collage: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Cobra Kai: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Juin & Kopi – FILM NETFLIX

L’afterparty Netflix – NETFLIX ORIGINAL

ORIGINAUX NETFLIX BINGE-WORTHY À AJOUTER À VOTRE LISTE:

Avant de pouvoir mettre la main sur ces tout nouveaux titres, jetez un œil à ces autres nouvelles émissions et films Netflix originaux que vous pouvez vous frotter en attendant.

(Photo: Netflix)

Selena: La série: Avant de devenir la reine de la musique Tejano, Selena Quintanilla était une jeune fille du Texas avec de grands rêves et une voix encore plus grande. Selena: The Series explore son parcours depuis le chant de petits concerts jusqu’à devenir l’artiste latine la plus réussie de tous les temps – et les années de travail acharné et de sacrifice que la famille Quintanilla a traversées ensemble.

Selena: La série est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

‘LE CIEL DE MINUIT’

(Photo: Netflix)

George Clooney joue dans The Midnight Sky, un conte post-apocalyptique qui suit un scientifique solitaire dans l’Arctique alors qu’il se précipite pour empêcher Sully (Felicity Jones) et ses collègues astronautes de rentrer chez eux dans une mystérieuse catastrophe mondiale. Clooney dirige l’adaptation du roman acclamé Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, avec David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir et Tiffany Boone.

The Midnight Sky est disponible en streaming sur Netflix à partir du mercredi 23 décembre.

‘SONG EXPLODER’ – VOLUME 2

(Photo: Netflix)

Basé sur le podcast acclamé du même nom et de l’animateur Hrishikesh Hirway et du cinéaste oscarisé Morgan Neville, chaque épisode de Song Exploder présente certains des plus grands musiciens du monde alors qu’ils révèlent comment ils ont donné vie à l’une de leurs chansons. La série associe des interviews approfondies, des images d’archives et des enregistrements bruts alors que chaque artiste décompose sa chanson, couche par couche, partageant un aperçu intime de l’inspiration personnelle derrière la musique et les paroles. Les artistes présentés dans le volume 2 incluent Dua Lipa, The Killers, Nine Inch Nails et Natalia Lafourcade.

Le volume 2 de Song Exploder est disponible en streaming le mardi 15 décembre.

‘LA COURONNE’ – SAISON 4

(Photo: Liam Daniel)

La saison 4 de The Crown est enfin diffusée sur Netflix, après avoir fait ses débuts le 15 novembre. La saison 4 suit, entre autres événements historiques, l’arrivée de Lady Diana Spencer à la maison royale britannique et les hauts et les bas de sa tragique histoire d’amour avec Prince Charles. L’actrice Emma Corrin joue Diana et partage beaucoup de temps à l’écran avec Josh O’Connor dans le rôle de Charles et Emerald Fennell dans le rôle de Camilla Parker Bowles. Olivia Colman est restée la reine Elizabeth II, tout comme Tobias Menzies en tant que prince Philip et Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret. La nouvelle venue Gillian Anderson joue le rôle du premier ministre Margaret Thatcher.

Les saisons 1 à 4 de The Crown sont maintenant disponibles en streaming.

