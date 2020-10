Les fans de Nickelodoen des années 90 vont se régaler, tout comme Aaahh !!! Real Monsters et Are You Afraid of the Dark sont maintenant diffusés sur CBS All Access. Les émissions étaient à la fois des incontournables de la programmation du réseau, il y a environ 20 ans, et restent très appréciées. Si une bonne observation d’Halloween est sur votre liste pour la semaine, la chair de poule et les frayeurs d’Aaahh !!! Les vrais monstres et avez-vous peur du noir sont certains de vous gratter.

Suite à la fusion Viacom et CBS, CBS All Access a eu accès à des tonnes de contenu Nickelodeon. Des émissions classiques comme Spongebob Squarepants, Rugrats, Ren & Stimpy et All That sont également disponibles en streaming sur le service. Si les frissons et les frissons sont plus votre vitesse, le redémarrage de la société Twilight Zone est une autre option de streaming formidable, tout comme la série de contes de fées sombres Tell Me A Story. Si les films sont plus rapides, CBS All Access propose également de superbes films d’horreur et de thrillers à découvrir, tels que The Faculty, Prophesy et The Uninvited.

Juste à temps pour #Halloween 🎃 … @ Nickelodeon’s ‘Are You Afraid of the Dark’ est maintenant en streaming sur #CBSAllAccess: https://t.co/GrZk1XZcJo pic.twitter.com/Mou5YorVUD – CBS All Access (@CBSAllAccess) 28 octobre 2020

En septembre, il a été annoncé que CBS All Access sera rebaptisé Paramount +. Dans un communiqué, le président-directeur général de ViacomCBS, Bob Bakish, a partagé la nouvelle. “Paramount est une marque emblématique et réputée appréciée des consommateurs du monde entier, et elle est synonyme de qualité, d’intégrité et de narration de classe mondiale”, a-t-il déclaré. «Avec Paramount Plus, nous sommes ravis de créer une marque mondiale de streaming dans le segment large payant qui s’appuiera sur l’étendue et la profondeur du portefeuille ViacomCBS pour offrir une collection extraordinaire de contenu pour que tout le monde puisse en profiter.»

Josh Line, directeur de la marque de ViacomCBS, a ajouté: «La marque Paramount est connue et appréciée dans le monde entier, et est synonyme de divertissement de qualité. Elle a toujours rassemblé les gens, ce qui en fait une solution idéale pour un service de streaming qui est particulièrement bien placé pour faire le même.” Line a ajouté: “Le service de streaming Paramount + élèvera la famille emblématique de marques de ViacomCBS.”

Domenic DiMeglio, EVP, responsable des opérations et directeur marketing de ViacomCBS Digital, a ajouté: «Nous reconnaissons que nous demandons aux gens de retirer leur carte de crédit et de s’abonner à notre service. La marque Paramount, que le public associe fortement à la créativité et bonne narration, aide à signaler que ça vaut le prix. DiMeglio a poursuivi en disant: “Pouvoir dire que quelque chose est un Paramount + Original lui donnera une crédibilité instantanée aux yeux du consommateur: ‘Oh, c’est associé à la marque Paramount, ça va être un contenu de qualité.'” Le service de streaming Paramount + lancera début 2021.

