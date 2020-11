Plusieurs personnalités de haut niveau ont signé des accords de boxe avec des célébrités ces dernières années, notamment Logan Paul, Joe Giudice et Vanilla Ice. Maintenant, une autre célébrité d’Aaron Carter a rejoint la liste. Le chanteur “Summertime” a signé un accord avec le promoteur de boxe Damon Feldman et a lancé un défi à d’autres pop stars.

Selon TMZ, Carter veut boxer tout chanteur de type “boy band” désireux de monter sur le ring avec lui. Cette liste pourrait inclure des membres de 98 Degrees, NSYNC, Backstreet Boys, O-Town ou même Menudo. Carter n’est apparemment pas pointilleux sur son adversaire – bien qu’il ait apparemment un match de rêve en tête. Il aurait voulu affronter Justin Bieber.

TMZ rapporte également qu’il n’y a pas de date fixe pour le match à venir. Carter voudrait se battre à Los Angeles en avril ou en mai. Le statut de la pandémie COVID-19 jouera un rôle dans le calendrier. De plus, Carter “a bon espoir” qu’il décrochera un contrat à la carte à sept chiffres pour le prochain combat.

Tandis que Carter essaie de trouver un adversaire pour son match de célébrités, Paul est occupé à faire de fortes affirmations sur son propre combat en cours. La star de YouTube a défié le boxeur invaincu Floyd Mayweather Jr. à un match de boxe de célébrités en novembre 2019. Le duo aurait accepté, et des rumeurs ont ensuite fait surface au sujet de la signature d’un contrat par Mayweather. Cependant, le combat ne s’est pas encore concrétisé.

Malgré l’absence de date de combat concrète, Paul a continué à faire tourner les têtes avec les commentaires de Mayweather. Il a dit qu’il battrait Money dans une bagarre de rue. Paul a également déclaré qu’il était prêt à combattre le boxeur à tout moment.

«Permettez-moi de vous dire ceci, si j’attrape Floyd dans un vrai combat, dans une bagarre de rue, whoop son a… Pas de question», a déclaré Paul à TMZ. «MMA? Octogone? Whoop son a…! Il a poursuivi et a proclamé qu’il n’y a qu’un seul endroit où Mayweather pourrait réussir contre lui. Il a également déclaré que sa taille était un avantage majeur dans le match.

“Le seul endroit où je pense que Floyd est en sécurité, c’est évidemment le ring de boxe, mais pour être honnête, je ne donne pas un …! Je ne donne pas …!” Paul continua. «Je combattrais Floyd n’importe quand, n’importe où, n’importe où. Ça n’a pas d’importance pour moi. J’ai huit pouces de plus; j’ai 40 livres de plus, j’ai la moitié de son âge, j’ai deux fois plus faim et 10 fois plus intelligent. J’ai l’habitude de battre des gens plus faibles et plus petits que lui. J’ai grandi avec Jake [Paul]! “