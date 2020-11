je

En l’espace de huit matchs, Aaron Cresswell est passé du statut de joueur que de nombreux fans de West Ham pensaient qu’il pourrait être remplacé à celui d’un membre essentiel de l’équipe et vanté pour une convocation de l’Angleterre.

Ce n’est que récemment que l’été que les supporters ont appelé à investir dans les deux postes d’arrière latéral au stade de Londres.

Il y avait des doutes sur Cresswell et Arthur Masuaku, mais après un changement de système de David Moyes, les deux joueurs s’épanouissent maintenant dans une nouvelle formation 3-4-3.

Avec Masuaku en tant qu’arrière latéral, Cresswell a déménagé à une nouvelle position à gauche d’une défense à trois hommes et a reçu des critiques élogieuses pour ses performances.

“Aaron Cresswell ne fait pas partie de l’équipe d’Angleterre, mais il doit frapper à la porte”, a déclaré Gary Lineker, présentateur du match du jour, après que West Ham ait battu Fulham 1-0.

Jermaine Jenas, qui était un expert de l’émission samedi soir, a ensuite déclaré: «Je pense que nous avons ici un joueur qui joue hors de sa peau. Je pense que nous avons un joueur qui joue à gauche d’un trois, il peut jouer l’arrière gauche et il est l’un des joueurs les plus créatifs de West Ham. ”

Cresswell a ri de la mention d’un rappel de l’Angleterre, mais s’il maintient sa bonne forme, il doit sûrement être considéré par Gareth Southgate pour son équipe de l’Euro 2020.

Cresswell a trois casquettes seniors à son nom à ce jour. Ils sont tous venus jouer comme un arrière gauche orthodoxe sous Southgate mais, à 30 ans, il s’est réinventé et semble parfaitement convenir à la défense à trois sur laquelle Southgate a choisi.

«J’adore», a récemment déclaré Cresswell lorsqu’on lui a posé des questions sur son rôle. «Je l’ai joué lorsque le gaffer est arrivé il y a deux ans et demi. Nous étions un peu à court de défenseurs à l’époque et le gaffer a demandé si j’avais déjà joué là-bas.

«C’est une position que j’aime et avec Arthur, qui est du côté gauche en tant qu’arrière latéral, je pense que cela convient encore plus à son jeu. Il aime attraper le ballon et le porter et c’est un joueur très direct. Cela fonctionne bien pour nous à la minute.

Cresswell en Angleterre s’entraînant en 2017 – pourrait-il faire une course tardive pour l’équipe d’Euros de Southgate?

Le passage à trois arrière a donné à West Ham la stabilité en défense tout en tirant le meilleur parti de Masuaku, qui a toujours été plus enclin à voler vers l’avant et à laisser des lacunes. Ces lacunes sont maintenant comblées par Cresswell, bien que sa production future n’ait pas été sacrifiée.

Cresswell est resté tard après l’entraînement pour faire des séances supplémentaires et a plus de passes décisives que tout autre défenseur de la Premier League cette saison, sans en avoir réussi en 2019-20 et en n’en ayant obtenu qu’une lors de la campagne précédente.

En fait, seuls trois joueurs de la division – Harry Kane, Jack Grealish et John McGinn – ont fixé plus de buts que lui.

Son passage à un rôle central lui a donné une nouvelle vie et, aux côtés des performances stellaires de Fabian Balbuena et Angelo Ogbonna, a donné à West Ham une plate-forme pour démarrer sous Moyes. Peu de fans de West Ham voudraient voir Cresswell remplacé maintenant.