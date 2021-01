Revoir en un coup d’œil

Dans le groupe de renaissance de la soul Durand Jones and the Indications, Jones a obtenu la première place, mais les chants occasionnels du batteur Aaron Frazer étaient tout aussi captivants. Un passionné notable était le musicien-producteur Dan Auerbach de The Black Keys, qui a téléphoné pour inviter le musicien à son Easy Eye Studio à Nashville pour une semaine intense de co-écriture et d’enregistrement, aboutissant à ce délicieux premier album solo.

Avec son quiff pointu et son fausset doux, Frazer continue d’échanger les styles de retour de son autre groupe, bien que son son soit plus léger, moins musclé, touchant doo-wop et Philly soul. Girl on the Phone est une excellente chanson pop avec une forte sensation des années 50, avec ses accords de piano simples et ses cors décontractés. Sur Over You, il accélère le rythme d’un rythme de course qui pourrait mettre le feu à une nuit soul du nord.

Le thème vintage continue au-delà de l’équipement de studio analogique pour inclure le personnel supplémentaire. You Don’t Wanna be my Baby a été écrit avec L Russell Brown, un auteur-compositeur de 80 ans pour Frankie Valli and the Four Seasons. Certains des Memphis Boys, connus pour leur travail sur les enregistrements Memphis de Dusty Springfield, sont également présents.

Frazer ne réinvente pas la roue ici mais les chansons sont assez fortes pour s’élever bien au-dessus du pastiche. Comme le travail récent de The Dap-Kings et Leon Bridges, la musique ici est la preuve qu’il y a beaucoup de valeur dans un vieux son extrêmement bien fait.