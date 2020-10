Le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, s’amuse beaucoup pendant la saison 2020. Il dirige l’équipe sur plusieurs campagnes de notation et célèbre en recréant des moments d’émissions de télévision emblématiques. La tendance s’est poursuivie dimanche après-midi quand il a sorti le “Hingle McCringleberry”, qu’il a emprunté à un sketch de Key and Peele.

La célébration de Rodgers a eu lieu lors du match de dimanche contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay. Il pensait avoir marqué le premier touché du match après une course de 6 verges. Rodgers a alors mis ses mains derrière sa tête et a pris la position de «pompe». Un de ses coéquipiers a ensuite couru pour vérifier et voir si le quart-arrière avait pompé trois fois, ce qui aurait entraîné un drapeau de pénalité.

Rodgers a vraiment ramené le McCringleberry 😂 @ AaronRodgers12 @packers @KeeganMKey @JordanPeele pic.twitter.com/KihzdpwAWE – The Checkdown (@thecheckdown) 18 octobre 2020

Le commentateur Troy Aikman a exprimé une confusion considérable après avoir regardé la célébration de Rodgers, mais les fans sur Twitter ont montré leur soutien. McCringleberry a été un élément très tendance pendant un certain temps alors que les téléspectateurs réagissaient au moment. Même les fans des Chicago Bears ont déclaré qu’ils «devaient respecter» le quart-arrière rival pour sa danse.

Malheureusement pour Rodgers, le touché ne comptait pas vraiment. Les arbitres ont jugé qu’il était en deçà de la ligne de but, le score a donc été retiré du tableau. Le demi offensif Aaron Rodgers a encore couronné le trajet avec un touché de son propre chef.

Rodgers a déjà montré son appréciation pour Key et Peele. Il a en fait fait une apparition dans une spéciale du Super Bowl qui présentait de faux noms de joueurs de football. Il a enfilé un maillot et a prononcé les deux A en son nom. “A-Aron Rod-Gers”, a déclaré le quart-arrière dans le croquis.

Rodgers a peut-être fait rire les fans de football en recréant le sketch emblématique, mais il a également frustré ceux qui soutiennent les Packers de Green Bay. Il a lancé deux interceptions tôt, dont le premier choix-six depuis le 24 septembre 2017. Rodgers est l’un des quarts les plus efficaces de la NFL et n’a lancé que trois interceptions qui ont été retournées par la défense pour un touché dans toute sa carrière.

Les Packers sont entrés dans le match de dimanche invaincus avec une fiche de 4-0, mais l’attaque a continué de se débattre tout au long de l’après-midi. Rodgers a effectué moins de 50% de ses lancers alors que la ligne offensive n’a pas réussi à le maintenir debout. Pendant ce temps, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a renoué avec l’ailier serré Rob Gronkowski pour leur premier touché depuis la saison 2018.