Les nouvelles ont fait surface dimanche matin ce Jeopardy de longue date! l’hôte Alex Trebek était décédé à l’âge de 80 ans des suites d’un cancer du pancréas. La nouvelle a suscité des hommages sur les réseaux sociaux de la part des fans et des candidats. La liste de ceux qui ont tweeté sur Trebek comprenait également plusieurs personnalités du monde du sport. Trebek était un fan de sport de longue date et a même parlé de son amour pour les Lakers de Los Angeles lors d’une interview.Il était donc logique qu’il y ait un respect mutuel entre lui et les autres athlètes.

Les joueurs de la NBA, de la NFL et de la LNH ont pris part à la conversation et ont parlé de l’impact de Trebek sur leur vie. De même, les artistes de la WWE ont rendu hommage à l’hôte légendaire et ont expliqué à quel point il était une bonne personne. Les tweets se sont poursuivis alors que de plus en plus de personnes pesaient le dimanche matin et l’après-midi. Par exemple, le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, est intervenu avec un message sincère.

RIP à la légende Alex Trebek. Prières à sa famille. 🙏🏾 https://t.co/2VUryXl9nG – 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) 8 novembre 2020

😭😭 6 nuits de semaine ne seront plus jamais les mêmes. Tant de bons souvenirs et reconnaissants de l’avoir rencontré ❤️ # https://t.co/W6TLqJy2Ug – Aaron Rodgers (@ AaronRodgers12) 8 novembre 2020

Rodgers, le quart-arrière vedette des Packers de Green Bay, a déjà eu une interaction avec feu Jeopardy! hôte. Il a participé au Big Fan d’Andy Richter et s’est assis pendant que les fans des Packers répondaient aux questions à son sujet. Trebek a fait une apparition surprise pendant le spectacle. Il a pris le temps de fournir des conseils importants à Richter afin d’améliorer la diffusion.

prevnext

Il a fallu prendre un moment à la fin de l’émission d’aujourd’hui sur @nflnetwork pour rendre hommage au grand animateur @Jeopardy Alex Trebek. #RIPAlexTrebek pic.twitter.com/6AdpyABhiB – Rich Eisen (@richeisen) 8 novembre 2020

RIP Alex Trebek. Ernestine et moi avons toujours enregistré les 5 “Jeopardys” et les avons regardés tous les vendredis soirs, en compétition dans des catégories allant de la culture pop à l’ère paléozoïque. “Jeopardy” teste vos connaissances, vos souvenirs et votre esprit de jeu comme aucune autre émission ne l’a jamais fait. Alex était son âme. – Skip Bayless (@RealSkipBayless) 8 novembre 2020

Les athlètes et animateurs de télévision en vie ont pris le temps de publier des hommages à Trebek dimanche après-midi. Rich Eisen, l’animateur du Rich Eisen Show et de l’émission de lancement du dimanche matin du NFL Network, a tweeté à propos de Trebek puis a parlé de lui lors de la diffusion en direct. Le football était le principal sujet de dimanche après-midi, mais Eisen avait des choses plus importantes à discuter.

prevnext

Plusieurs personnalités du sport ont eu l’honneur de rencontrer Trebek au cours de sa longue carrière en tant qu’hôte de Jeopardy! La liste comprend Andrew Siciliano, l’hôte de la chaîne Red Zone. Siciliano est l’homme qui jongle avec chaque match de la NFL le dimanche après-midi de manière à éviter une seule publicité. Il essaie également d’interdire aux punts de passer sur la chaîne – bien qu’il présente parfois Johnny Hekker des Rams de Los Angeles.

prevnext

La WWE est attristée d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé à l’âge de 80 ans. La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Trebek. https://t.co/hiXFoynpr3 – WWE (@WWE) 8 novembre 2020

L’ALEX TREBEK JE NE POUVAIS CROIRE QUE VOUS ÊTES PARTIE. JE VOUS REGARDE TOUS LES JOURS 7 OCLOCK PENDANT 30 DERNIERS ANS. MERCI D’AVOIR APPORTE L’INTELLIGENCE AU MONDE BUBBA pic.twitter.com/CG5NPdYeSL – The Iron Sheik (@the_ironsheik) 8 novembre 2020

Alors qu’il était surtout connu, c’était pour son temps sur Jeopardy !, Trebek a également eu un impact sur le monde de la lutte. Il a travaillé aux côtés de feu Regis Philbin à WrestleMania VII en 1991, aidant à mener des interviews. Il a également servi d’annonceur pour une bataille entre Hulk Hogan et le Sgt. Abattage.

prevnext

Nous adressons nos condoléances à la famille et aux amis d’Alex Trebek, un véritable ami du jeu et faisant partie de la famille de la LNH. Il nous manquera beaucoup. ❤️ pic.twitter.com/FhDA9H4XI6 – NHL (@NHL) 8 novembre 2020

«L’organisation des Sénateurs d’Ottawa est attristée par le décès d’Alex Trebek», a déclaré le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk dans un communiqué. «Alex était une véritable icône canadienne bien-aimée et un membre très spécial de la famille des Sénateurs d’Ottawa. Nous serons toujours reconnaissants à Alex pour le rôle spécial qu’il a joué en annonçant le premier choix des Sénateurs cette année. Pour ses légions de les fans, la classe et le professionnalisme d’Alex perdureront, tout comme son amour pour notre jeu. Merci, Alex, pour votre héritage. Vous manquerez à la famille des Sénateurs et à toute la région de la capitale. “

prevnext

💔 pic.twitter.com/8KKqW9SKFc – USA Hockey (@usahockey) 8 novembre 2020

Partager l’un des derniers moments d’Alex Trebek de @Jeopardy, car il brosse un tableau de son impact sur d’innombrables personnes et familles. RIP à une véritable inspiration. pic.twitter.com/Vv9WF5qKwB – Field Yates (@FieldYates) 8 novembre 2020

Il y avait plusieurs personnes qui partageaient l’un des meilleurs moments de Jeopardy! l’histoire dimanche après que Trebek était décédé. L’analyste d’ESPN Field Yates faisait partie de ce groupe de personnes sur les médias sociaux. Il a partagé une vidéo à la fois réconfortante et déchirante en raison de l’impact de Trebek sur le monde.

prevnext

Alex Trebek était un combattant, un gentleman et une légende. Tout comme beaucoup de fans, j’ai aussi aimé regarder jeopardy grandir. Je suis content d’avoir rencontré l’homme. Envoi d’amour à la famille d’Alex. RIP🙏🏿❤️ pic.twitter.com/kNsv3VNzQw – PK Subban (@ PKSubban1) 8 novembre 2020

Pensées et prières à la famille d’Alex Trebek en cette période de chagrin🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/QGGRpoyFsR – shannon sharpe (@ShannonSharpe) 8 novembre 2020

Shannon Sharpe, une joueuse du Temple de la renommée de la NFL et co-animatrice de la télévision sportive, a publié un hommage à Trebek dimanche après avoir entendu parler du Jeopardy! la mort de l’hôte. Il a tweeté un clip de sa propre apparition dans l’émission et une question à laquelle il a été confronté à propos de Home Alone. Sharpe a bien deviné le nom de Macaulay Culkin.

prev