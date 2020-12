Les Packers de Green Bay ont battu les Panthers de la Caroline 24-16 samedi soir, poursuivant une saison de succès pour Aaron Rodgers et ses coéquipiers. Le quart-arrière vétéran n’était pas satisfait de la performance offensive, mais il a tout de même marqué l’histoire de la NFL pendant le match. Il a maintenant plus de 40 saisons de touchés que tout autre quart-arrière de l’histoire.

Rodgers est entré dans le match avec une passe de touché pour atteindre 40 pour la saison. Il a atteint cet objectif sur la première possession en lançant une passe de touché d’un mètre à l’ailier serré Robert Tonyan. Rodgers a utilisé une passe de jeu-action pour se connecter avec son bout serré, qui a été un aliment de base dans l’attaque des Packers au cours de sa carrière. Selon ESPN Stats & Information, exactement la moitié des 40 touchés de Rodgers étaient sur des passes de jeu-action.

C'est cinq matchs consécutifs avec une prise TD pour @RobTonJr!



Avant de se connecter avec Tonyan pour le premier score, Rodgers était à égalité avec un Hall of Famer et deux des plus grands noms de l’histoire de la NFL pour les plus de 40 saisons de touchés. Peyton Manning, Drew Brees et Dan Marino ont été les seuls autres QB à atteindre la marque, après l’avoir fait deux fois dans leurs carrières respectives.

Rodgers avait déjà atteint plus de 40 touchés au cours des saisons 2011 et 2016. Les Packers sont allés 15-1 en 2011 tandis que le vétéran a remporté le titre de MVP de la ligue. Bien que les Packers aient perdu lors de leur premier match éliminatoire. L’équipe de 2016 a réalisé un record de 10-6, a remporté le NFC Nord et est revenue en séries éliminatoires, perdant au championnat NFC face aux Falcons d’Atlanta.

La performance record de Rodgers samedi soir n’était que la dernière d’une longue carrière. L’ancien choix de première ronde du repêchage de la NFL 2005 a de nombreux records sur son curriculum vitae de carrière qui témoignent de son talent. Quelques exemples sont: le leader de tous les temps en une seule saison dans la cote de passeur (122,5), la plupart des saisons consécutives avec une cote de passeur de plus de 100 (8) et la plupart des passes de touché de 70 verges ou plus.

Le vétéran QB a son équipe assis à 11-3 et en route pour les séries éliminatoires une fois de plus. Si les Packers continuent de gagner, l’équipe aura l’occasion de profiter d’un laissez-passer au premier tour puis d’un avantage sur le terrain tout au long des éliminatoires. Rodgers est conscient des enjeux et des plans pour remporter le deuxième Super Bowl de sa carrière, mais il est préoccupé par l’infraction.

“Ce soir, nous avons eu quelques bons trimestres et quelques stinkers”, a déclaré Rodgers au début de sa conférence de presse d’après-match. “Ce n’est tout simplement pas cohérent, gagner le football.” Les Packers ont commencé le match en force avec trois touchés, mais ont eu du mal pendant la seconde période avec une variété d’erreurs. Ils ont commencé avec une avance de 21-3 mais n’ont remporté le match que 24-16. “Nous connaissons juste ce type de football en seconde période [is] Je ne vais pas le faire en séries éliminatoires “, a poursuivi Rodgers.” C’est là que nous allons. “