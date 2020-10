Abaissant sa sangle, Mía Khalifa fait la promotion de son contenu exclusif | INSTAGRAM

La belle ancienne actrice de films pour adultes, Mía Khalifa, a de nouveau été chargée de promouvoir son contenu exclusif d’une manière spéciale, en abaissant cette fois l’une des bretelles de sa robe à imprimé animalier, pour laquelle elle ressemblait beaucoup sauvage et sexy.

C’est ainsi que la jeune libanaise a voulu que ses fans ne manquent pas le nouveau contenu exclusif qu’elle publie sur sa page Seuls les fans, un site où nous promettons de trouver des vidéos et des photos de haute qualité et où nous pouvons continuer à apprécier sa grande beauté que beaucoup manquent de voir dans le nouveau contenu.

Il faut se rappeler que depuis qu’il a pris sa retraite de la cinéma pour adultes Elle a cherché à produire un autre type de divertissement, cependant, elle finit toujours par revenir un peu en arrière, car ses fans la recherchent pour pouvoir l’observer le moins possible car ils avaient l’habitude de la voir faire même des actions intrépides dans ses clips.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Imposante, Mia Khalifa porte une veste noire qui met en valeur ses charmes

Mais comme on le sait, la mienne ne se souvient pas qu’une partie de sa renommée et de sa grande impulsion d’actrice d’une belle manière car c’était une boisson amère pour elle c’est de se rendre compte que ce n’était pas ce qu’elle cherchait et que cela lui apporterait tant de complications dans le futur, ainsi que tout. les mauvais traitements qu’il prétend avoir subis au cours de ces courtes années de production.

Bien qu’elle ait cherché à s’en éloigner, son passé la hante, mais elle en a fait un usage utile en mettant aux enchères certains des objets qu’elle a utilisés dans ces vidéos légendaires, comme ses lunettes avec lesquelles elle a aidé son pays. natal dans une situation négative qui a vécu il y a quelques semaines.

À travers ses histoires, Mia Khalifa nous rapproche aussi un peu plus de sa vie personnelle, alors elle nous raconte ses croyances et même ses pensées, à cette occasion se sentant fière d’être catholique, elle a partagé une image qui assure qu’elle cherche à accepter le mariage entre les mêmes sexes, il se sent donc assez heureux et dit parfois aussi qu’il avait eu beaucoup de honte de faire partie de cette religion, mais des choses se produisent encore qui la surprennent.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est à noter qu’elle a vécu sa vie personnelle aussi à l’aise que possible avec son mari, avec qui elle s’est consacrée à prendre soin d’elle-même autant que possible en raison de la contingence globale et a profité de moments de détente à la maison, ainsi que de faire des choses qui normalement Je n’aurais pas le temps de le faire car la jeune femme est très occupée et cherche toujours à travailler sur quelque chose de nouveau.

Auparavant, il a essayé de faire sa carrière de commentateur sportif, ce qui a fonctionné pour lui à l’époque, mais plus tard, il a ressenti le besoin de rechercher sa vocation de chef, c’est pourquoi il a également exercé ses compétences dans ce domaine.

Il semble que la jeune femme soit très bonne avec tout ce qu’elle propose quelque chose qu’il a fait sentir très bien et épanoui puisqu’elle cherche à être plus connue pour ses réalisations que pour ce qu’elle a fait dans ce travail particulier qu’elle avait auparavant.

Mia Khalifa a également soutenu les médias sociaux en faisant sa part en commentant et en publiant des vidéos sur l’importance de porter un masque, un assez bon détail de sa part, car beaucoup de gens n’ont pas respecté cette règle. nécessaire pour que les infections se propagent en gros et au lieu de diminuer, elles ont augmenté.