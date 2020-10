Un film de basket-ball populaire fait son chemin vers HBO Max. Tel que rapporté par Mashable, Above the Rim commencera à diffuser sur HBO Max le 1er novembre. Réalisé par Jeff Pollack, Above the Rim se penche sur une star du basket-ball du lycée, Kyle Watson, qui attend de savoir s’il recevra un bourse de Georgetown. Cependant, Watson est également invité à jouer dans un tournoi de basket-ball de terrain de jeu organisé par Birde, un voyou local et ancien basketteur hors pair. Watson doit décider de jouer pour son entraîneur de basket-ball ou Birdie, qu’il connaît depuis des années.

Above the Rim met en vedette Duane Martin dans le rôle de Watson et Tupac Shakur dans le rôle de Bridie. Le film met également en vedette Marlon Wayans, Leon Robinson, Wood Harris et Bernie Mac. Sorti en 1994, Above the Rim a rapporté un peu plus de 16 millions de dollars dans le monde sur un projet de 6,5 millions de dollars. Ce pour quoi le film est peut-être le plus connu, c’est la bande-son, car elle est devenue double platine. Et la chanson de la bande originale, “Regulate” de Warren G et Nate Dogg, était l’une des chansons les plus populaires des années 1990. Regulate a été nominé pour un Grammy Award et a atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 américain.

“Je lui donne le top cinq parce que c’était l’un des plus grands singles Hip Hop de tous les temps”, a déclaré Warren G dans une interview avec HipHop DX en 2019. “C’est un fait. Je ne peux pas dire quel chiffre, mais c’est dans le top 5. Pour que ça joue 25 ans fort et continue, cela signifie quelque chose et permet au monde de savoir que G-Funk est là pour rester, et Warren G est là pour rester. Nous allons continuer à faire ça. Nous n’allons pas nous arrêter. “

La plupart des membres de la distribution d’Above the Rim ont eu une carrière réussie à Hollywood. Martin a récemment été vu dans la série télévisée LA’s Finest avec Jessica Alba et Gabrielle Union. Un an après la sortie d’Above the Rim, Marlon Wayans a joué dans sa propre série télévisée avec son frère Shawn, qui s’appelait les Wayans Bros. Shakur était au sommet de sa popularité car il était l’un des meilleurs artistes hip-hop du monde. monde quand Above the Rim sort en salles. Il est décédé le 13 septembre 1996 et est considéré par beaucoup comme l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps.