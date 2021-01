UNE

Un pédophile «dangereux et prédateur» a été emprisonné pour avoir perpétré des agressions sexuelles contre des enfants et partagé des vidéos de ses abus en ligne.

Abraham Berger, 40 ans, a vécu une «double vie» et avait environ 1 600 images indécentes sur son téléphone portable.

Berger, de Hackney, dans l’est de Londres, a admis des accusations sexuelles liées à un garçon et une fille de moins de 10 ans.

Il faisait partie d’un groupe de discussion par messagerie instantanée qui a discuté de la maltraitance des enfants, a déclaré Snaresbrook Crown Court. Les membres ont partagé des images et des vidéos indécentes entre eux.

Berger a été arrêté pour la première fois en août 2020 par des détectives de l’unité d’abus et d’exploitation d’enfants en ligne du Met.

Son mobile a été examiné et il a été découvert qu’il contenait près de 1600 images uniques d’abus d’enfants et 127 vidéos, classées de la catégorie la plus grave A à C.

Un certain nombre de clips étaient de «première génération» et montraient que Berger commettait les attaques.

Il a été emprisonné pendant 14 ans le jeudi 14 janvier après avoir plaidé coupable de multiples infractions d’agression sexuelle par pénétration et toucher, et avoir réalisé et distribué des images indécentes d’enfants.

Il passera encore quatre ans sous licence. Une ordonnance de prévention des préjudices sexuels d’une durée indéterminée a été imposée.

L’agent-détective Chris Bailey, de l’équipe centrale spécialisée dans la vulnérabilité aux crimes du Met, a déclaré: «Berger est un délinquant dangereux et prédateur qui présente un risque grave pour les enfants.

«Il menait une double vie, commettant des actes écoeurants de maltraitance d’enfants et parlant de ses crimes à d’autres en ligne.

«La protection des enfants et des autres personnes vulnérables contre les préjudices est une priorité pour le Met, et nous avons une équipe d’agents dédiée à l’identification et à l’arrestation des délinquants pédophiles qui opèrent en ligne.»

DC Bailey a déclaré que toute personne inquiète à propos de Berger devrait appeler la police au 101 999 en cas d’urgence, Crimestoppers anonymement au 0800 555 111 ou le NSPCC au 0808 800 5000.