il n’y a pas de répit dans une liste de rencontres mouvementée alors que la Premier League revient après l’action européenne en milieu de semaine.

Ici, Sport standardL’équipe de rédacteurs de football de l’équipe propose 10 points de discussion majeurs à réfléchir après la dernière action…

999 et comptant pour Roman

Roman Abramovich célébrera son 1000e match à la tête de Chelsea lors de leur match contre Tottenham dimanche. Depuis qu’il a acheté le club en 2003, le propriétaire russe a changé le visage du football mondial. Les chiffres sont stupéfiants. En 17 ans, Chelsea a remporté tous les honneurs majeurs – et, surtout, a remporté plus que tout autre club anglais au cours de cette période.

C’est une mesure de l’influence d’Abramovich sur le club et le jeu dans son ensemble. Sheikh Mansour a eu un effet similaire à Manchester City – mais il doit encore conquérir l’Europe. Abramovich a fait cela – et comme ses dépenses d’été de 220 millions de livres sterling l’ont prouvé – il a toujours faim de plus. James Robson

Nelson préparé pour le départ des Wolves après avoir brillé à Molde

Avec Nicolas Pepe suspendu et Bukayo Saka et Willian doutant des blessures, le voyage d’Arsenal aux Wolves dimanche semble être le moment idéal pour Reiss Nelson pour obtenir son premier début de saison en Premier League. Le joueur de 20 ans a dû attendre patiemment sa chance, mais après avoir impressionné contre Molde jeudi soir en Ligue Europa, il mérite de commencer.

Mikel Arteta a déclaré qu’il pensait que les choses avaient finalement cliqué pour le jeune et qu’il était maintenant prêt pour plus de minutes. Ce serait très opportun pour Arsenal, qui entre dans cette période festive chargée qui a besoin de tous ses joueurs en forme et en tirant. Simon Collings

Boca rend hommage à la légende Maradona

Ce sera certainement une occasion émouvante dimanche lorsque Boca Juniors joue pour la première fois depuis la mort de Diego Maradona. La légende argentine était une fan de Boca de longue date et avait une boîte dans leur célèbre stade La Bombonera à Buenos Aires.

Boca a rendu un hommage poignant à leur plus grand joueur de tous les temps mercredi en éteignant toutes les lumières de La Bombonera, mais en laissant la boîte de Maradona éclairée dans l’obscurité. Le match de la Copa Libertadores de Boca contre Internacional mercredi a été reporté, mais ils doivent revenir au combat lorsqu’ils accueillent les Old Boys de Newell ce week-end. Simon Collings

Parrott fait revenir Millwall

Millwall a été aussi terne que l’eau de vaisselle ces derniers temps, remportant quatre matchs nuls consécutifs dans le championnat, mais leur saison pourrait être animée par Tottenham Loanee Troy Parrott. L’adolescent est revenu d’une blessure pour commencer le match nul 1-1 avec Reading mercredi et a impressionné, remportant le coup franc pour le but de Jed Wallace.

Parrott est déjà un international de la République d’Irlande et est considéré comme le prochain grand succès des Spurs et il visera à s’appuyer sur un retour prometteur contre Birmingham samedi. Millwall pourrait vraiment utiliser une certaine inspiration – et des objectifs. Dan Kilpatrick

Batshuayi doit intervenir en l’absence de Zaha

Crystal Palace a ramené Michy Batshuayi au club en prêt de Chelsea dans le but d’injecter davantage de buts dans l’équipe. Le Belge s’est bien comporté dans le sud de Londres lors d’une période de prêt à Selhurst Park dans la seconde moitié de la saison 2018-19, mais a eu du mal à démarrer cette fois-ci.

Batshuayi a vu quelques décisions de hors-jeu étroites contre lui, mais il a également été coupable de gaspiller de bonnes occasions devant le but. Avec Wilfried Zaha de nouveau absent contre Newcastle vendredi soir, Palace a besoin de lui pour intervenir. Jack Rosser

Les références européennes de Southampton à tester

Southampton s’est avérée l’une des montres les plus divertissantes de cette saison. Leur style de pression implacable sous Ralph Hasenhuttl a propulsé les Saints dans l’image pour les places européennes et les a vus en tête du classement de la Premier League pour la première fois de leur histoire plus tôt ce mois-ci – un peu plus d’un an depuis leur défaite 9-0 contre Leicester. .

Sans Danny Ings qui continue de se remettre d’une opération au genou, Southampton a marqué un point aux Wolves lundi. Ce week-end, Manchester United fournira un test sévère de ses références pour contester l’ordre établi. Jack Rosser

Mourinho face à une décision défensive

La visite de Tottenham à Stamford Bridge dimanche est présentée comme une rencontre entre les prétendants au titre et Jose Mourinho a une décision à prendre en défense après une blessure à Toby Alderweireld. Davinson Sanchez manque de confiance et de forme, tandis que Mourinho n’est pas sûr de faire confiance à Japhet Tanganga à la moitié centrale de la Premier League.

Cela pourrait signifier un début complet pour la signature d’été Joe Rodon, qui est très bien noté mais n’a joué que dix minutes dans l’élite. L’autre option de Mourinho est d’utiliser Ben Davies comme demi-centre, ce qui a produit des résultats mitigés en Europe cette saison. Dan Kilpatrick

Bowyer attend une réaction de Charlton

Lee Bowyer a clairement exprimé ses sentiments après que Charlton a subi sa première défaite en neuf matchs de championnat à Burton Albion mercredi. «C’était comme si nous n’avions jamais joué au football auparavant», a-t-il déclaré à la suite d’un affichage inhabituellement terne des Addicks.

Charlton restera dans les places de barrage de la Ligue 1 et Bowyer voudra voir son équipe rebondir à Ipswich samedi alors qu’ils tentent de suivre le rythme des leaders. Bowyer a accroché l’attaquant Omar Bogle après seulement 34 minutes contre Burton et Chuks Aneke est susceptible d’entrer dans l’équipe. Jack Rosser

Burnley pourrait être un adversaire parfait pour bégayer City

Manchester City a besoin d’un remontant et un match à domicile contre Burnley samedi semble être le tonique. L’équipe de la ville est sur une séquence de six victoires consécutives à domicile contre Burnley dans toutes les compétitions, les trois dernières rencontres se terminant chacune 5-0.

Leur attaque a bégayé cette saison en Premier League et ils n’ont marqué que 10 fois en huit matchs jusqu’à présent. C’est inouï quand il s’agit d’une équipe de la City sous Pep Guardiola et – avec Sergio Aguero à nouveau en forme – ils espèrent commencer à changer les choses ce week-end. Simon Collings

Ne vous attendez pas à un classique chez les Aubépines

Il y a une bataille au sous-sol aux Hawthorns samedi soir lorsque West Brom rencontre Sheffield United. Ce sont les deux seules équipes sans victoire en Premier League et risquent d’être à la dérive si les choses ne s’améliorent pas à l’approche de Noël.

Il est peu probable que ce soit une fête des buts. West Brom n’a réussi que six buts cette saison et trois d’entre eux sont survenus en un match contre Chelsea. Sheffield United, quant à lui, n’a réussi que huit buts jusqu’à présent et a du mal cette saison sous Chris Wilder. James Robson

