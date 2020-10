Paul Matters, un bassiste qui a joué avec AC / DC pendant les premières années du groupe, est décédé plus tôt cette semaine. Sa mort a été annoncée mercredi par son ami, Rod Wescombe. Matters n’est jamais apparu sur les enregistrements d’AC / DC mais a tourné avec le groupe dans leur Australie natale après la sortie de leur premier album, High Voltage. Matters a été renvoyé d’AC / DC en 1975 et souffrait d’une mauvaise santé ces dernières années.

“Choqué et triste d’apprendre le décès de Paul Matters”, a écrit Wescombe sur Facebook, à côté de photos de Matters avec le groupe. Il a rencontré Matters pour la première fois en 1973 lorsque Matters jouait de la basse pour le groupe de Newcastle Armageddon. Matters s’est rendu à Westcombe à Toronto «aux heures tardives pour faire la fête et il adorait faire la fête». Wescombe a poursuivi: “À la fin de 75 après son départ d’AC / DC, nous avons joué ensemble dans un groupe unique appelé ‘Miss Australia Band’ lors d’un concert sur un ferry sur le lac Macquarie. J’ai déménagé à Sunshine sur le lac plus au sud et Paul passait pour se détendre chaque fois qu’il était dans la région. Je me souviens qu’il pouvait toujours me faire rire quand il était d’humeur. “

Après que Westcombe ait quitté la Nouvelle-Galles du Sud, il a perdu le contact avec Matters, tout comme d’autres qui le connaissaient dans les années 1970. “De tous les rapports, il a vécu une vie reclus dans ses dernières années et son style de vie rock n ‘roll précoce a conduit à une santé malade”, a écrit Westcombe. “Il manquera à tous ceux qui l’ont connu. RIP M. Paul Matters.”

Matters a rejoint AC / DC en 1975 après avoir enregistré l’album original High Voltage. Après avoir joué avec le groupe sur la route, Bon Scott l’a renvoyé quelques semaines plus tard et Mrk Evans l’a remplacé. Après avoir quitté AC / DC, Matters s’est retiré du secteur de la musique.

Bien que Matters ait vécu en dehors des projecteurs publics, il s’est entretenu avec l’auteur Jesse Fink pour Bon: The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott et Back in Black d’AC / DC, qui a été publié en 2017. «Bon est sorti de l’arrière de le camion et m’a dit que je ne retournerais pas à Melbourne avec eux “, a expliqué Matters à propos de son licenciement, rapporte The Independent.” Nous étions à Sydney pour faire un concert pour les écoliers. Donc je n’ai pas joué ce jour-là. Je je me suis retourné et je ne lui ai pas dit un mot. Je me suis retourné et suis sorti.

AC / DC est surtout connu pour ses succès hard rock «TNT», «Dirty Deeds Done Dirt Cheap», «Highway to Hell», «You Shook Me All Night Long», «Back in Black» et «Rock and Roll Ain ‘ t Noise Pollution. ” Le groupe prévoit de sortir son 17e album studio, Power Up, en novembre. C’est leur premier album depuis la mort du guitariste Malcolm Young en 2017.