Tout est là, prêt à être coché: la liste de contrôle AC / DC, y compris le puissant hurlement de Brian Johnson, les notes d’ouragan volant de la guitare principale d’Angus Young, porteur d’un uniforme scolaire de 65 ans, et des paroles qui couvrent le vocabulaire de du rock lourd dans son intégralité, du feu et des explosions aux femmes sauvages et à l’alcool.

Il est étrange de prétendre que vous pouvez compter sur AC / DC après une période de troubles sans précédent pour le groupe, qui s’est formé à Sydney en 1973 et a continué à voir leur album Back in Black devenir le plus gros vendeur au monde après Thriller.

L’existence de ce 17e album semblait très improbable pas plus tard qu’en 2016. Cette année-là, le batteur Phil Rudd était au milieu de huit mois de détention à domicile après avoir plaidé coupable à des accusations de drogue et «menacé de tuer». AC / DC terminait sa tournée mondiale Rock or Bust avec Axl Rose de Guns N ‘Roses au chant, car Johnson était devenu trop sourd pour jouer.

Puis le bassiste Cliff Williams a annoncé sa retraite après 40 ans dans le groupe. Le frère aîné de Young, Malcolm, avait déjà été contraint d’arrêter en raison de la démence et est décédé en 2017, moins d’un mois après un troisième frère, le premier producteur d’AC / DC, George.

Rudd, Williams et Johnson sont tous de retour au travail, ce dernier grâce à une aide auditive expérimentale miracle. Shot in the Dark, le single, possède le plus grand riff parmi tant d’autres, Demon Fire est aussi sauvage et ridicule que son titre le suggère, et l’intro haussière de No Man’s Land est l’un des nombreux moments qui feront que l’auditeur aspirera à l’opportunité de voir ces rockers ressuscités jouer en live une fois de plus. Ne pariez pas contre ça.