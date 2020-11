Acapulco Shore, Karime Pindter pose comme une princesse pour Instagram | Instagram

Le beau membre de Rive d’Acapulco Karime Pindter a ravi ses followers sur Instagram en partageant une photo comme une princesse, mais assez différente des habituelles, alors qu’elle posait dans un petit maillot de bain deux pièces exotique.

Celui qui a gagné une énorme popularité grâce au salon Acapulco Shore de MTV elle a posé depuis ce qui semble être Tulum, le plus beau et le plus détendu.

C’est avec cette image que la belle Karime Pindter Il a partagé ses vœux d’un bon dimanche à tous ses followers sur son compte officiel sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: Hypnotiser avec sa silhouette, Mane d’Acapulco Shore avec son maillot de bain

Pour l’occasion, l’influenceuse a choisi un petit maillot de bain noir tissé, ce qui la rendait la plus spéciale pour avoir de longues “barbes” et se nouer de manière très coquette en bas, Karime Pindter a déclaré qu’elle se sentait comme une “princesse tuluminati “et cela a été exprimé dans le texte qui accompagnait l’image.

La princesse Tuluminati Dimanche d’être détendue et reposée pour recharger les batteries, a écrit le célèbre d’Acapulco Shore sur Instagram.

Karime Pindter elle a posé pour la caméra accroupie, ayant différentes spécialités devant elle et appréciant l’une d’entre elles d’une manière très coquette.

La célèbre femme a complété sa tenue avec des bracelets faits à la main et un accessoire en argent sur la tête, ses cheveux dans le vent rendaient l’image plus spéciale.

La photographie a été publiée il y a 3 jours et a dépassé les 200 mille réactions sur le célèbre réseau social, qui comprend la belle Celia Lora, qui n’a pas pu résister à réagir à l’image de son amie et collègue de MTV.

VOIR LA BEAUTÉ DE KARIME ICI

La beauté de Karime Pindter est vraiment indéniable; cependant, certaines personnes cherchent à faire des commentaires négatifs à ce sujet en soulignant qu’il y a “beaucoup de plastique”. Cependant, une vidéo de la transformation drastique de la star de MTV avant et maintenant, c’est une partie importante d’Acapulco Shore.

Bien que les changements chez cette belle femme aient été nombreux, Karime Pindter a toujours été belle; D’ailleurs, il ne nie pas avoir l’habitude de prendre des dispositions.

La renommée et la pression pour savoir où elle se trouve ont poussé cette fille à chercher un moyen d’améliorer son apparence, mais elle en est fière. Ce n’est pas pour rien qu’elle a elle-même popularisé dans Acapulco Shore l’expression «tout ce que vous voyez est opéré».

Acapulco Shore a apporté un tournant radical dans la vie de Karime, qui est désormais une star des réseaux sociaux, puisqu’avec ses plus de 5,2 millions d’abonnés, elle s’est positionnée comme une influenceuse.

De plus, Karime Pindter est aujourd’hui femme d’affaires et mannequin, elle cherche donc à se diversifier et à grandir de jour en jour.

Karime a montré une forte amitié avec Manelyk González, qui est également devenue une véritable star grâce à Acapulco Shore.

Les deux filles possèdent des corps spectaculaires et des visages très attirants; Mane compte plus de 10 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De son côté, la belle Celia Lora, fille du chanteur Alex Lora et également partie de Rive d’Acapulco, suivez de près la belle Manelyk González avec ses plus de 8 millions de followers sur le célèbre réseau social.

Lora participe généralement à l’émission de MTV, car il a d’autres projets et activités; même avec la même chaîne, puisqu’il dirige actuellement sa Love Clinic, dans laquelle il donne des conseils à ses followers sur les problèmes d’amour et de relation, mais ce qu’il recommande définitivement, c’est de ne pas avoir de partenaire.

Karime, Mane et Celia continuent d’être plus pertinentes que jamais sur les réseaux sociaux et nous les verrons sûrement dans de nombreux autres projets. Magnifique!.