Le mannequin, actrice et femme d’affaires mexicaine Manelyk González, a décidé d’impressionner ses fans en montrant sa peau au naturel A travers deux photos de son compte Instagram officiel, des centaines d’hommes ont sûrement été surpris.

Manelyk également connu sous le nom de Crinière Elle est l’une des anciennes membres de l’émission de téléréalité Rive d’AcapulcoElle est connue pour être une femme qui, en plus d’avoir une figure enviable, peut-être précisément à cause de cela, a provoqué la haine de milliers de femmes, elle est aussi la possesseur d’une personnalité et d’un caractère extrêmement capricieux.

Bien que Mane ait un caractère fort, c’est aussi une femme très douce, affectueuse et fidèle, en particulier avec son partenaire et ses amis, vous en connaissez sûrement certains qui sont également membres de la maison Acapulco Shore Celia Lora et de la Matrioska.

C’est précisément avec elle qu’il a partagé un voyage dans différentes régions du Mexique pour se détendre un peu et profiter de la compagnie.

L’actrice de cinéma a également captivé des centaines de fans sur son réseau social, grâce aux photos extrêmement coquettes qu’elle a partagées, surtout lorsqu’elle a tendance à montrer certaines parties de son corps comme son abdomen, ses jambes galbées et même ses charmes à la fois supérieurs et ultérieurs.

Cependant, il ne fait aucun doute que lorsqu’il attire le plus l’attention, c’est lorsqu’il montre sa peau complètement naturelle, sans porter de vêtement dessus et même plus, lorsqu’il est tout mouillé à cause de la baignade sur la plage, comme les principales photos de cette note .

La publication de ce dont nous parlons a été faite le 25 juillet, ses followers ont immédiatement commencé à lui écrire à quel point elle était belle et certains se sont même limités à placer des emoji montrant leurs émotions.

J’adore la façon dont tu ressembles à tes longs et beaux cheveux bruns »,« La reine d’Acashore »,« Chula de mujer tu es parfaite », étaient quelques commentaires que Mane a reçus.

Bien qu’il soit évident qu’elle ne porte aucun vêtement, elle est debout dans l’eau, montrant une partie de ses hanches et ses longs cheveux, à la fois sur la première photo et la seconde est de retour, on ne peut apprécier qu’une petite partie de ses charmes Le paysage, comme chacune de ses photographies, est impressionnant, cette fois on peut voir une partie de quelques montagnes désertiques.

L’actrice, mannequin et femme d’affaires dispose d’une excellente équipe de production, qui parvient à chaque occasion à produire d’excellents clichés, d’autant plus qu’elle prend soin des images qui sont partagées pour qu’Instagram ne les censure pas, comme il l’a fait avec d’autres publications, pas la sienne mais c’est précisément ce qu’il veut éviter.

Crinière Elle a un surnom spécial pour ses followers, c’est normal chez les Influenceurs car ils leur parlent généralement avec un surnom affectueux pour leurs followers, elle dit généralement “Little Birds”.

Tout au long de son compte Instagram officiel, nous avons vu que Crinière Elle aime faire de l’exercice, non seulement la salle de sport, mais elle aime aussi surfer et même si elle ne se maquille généralement pas en permanence, elle essaie toujours de se maquiller beaucoup lorsqu’elle part en voyage.

La belle mannequin porte généralement d’autres accessoires qui ne peuvent pas manquer dans sa valise, comme sa crème solaire, l’aloe vera au cas où elle serait trop bronzée et des articles pour se coiffer, car toute femme vaniteuse est importante. toujours garder une très bonne image, enfin, essayez toujours de porter un kit pour faire de l’exercice et un autre pour faire des Tik Toks.

