Depuis 2014 dans la version latine de “Jersey Shore” appelé “Rive d’Acapulco«Il nous a donné de grandes personnalités qui sont membres de la maison, mais sans aucun doute l’une des plus importantes et des plus controversées est Manelyk González, qui a tendance à captiver ses followers en permanence grâce à ses photographies, comme celle qu’il a partagée récemment, portant un maillot de bain deux pièces aux couleurs variées.

Aussi connue sous le nom de Mane, elle a actuellement 31 ans lorsqu’elle est entrée dans l’émission de télé-réalité d’Acapulco Shore, elle avait respectivement 24 ans, bien qu’elle était très jeune comme ses pairs et de nos jours de grands amis, peut-être qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils deviendraient un phénomène national et de grands influenceurs.

Il y a quelques mois une interview avec le chauffeur Roger González par appel vidéo, alors que nous étions encore dans le rouge de la pandémie, dans cette interview la célébrité enthousiaste a partagé quelques détails importants sur sa vie avant d’entrer dans l’émission de télé-réalité Acapulco Shore.

Avant de commenter le contenu de l’interview d’il y a quelques mois, environ en juillet, vous serez sûrement intéressé de connaître le thème central de cette note, son magnifique maillot de bain avec lequel elle portait à nouveau sa silhouette formidable.

Crinière Elle profite de la mer comme une belle sirène alors qu’elle est allongée sur le sable, la photo qui a été prise a été prise dans une perspective d’en haut, grâce à cela vous pouvez profiter et apprécier une grande partie de ses charmes tout en profitant du temps chaud.

Bien que ce maillot de bain deux pièces ne soit pas tout à fait petit comme peut-être de nombreux internautes auraient aimé le voir, il met vraiment en valeur la silhouette voluptueuse et musclée de Manelyk qui se couvre les yeux de ses deux mains et dessine un beau sourire blanc. .

Vous savez sûrement déjà que la belle Influenceuse, chanteuse, mannequin et femme d’affaires a subi certaines chirurgies esthétiques pour avoir une silhouette spectaculaire comme elle l’a elle-même admis dans l’un des épisodes de réalité, cela n’est peut-être pas connu de nombreux fans mais elle a également fait un d’énormes efforts pour maintenir sa silhouette, car en des occasions constantes, nous l’avons vu faire de l’exercice et même donner des cours, comme il le faisait il y a longtemps dans le programme du matin Today.

Dans l’interview de Roger González, qui porte le même nom que ManelykElle a prétendu être une personne extrêmement timide, même si cela peut ne pas sembler le cas, car chaque fois que nous l’avons vue à la télévision, nous la voyons confiante, mais elle admet qu’elle se sent parfois mal à l’aise avec de nouvelles personnes et trouve même cela difficile. S’exprimant en public, malgré cela, c’est une femme qui n’a peur de rien et précisément quand elle l’a, elle décide d’y faire face, cela parle bien de sa maturité.

Malgré le fait qu’avant d’entrer dans l’émission de téléréalité Acapulco shore, Manelyk a admis avoir été une femme ordinaire, qui malgré son acquisition de la renommée après son apparition dans les épisodes d’Aca Shore continue de maintenir la même essence avec le qui est arrivé au premier au chapitre de la première saison.

Crinière Il prétend avoir la même mentalité même s’il a bien sûr mûri au fil des ans, qu’après sept saisons qu’il a plutôt bien fait, il a décidé il y a longtemps de s’aventurer dans l’industrie des affaires et aussi la musique, qui faisait partie de ses rêves depuis. très jeune, alors Mane a dit que cela s’était plutôt bien passé et nous espérons que cela continuera comme ça.

Grâce à sa personnalité, Mane est devenue l’une des stars gâtées d’Acapulco Shore, sa popularité continue d’augmenter régulièrement et progressivement, dans peu de temps nous espérons la voir grandir encore plus et continuer à maintenir sa propre essence.

