Acapulco Shore, Manelyk González et Karime Pindter tombent amoureux de la mer | Instagram

Les adeptes d’Acapulco Shore étaient vraiment ravis de voir la beauté de Karime Pindter et Manelyk González réunis sur la même photo et c’est Instagram qui a rendu cela possible.

C’est sur le compte Instagram officiel de Karime Pindter qu’ils ont publié la photo où les comadres d’Acapulco Shore apparaissent en profitant du soleil, du sable et de la mer.

La belle Karime a partagé qu’elle appréciait la mer et la compagnie de son partenaire d’Acapulco Shore, Manelyk González.

Sur la photo qui a eu un énorme succès sur le réseau social, vous pouvez voir les deux célébrités passer un moment vraiment relaxant, mais ce qui a le plus captivé les yeux de leurs adeptes était l’apparence de leurs courbes dans de formidables maillots de bain deux pièces, tous deux de couleurs claires. .

Les beaux membres d’Acapulco Shore ont posé depuis la même couchette et ont complété leur tenue de plage avec des lunettes de soleil et leurs cheveux lâches au vent.

Karime Pindter a posé assise sur ses jambes et de la manière la plus coquette avec sa main sur ses lunettes, tandis que Manelyk González a choisi de se pencher un peu sur le lit pour montrer complètement sa silhouette.

La paire d’amis et de compagnons montre clairement qu’ils sont des comadres très proches et passent assez bien du temps ensemble.

Comadres 4 life, ici décontracté avec @manrlyk_oficial tournant sur les réseaux, a écrit Karime Pindter avec la photo.

La publication Instagram de Karime date du 1er octobre et ces deux beautés ensemble ont dépassé les 400 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Déesses “,” beautés “, cœurs et autres expressions d’admiration ont partagé les adeptes de cette paire de filles d’Acapulco Shore.

Ces belles et célèbres femmes ont été largement critiquées pour leurs changements physiques drastiques depuis leur entrée dans l’émission MTV qui les a rendues extrêmement célèbres.

REGARDEZ LES BELLES FILLES D’ACAPULCO SHORE ICI

Dans le cas particulier de Karime Pindter, une vidéo circule même sur les réseaux sociaux où il est plus qu’évident que, même si elle a toujours été belle, elle a radicalement changé ces dernières années.

La belle Karime n’a jamais nié avoir utilisé des arrangements esthétiques pour être plus belle; et il a même fait une phrase célèbre dans Acapulco Shore qui dit “tout ce que vous voyez est opéré”.

Karime Pindter est vraiment belle et spectaculaire et est devenue une influenceuse et compte actuellement plus de 5,2 millions de followers sur Instagram; tandis que son comadre Manelyk González il en a plus de 10 millions dans le même réseau social.

Karime a réussi à très bien se développer dans la série, à tel point qu’elle est devenue mannequin et femme d’affaires. Les deux filles possèdent une beauté énorme dont elles ont réussi à profiter pour grandir au milieu du spectacle.

Un autre des membres célèbres de Rive d’Acapulco est Celia Lora. La belle fille d’Alex Lora a généralement des apparitions dans l’émission MTV et sa dernière saison ne pouvait pas être l’exception.

Celia Lora a rejoint les gars d’Acapulco Shore à Mazatlán, Sinaloa pour lancer la fête et en profiter au maximum.

Cette belle femme est rapidement devenue l’un des protagonistes de l’intrigue, surtout après une nuit de fête qu’ils ont décidé de continuer dans la piscine et la belle Celia, afin de ne pas mouiller sa robe, elle ferait mieux de l’enlever; les autres garçons ne pouvaient pas faire descendre La Boss et la rejoignirent dans l’eau.

La belle Célia lora Il a montré qu’il avait une grande amitié avec Manelyk González, Karime Pindter et les autres garçons d’Acapulco Shore, principalement El Chile, qui apparaît même occasionnellement sur leurs réseaux sociaux.