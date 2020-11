Acapulco Shore, Manelyk González ouvre sa veste et se déchaîne | Instagram

Manelyk González, la belle membre d’Acapulco Shore a capturé tous les regards avec l’une de ses dernières vidéos sur Instagram.

L’influenceuse de la petite amie de Jawy a attiré l’attention des internautes en partageant sa veste ouverte et ce qu’il y avait en dessous pour une vidéo sur son compte Instagram officiel.

La belle Manelyk González Elle est connue pour sa beauté énorme et c’est pourquoi la fille d’Acapulco Shore a montré ses charmes dans un pantalon en latex noir et une veste qui avait l’air vraiment spectaculaire lorsqu’elle s’est ouverte et a révélé le soutien-gorge noir porté par la belle influenceuse.

La jeune femme devenue célèbre grâce à Acapulco Shore of MTV a partagé un enregistrement faisant partie de la publicité pour une boisson énergisante renommée dans laquelle elle est très belle avec sa veste qui ne se ferme pas et ses cheveux noirs qui bougent quand elle marche.

La belle Manelyk González Il a traversé ce qui semble être une fête costumée, à l’occasion du récent Halloween, s’est beaucoup amusé et a interrogé ses abonnés sur Instagram sur la façon dont il devrait s’habiller en 2020.

La belle fille est tombée sur It lui-même, le clown That, de nombreux masques, costumes et autres détails dans le magasin.

Comment voudriez-vous que je m’habille?, A demandé l’influenceur à côté de la vidéo.

L’enregistrement a été partagé le 30 octobre et a presque atteint un million et demi de vues sur le célèbre réseau social.

Harley Quinn était l’un des costumes qui ont le plus suggéré à la belle Manelyk González dans sa boîte de commentaires et beaucoup ont assuré que peu importe ce dans quoi elle est habillée, elle sera sûrement plus que belle.

Manelyk a eu un énorme succès dérivé de Rive d’Acapulco, la désormais influente et femme d’affaires compte plus de 10,6 millions d’abonnés sur Instagram, dépassant de loin les célèbres et belles Celia Lora et Karime Pindter, avec respectivement plus de 8 et 5 millions.

En raison du nombre énorme d’adeptes de Manelyk González, il est très recherché par diverses marques pour faire la publicité de leurs produits.

Comme un Karime PindterAcapulco Shore a radicalement changé la vie de la belle Mane et pas seulement cela, puisque les deux filles sont plus belles qu’au début de l’émission et qu’elles n’avaient pas une énorme renommée.

Cette Acapulco Shore 2020 a déménagé à Mazatlán, Sinaloa, où les garçons ont fait leur truc. El Chile, Karime, Manelyk et les autres garçons ont apprécié la participation spéciale de Celia Lora et, en sa compagnie, ils ont partagé de nombreuses nuits de fête et de plaisir.

Si les frictions entre ses membres ont fait partie du succès du salon MTV, Célia lora Il a été un personnage clé en matière de médiation et de recherche que tout le monde passe un bon moment.

Même la belle fille d’Alex Lora a pris La Madre de tous les groupes, le très Banda El Recodo, même les garçons et ils ont apprécié son talent en live; le plaisir était à l’ordre du jour.

Dans cette même saison, Celia Lora a fait sensation quand elle est allée faire la fête avec le reste des garçons et quand elle est arrivée chaude elle a décidé d’entrer dans la piscine, mais quoi de mieux que de ne pas mouiller sa robe et elle ferait mieux de l’enlever; Les autres garçons ont fait de la belle actrice la deuxième et ont enlevé leur poids pour entrer dans l’eau et passer un moment plus que amusant.