Beauté et style! Sans aucun doute un mélange idéal chez le beau Manelyk González, membre d’Acapulco Shore et qui sait parfaitement impressionner Instagram avec une seule photo.

Beaucoup penseraient que c’est Maribel Guardia, mais non, le corps spectaculaire en question est celui de la belle Manelyk González, qui a posé depuis le jardin dans un petit maillot de bain deux pièces bleu a impressionné plus d’un demi-million d’utilisateurs sur Instagram.

La star de Rive d’Acapulco Elle a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle a posé en dépassant le flirt de la nature et en laissant la volupté de son corps à la vue de tout le monde.

La petite amie de Jawy, également membre d’Acapulco Shore, a choisi pour sa photo sur le célèbre réseau social un magnifique maillot de bain bleu imprimé, qu’elle accompagnait d’un maillot de bain assorti et de ses cheveux noirs en l’air.

La belle Manelyk González s’est une fois de plus avérée être la propriétaire de l’un des meilleurs corps d’Instagram car sur l’image, vous pouvez voir ses jambes bien formées et son abdomen marqué qui encadrent sa silhouette sinueuse.

La star de MTV a partagé cette image le 28 août et a obtenu plus de 650 000 réactions sur le célèbre réseau social; a profité de la publication pour partager un beau message.

J’ai appris à ne pas manquer les grandes choses qui se passent dans mon présent, a écrit le célèbre à côté de la photo.

JawyLe partenaire de Manelyk González n’a pas pu résister à ses charmes et a commenté quelque chose qui a ému tout le monde.

Oh mais quel mamacitaaaa …, a écrit le petit ami de Mane.

Mane et Jawy font partie d’Acapulco Shore, des petits amis et on pourrait aussi dire qu’ils sont partenaires puisqu’ils partagent généralement une image sur certaines marques ou couvertures de magazines.

Manelyk González a reçu plus de 35000 commentaires de ses abonnés sur Instagram, qui en ont profité pour féliciter sa beauté et son talent.

Cette belle femme est devenue célèbre grâce au spectacle de MTV Acapulco Shore, dont il fait partie avec d’autres jeunes. Actuellement, la belle Manelyk González est une influenceuse puisqu’elle compte 10,7 millions d’abonnés sur Instagram seul, dépassant même sa comadresse Karime Pindter, qui en compte 5,2 millions, et la star Celia Lora avec plus de 8 millions d’adeptes dans le célèbre réseau social.

Ces beautés ont prouvé qu’il n’y a pas d’envie entre elles, elles passent un bon moment ensemble et se soutiennent mutuellement.

Karime et Crinière Ils sont vraiment inséparables, ils se disent même comadres et ils adorent passer du temps ensemble. De son côté, Celia Lora est un peu plus distante du groupe en raison de sa charge de travail et de ses engagements; Cependant, chaque fois que l’occasion se présente, il apparaît dans l’émission et organise une vraie fête montrant que l’important est de passer un bon moment.

Ces filles ont profité de leur succès pour devenir également entrepreneurs et s’aventurer dans d’autres domaines.

Celia Lora a ouvert sa chaîne YouTube pour être plus proche de ses followers, elle a sa propre marque de maillots de bain et a un autre programme avec MTV, son Consultorio del Amor qui est diffusé tous les jeudis sur Facebook et est devenu un Succès.

La star de Rive d’Acapulco Il a profité de son influence sur les réseaux sociaux pour soutenir les autres et c’est pourquoi il partage souvent fréquemment la publicité d’autres personnes, ce qu’il fait totalement gratuitement pour soutenir ceux qui pourraient être en crise face à la pandémie actuelle.