Acapulco Shore, Manelyk se dandine sur la plage en micro maillot de bain | Instagram

Peut-être que Maneleyk González est l’un des membres de Rive d’Acapulco qui s’est le plus démarqué sur et en dehors de l’émission de téléréalité de MTV, a récemment partagé une vidéo dans laquelle il apparaît montrant sa silhouette tout en se dandinant en marchant et en profitant de la plage.

Grâce à la popularité acquise au fil des ans, la plupart des fans de Crinière connaît un peu sa personnalité, beaucoup s’admirent et même elle-même pour être des personnes originales à l’intérieur et à l’extérieur de Rive d’AcapulcoC’est peut-être pour cela qu’ils continuent d’être si populaires, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est elle qui a gagné le plus de followers en termes de réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

C’est aussi en grande partie sa grande popularité non seulement à cause de toute sa personnalité qui parvient évidemment à captiver ceux qui la connaissent et à avoir immédiatement un profond respect pour elle, même si beaucoup diraient plutôt qu’elle est moyenne, car Manelyk Elle est assez radicale quand elle se rend compte qu’elle n’aime pas du tout quelqu’un, elle a tendance à leur faire savoir qu’il en est ainsi, c’est pourquoi il faut faire attention dans ses relations avec elle, Mane est une très bonne amie mais il vaut mieux être un ennemi.

C’est son chiffre qui, selon certains, est ce qui garde ses 10 millions d’abonnés sur Instagram intéressés, en plus du fait qu’il n’a pas d’attente à montrer, que ce soit avec des vêtements serrés et même petits, à des occasions limitées, Mane s’est consacré à apparaître avec Pas de vêtement, cependant dans les occasions où cela a été fait, ils ont fait des photographies assez soignées, ceci pour ne rien montrer d’autre et qu’Instagram finit par censurer la publication.

De nos jours, il est courant de voir une personnalité comme Manelyk faire du sport maillots de bain principalement où deux pièces, comme celle qu’il a partagée il y a quelques semaines le 30 août dans une vidéo intéressante dans laquelle il semble marcher et se mouiller avec de l’eau de mer.

Mane commence à marcher à l’avant et à l’arrière, la chose intéressante à propos de la vidéo était de voir comment son maillot de bain rose avec des détails bleus a été perdu parmi ses charmes ultérieurs.

Commentez si votre endroit préféré est aussi la plage. Sable, mer et amour », écrivait Manelyk.

Ses followers étaient ravis de la vidéo, cela a été immédiatement apprécié lorsqu’ils ont commencé à voir les publications dans la boîte de commentaires, qui se sont mis en quatre pour complimenter la mannequin et la femme d’affaires, entre commentaires et emojis on peut interpréter le plaisir de la voir se déhancher pour tout le monde côtés, car vous pouvez voir différents angles là où il présume s’il apparaît.

Manelyk Elle est devenue une très bonne stratège et femme d’affaires, grâce à sa popularité elle a commencé à avoir des revenus supplémentaires grâce à l’entreprise qu’elle a créée et qui continuera sûrement à grandir, soit seule, soit en compagnie de son petit ami Jawy qui faisait également partie depuis Acapulco Shore.

Aujourd’hui, Mane est une célébrité sur Internet et aussi à la télévision car Acapulco Shore n’est pas la seule émission de téléréalité à laquelle elle a participé, elle a récemment créé à côté de son petit ami la deuxième saison de sa propre émission de téléréalité à laquelle les deux participent. .

Dans ce nouveau projet, nous nous concentrons directement sur eux, tous deux étant deux grandes stars du programme, il était évident que MTV devrait participer individuellement avec Mane et Jawy, qui sont maintenant connus sous le nom de “Los Mawy”, ce nouveau projet mène par titre “Los Mawy: du club au terrain”.

