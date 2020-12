B

Le chef européen d’acardi est convaincu que la nouvelle tendance londonienne consistant à commander des cocktails haut de gamme prémélangés à boire à la maison est là pour rester même après la fin des verrouillages à travers le continent.

Alors que la pandémie frappait en avril, Bacardi s’est associé à Deliveroo pour aider ses bars partenaires à livrer des cocktails en bouteille dans les foyers de la capitale. Le géant des boissons vient également d’acheter Tails Cocktails, une marque haut de gamme pré-lotée lancée à Londres en 2010, qui propose des cocktails de style bar en litres et en fûts.

Tails vend normalement aux pubs et aux festivals, mais avec des bars fermés en lock-out et sous le niveau 2, il a pivoté pour livrer aux consommateurs. (Un litre de martini pornstar pour six personnes vous coûtera 30 £).

Francis Debeuckelaere, chef des opérations commerciales du géant européen des boissons privées, a déclaré au Standard qu’il était convaincu que certains changements de comportement des consommateurs observés pendant la pandémie resteraient – d’autant plus que le travail à domicile à temps partiel deviendrait la norme.

(

Le géant des boissons a acquis Tails Cocktails, une marque premium pré-groupée lancée à Londres en 2010, à la fin du mois dernier après avoir effectué un investissement initial dans l’entreprise en 2018.

/ Bacardi / Cocktails Tails)

Il a déclaré: «Je pense simplement qu’il y aura des changements de comportement et que les gens voudront continuer à faire des cocktails à la maison.

«La tendance est partout. Nous lançons partout [in the sector] – en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. Les gens ne savent pas comment faire une margarita Patron à la maison, alors nous allons livrer.

Avant la pandémie, Bacardi – propriétaire de marques connues telles que Bombay Sapphire, Patron tequila et Martini Rosso – a réalisé 20% de ses ventes au Royaume-Uni dans l’hôtellerie et 80% dans les supermarchés et autres points de vente au détail. Aujourd’hui, les ventes sur site ne représentent que 8% du commerce britannique.

Debeuckelaere, qui a gravi les échelons de Bacardi en 20 ans, a déclaré qu’il “restait convaincu” que le secteur de l’hôtellerie rebondirait rapidement.

(

Les gens commandent des cocktails préfabriqués de style bar à boire chez eux dans toute l’Europe cet hiver alors que les restrictions perdurent

/ Bacardi)

Son équipe s’est concentrée sur le soutien des plus de 100 000 partenaires commerciaux du géant à travers l’Europe au cours des derniers mois, ce qui les a exhortés à «penser plus comme des hommes d’affaires».

L’exécutif a déclaré qu’il avait constaté que jusqu’à la pandémie, de nombreux propriétaires de lieux d’accueil étaient satisfaits de leur sens des affaires “si le bar était plein”.

Il a déclaré: “Les gens se rendent compte qu’ils ont une entreprise à gérer. Il faut être polyvalent, lire un compte de profits et pertes, se concentrer sur les accords de location. Nous avons passé du temps avec des partenaires à examiner leurs besoins.”

en relation

L’expert en boissons a déclaré que Bacardi avait élaboré son plan de réaction Covid et l’avait fait approuver par le conseil d’administration dans la semaine – “l’avantage d’être une entreprise familiale et non en bourse est que vous pouvez faire les choses très rapidement”, a-t-il déclaré.

Il pense que les prochaines années seront une innovation majeure pour l’industrie, même avec des bénéfices cette année, Bacardi prévoyant de lancer 15 à 20 nouveaux produits à travers l’Europe au cours de l’année 2022-23.